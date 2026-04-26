domingo 26  de  abril 2026
MÚSICA

Sebastián Yatra vuelve a casa con el tour "Entre tanta gente"

El cantante oriundo de Medellín muestra una etapa artística más versátil y hace un recorrido de su trayectoria profesional con canciones que combinan géneros

Sebastián Yatra actúa en España como parte de la gira Entre tanta gente.

Sebastián Yatra actúa en España como parte de la gira Entre tanta gente.

Cortesía/ Prensa Sebastián Yatra

BOGOTÁ.- El cantante colombiano Sebastián Yatra se presentó este sábado en Bogotá con su gira Entre tanta gente, tras una serie de conciertos en España y como parte de su recorrido por Latinoamérica, ante miles de asistentes en el Movistar Arena.

El espectáculo comenzó con el despliegue de los músicos que recibieron a Yatra sobre una estructura metálica que simulaba los andamios de una construcción, con imágenes en blanco y negro de fondo.

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"Llevo un tiempo esperando poder decir 'buenas noches, Bogotá'. (…) Estamos en nuestra tierra. Ahora que he tenido la oportunidad de viajar por el mundo y conocer otras formas de pensar, otras culturas, me doy cuenta que Colombia es un país con tanto encanto, tiene un amor y una capacidad de compartir increíble", aseguró Yatra.

Con su nueva gira, el cantante oriundo de Medellín muestra una etapa artística más versátil y hace un recorrido de su trayectoria profesional con canciones que combinan géneros como el pop, la balada y el reguetón, entre otros.

Repertorio

Luego de una primera parte en la que cantó temas melódicos, como Ojos marrones, Yatra interpretó sus canciones más urbanas como Traicionera, Sutra, La pareja del año y La Fkn vibra.

Durante el concierto, el intérprete recorrió el escenario principal tocando la guitarra y bailando, y luego bajó de la tarima para abrazar al público que estaba en primera fila. Después se trasladó hasta el centro del recinto donde cantó con la artista emergente Anna Sofía.

El artista lanzó en 2025 Milagro, su cuarto álbum de estudio, descrito como su trabajo más íntimo y cotidiano, que incluye 17 canciones, muchas guiadas por la guitarra y arreglos minimalistas, que exponen emociones, recuerdos y vínculos familiares.

Entre sus éxitos figuran Traicionera, La pareja del año, Vagabundo y Rojos, tema por el que ganó un Latin Grammy, así como Dos oruguitas, de la película Encanto, nominada al Óscar a mejor canción original en 2022. Con este tema, el artista se convirtió en el primer colombiano en cantar en solitario en español en esa ceremonia.

En Bogotá, Yatra volvió a interpretar Dos oruguitas junto a un coro infantil, en uno de los momentos más emotivos del concierto, previo al cierre de su presentación que estuvo marcado por varias canciones en versión cumbia con las que puso a bailar al público mientras coreaba cada uno de los temas.

Tras su paso por Bogotá, el tour Entre tanta gente continuará en los próximos meses en Ecuador, Costa Rica, Guatemala y México.

FUENTE: EFE

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