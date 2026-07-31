Selena Gómez vuelve a la música en español junto a Becky G

La actriz estadounidense Selena Gómez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter en el Beverly Hills Hotel en Beverly Hills, California, el 4 de diciembre de 2024.

MIAMI.- Selena Gómez sorprendió a sus seguidores este viernes con el lanzamiento de Te Olvido (La La), un nuevo sencillo totalmente en español grabado en colaboración con la intérprete urbana Becky G y bajo la producción de Benny Blanco.

La canción se presenta como la primera junta oficial entre Gómez y Becky G, dos de las figuras femeninas con ascendencia mexicana más relevantes de la industria del pop y el género urbano internacional.

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Una celebración del pop latino

El tema forma parte del repertorio de Hermoso, el próximo proyecto discográfico de Benny Blanco concebido como un tributo a los ritmos hispanos, en el cual conviven diversas estrellas de la música hispanohablante.

“Te Olvido (La La) combina elementos del pop latino con ritmos urbanos y referencias a la identidad cultural de sus intérpretes. El videoclip del sencillo apuesta por una estética urbana inspirada en la cultura mexicana”, destaca la producción sobre el concepto visual y sonoro del lanzamiento.

Esta colaboración marca un paso más en la trayectoria bilingüe de Selena Gómez, quien previamente exploró el mercado hispano de forma contundente en 2021 con el lanzamiento de su EP Revelación —producción que incluyó temas como De Una Vez y Baila Conmigo junto a Rauw Alejandro—, además de su posterior colaboración 999 junto al cantautor colombiano Camilo.

Con este nuevo corte promocional, la artista reafirma su interés por explorar los sonidos latinos mientras consolida una poderosa alianza musical junto a Becky G.