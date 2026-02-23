EEUU sostiene reuniones con China y Rusia en Ginebra sobre las armas nucleares

Los lanzadores de misiles balísticos intercontinentales rusos Yars desfilan por la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en el centro de Moscú el 9 de mayo de 2022. El presidente Vladimir Putin ordenó al ejército ruso que realice simulacros de armas nucleares en los que participen la marina y las tropas con base cerca de Ucrania.

WASHINGTON — Estados Unidos sostiene reuniones en Ginebra este lunes y martes con delegaciones de Rusia y de China sobre las armas nucleares , después de que expirara un tratado entre Washington y Moscú, informó un alto funcionario estadounidense.

"Hoy, me reuní con la delegación rusa. Mañana me voy a reunir con la delegación china, entre otras", declaró un alto funcionario del Departamento de Estado a los periodistas en Ginebra, que habló bajo condición de anonimato y señaló que hubo conversaciones "preparatorias" para estos encuentros después de que expirara el tratado Nuevo START este mes.

Estados Unidos también sostuvo conversaciones con otras potencias nucleares como el Reino Unido y Francia, en las últimas semanas, añadió el funcionario.

Nuevo acuerdo

El tratado Nuevo START, el único pacto que quedaba que limitaba el despliegue nuclear, expiró el 5 de febrero.

El presidente estadounidense Donald Trump, pidió entonces llegar a un nuevo acuerdo mejorado, que incluya a China.

El arsenal nuclear de China sigue siendo mucho menor al de Rusia y Estados Unidos, pero aumenta rápidamente, y hasta ahora Pekín había rechazado los llamados a entablar negociaciones para un tratado tripartita.

Las autoridades de Estados Unidos acusan a China de "expandir masivamente" su arsenal de armas nucleares e insiste en su exigencia a Pekín para que participe en un "proceso multilateral" para el control de armas, algo rechazado por el gigante asiático, tras las expiración a principios de febrero del Nuevo START.

"Quizá el mayor fallo del Nuevo START es que no tuvo en cuenta el aumento sin precedentes, deliberado, rápido y opaco de sus armas nucleares por parte de China", dijo el vicesecretario de Estado sobre Control de Armamento y No Proliferación, Christopher Yeaw, durante una comparecencia ante la Conferencia de Desarme en la ciudad suiza de Ginebra.

"A pesar de sus afirmaciones en sentido contrario, China ha expandido de forma masiva, deliberada y sin limitaciones su arsenal nuclear, sin transparencia ni indicaciones sobre la intención o punto final para China", manifestó, antes de subrayar que Washington considera que Pekín podría lograr "paridad" con los arsenales de Estados Unidos y Rusia "en los próximos cuatro o cinco años".

"Cómo es posible tomarse en serio la doctrina china sobre no ser los primeros en usar (armas nucleares) cuando no es posible una verificación de este aumento masivo y opaco". "¿Cómo podemos entender los cálculos de Pekín sobre una 'disuasión mínima necesaria' si estas cifras siguen aumentando?", cuestionó.

Los planes de China para el 2030

"China ha dicho en el pasado que no puede participar en conversaciones con Estados Unidos sobre una reducción de riesgos por una falta de confianza, pero espera que el mundo confíe en que ellos no serán los primeros en usar armas nucleares", manifestó Yeaw, al tiempo que ha argüido que "en el momento de la firma del Nuevo START, China tenía unas 200 armas nucleares, mientras que ahora está en camino para contar con material fisible para más de mil armas nucleares de cara a 2030".

"China es el único país del P5 --los cinco Estados con armas nucleares que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)-- que no cuenta con una moratoria sobre la producción de material fisible para fines armamentísticos. Podemos ver que esto puede ser un problema", subrayó.

Yeaw insistió durante su comparecencia en que el mundo "ha entrado en una nueva era sobre el control de armas nucleares, una que aborde las realidades sobre el contexto actual", después la expiración del Nuevo START y a raíz de las "violaciones" del tratado por parte de Rusia "desde 2022", incluida "su suspensión de la aplicación" del mismo desde 2023.

"El tratado no abordaba el gran arsenal de armas nucleares no estratégicas de Rusia", dijo, antes de ahondar en que "este arsenal cuenta con 2.000 cabezas nucleares y ha sido una preocupación desde hace tiempo para Estados Unidos y sus aliados" y agregar que el documento tampoco incluía otras armas desarrolladas por Moscú como el misil 'Skyfall' y el torpedo 'Poseidon'.

"Un mejor acuerdo"

Por ello, hizo hincapié en que "la expiración del Nuevo START llegó en un momento propicio no solo para Estados Unidos, no solo para los Estados con armas nucleares, si no para todos los países, ya que permite un impulso renovado en el objetivo final de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump para un mejor acuerdo".

"Pedir a Estados Unidos que se confine a límites bilaterales en Rusia, especialmente mientras Moscú ayuda a aumentar las capacidades de Pekín para incrementar el tamaño de su arsenal, poniendo más presión sobre los requisitos a Estados Unidos, es la definición de un mal acuerdo", destacó, al tiempo que ha esgrimido que la falta de un nuevo acuerdo tras la expiración del Nuevo START "no significa que Estados Unidos abandone o ignore el control de armas".

"De hecho, es al revés. Es Trump quien ha pedido un mejor acuerdo. Debemos preguntarnos por qué no hemos visto al resto de los Estados con armas nucleares sumarse a este llamamiento. Estados Unidos propone una estabilidad estratégica modernizada y multilateral en las discusiones de control de armas", defendió Yeaw, quien ha insistió en que esto "podría evitar una carrera a nivel de armas nucleares".

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press