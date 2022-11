"Ser hijo de inmigrantes me impulsa a crecer"

Con estudios financieros y graduado de Artes Culinarias de la Universidad Johnson & Wales, de Miami, Anson Tou Liu reconoce que su mayor motivación e impulso viene del ejemplo y sacrificio de sus padres, razón por la que busca promover sus orígenes y diversidad cultural a través del concepto familiar, extenso, y lleno de fusiones que promueve Chifa Du Kang, restaurante que cuenta con dos sedes, una en Westchester, otra en Kendall.

“Mis padres llevan más de 40 años preparando este tipo de comida, y su recetas y conocimientos provienen de una herencia que es ancestral y que radica en sus recuerdos, pero en los últimos cinco años mi hermana y yo hemos aportado el mundo contemporáneo a esta tradición familiar, documentado todo para que los sabores de nuestros ancestros sean replicados no solo por nosotros, sino por cualquier persona que desee acercarse a nuestra cultura gastronómica china y peruana que es tan interesante”, dijo el joven emprendedor, con 15 años de experiencia en el mundo de la tecnología, y quien desde los 17 años también incursiona en el mundo del marketing digital y la programación.

Su gran misión de vida

“Mi sueño es que el concepto chifa, que es la fusión de la comida china y peruana, se disfrute en todo Estados Unidos, y sirva para promover la unión, la conversación y los momentos en familia”, sentenció. Está convencido de que su aporte cultural a Miami consiste en difundir la fusión de estas dos tradiciones culinarias, con los sabores y técnicas de la cocina china, que consisten en cocinar en wok a fuego alto, al vapor, y teniendo al jengibre como ingrediente base.

“Nuestro plato bandera es el arroz chaufa, y lo interesante de la nuestra versión es que no lleva muchas cosas. Es un plato sencillo que tiene huevo, proteína a elección del comensal, y el tradicional cebollín. Con esta versión demostramos que en la simpleza está la riqueza”, dijo Anson y asegura que en su restaurante que también ofrecen alternativas para veganos y vegetarianos.

“Tenemos arroz frito con verduras, vegetales salteados con tofu, seis tipos de sopas. Y lo mejor del concepto es que nuestros platos son para compartir un buen momento en familia o entre amigos, es decir, casi no hay platos individuales”, agregó.

Sobre el tradicional lomo saltado, de tanta demanda en los restaurantes de comida peruana, Anson comentó:

“Este plato tan popular de la cocina peruana es de origen asiático. De hecho, los chinos lo inventaron en el Perú usando las técnicas de cocina china, salteando en el wok a fuego alto insumos peruanos como la papa, la cebolla, el tomate y la carne. Todo bajo una mezcla de vinagre con salsa de soya china”.

Promoviendo el concepto comfort food

Convirtiéndose en impulsor de los llamados alimentos que nos reconfortan (comfort food), Anson Tou Liu expande un concepto que además de saciar la sensación de hambre, busca conquistar el alma y corazón de los comensales.

“Ofrecemos comida tradicional que evoca épocas felices y nos recuerda la niñez a través de platos simples, caseros y basados en recetas familiares, es decir, las recetas de la abuela de toda la vida. Se trata de un regreso a los orígenes”, apuntó.

“La gran mayoría de nuestros clientes son peruanos y asiáticos, pero queremos que el concepto crezca y se expanda porque nuestra misión no es sólo compartir comida, sino también un buen momento. Estamos en un mundo tan digital que impulsar un lugar para disfrutar en familia y con amigos es nuestro aporte”, reflexionó.

“Me da alegría y emoción ver a mis padres trabajar hasta el día de hoy. Y les agradezco porque no solo emigraron y lucharon por sus sueños personales, sino también por los de sus hijos y eso es lo que me motiva. Hoy en día hablo español, chino mandarín, e inglés gracias a ellos. Los hijos de inmigrantes no nos damos cuenta del sacrificio de nuestros padres hasta que crecemos, y hoy en día atesoro más que nunca mi mezcla cultural que es mi mayor riqueza".

“Los jóvenes inmigrantes tenemos que compartir y honrar nuestras raíces, y tenemos que sentirnos orgullosos de ellas. El concepto chifa es la representación de mi cultura a través de la gastronomía, y me esforzaré siempre porque todas las nacionalidades la conozcan y disfruten”.

Los puede seguir en su cuenta de Instagram @chifadukang.