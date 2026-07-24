FDA retira lechuga iceberg distribuida en Florida por riesgo de Cyclospora

MIAMI.- La FDA pidió a consumidores, restaurantes y comercios del sur de Florida no consumir lechuga iceberg retirada por Taylor Fresh Foods, incluida la marca Marketside vendida en tiendas Walmart seleccionadas, ante su posible relación con un brote de Cyclospora que ha provocado 1.644 casos y 94 hospitalizaciones.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) pidió no consumir la lechuga retirada de Taylor Farms de México y advirtió que la investigación continúa abierta. Los productos fueron distribuidos en Florida y otros 26 estados entre el 29 de junio y el 16 de julio de 2026.

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Hasta la actualización del 19 de julio, las enfermedades vinculadas directamente al brote habían sido reportadas en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. La advertencia federal no señala casos confirmados asociados con este brote en Florida, aunque parte de la lechuga retirada sí llegó a comercios del estado.

¿Qué lechugas vendidas en Walmart fueron retiradas?

El retiro incluye productos de la marca Marketside disponibles en tiendas Walmart seleccionadas de Florida y otros estados:

Iceberg Salad, paquetes de 12 y 24 onzas, con fechas “Best if Used By” entre el 18 de julio y el 3 de agosto de 2026.

Shredded Lettuce, paquetes de 8 y 16 onzas, con fechas de consumo preferente entre el 18 de julio y el 3 de agosto de 2026.

Taylor Farms de México, con sede en Guanajuato, anunció el 17 de julio que retiraría voluntariamente del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg procedente del centro de México.

El retiro también comprende otros productos suministrados a restaurantes y clientes de servicios de alimentos. La FDA recomendó revisar la marca, el tamaño del paquete y la fecha impresa, debido a que no toda la lechuga iceberg vendida en Walmart está afectada.

¿Qué deben hacer los consumidores de Florida?

La FDA pidió desechar inmediatamente los productos retirados y no utilizarlos, aunque la lechuga parezca fresca o no presente mal olor.

Los compradores también pueden devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos para solicitar un reembolso completo.

Las autoridades recomiendan limpiar y desinfectar cuidadosamente los recipientes, gavetas del refrigerador, tablas de cortar, utensilios y superficies que hayan estado en contacto con la lechuga, para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Quienes consuman lechuga iceberg en restaurantes deben preguntar por su procedencia cuando el establecimiento no pueda confirmar claramente el proveedor.

Brote de Cyclospora deja 1.644 enfermos y 94 hospitalizados

Según el informe, los CDC y la FDA investigan 1.644 casos de infección por Cyclospora relacionados con personas que reportaron haber comido en restaurantes Taco Bell de cinco estados.

Las enfermedades comenzaron entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026. Al menos 94 pacientes fueron hospitalizados y no se habían reportado muertes.

Un análisis de los alimentos consumidos por 190 pacientes determinó que el 90% había comido lechuga iceberg. La investigación de rastreo de la FDA identificó como punto común a un proveedor mexicano utilizado por los restaurantes donde comieron las personas afectadas.

Taco Bell informó que dejó de utilizar lechuga de Taylor Farms de México desde el 17 de julio. La advertencia para sus restaurantes se concentró inicialmente en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, aunque las autoridades no descartan añadir otros estados o canales de distribución.

FDA aclara resultado falso positivo en una muestra

La FDA informó el 19 de julio que una muestra de lechuga inicialmente reportada como positiva fue revisada nuevamente por especialistas de laboratorio y clasificada como un falso positivo.

Según la agencia, la señal detectada no representaba una amplificación verdadera del material analizado. Por ello, hasta esa fecha no existían muestras de producto confirmadas como positivas para Cyclospora.

La aclaración no canceló el retiro ni cerró la investigación. La FDA continúa trabajando con la empresa para retirar los productos implicados y mantiene la recolección y el análisis de nuevas muestras.

La investigación epidemiológica y el rastreo de la cadena de suministro continúan señalando a la lechuga iceberg del proveedor como el alimento relacionado con los casos, aunque todavía no se haya confirmado el parásito mediante las pruebas realizadas al producto.

¿Cuáles son los síntomas de la infección por Cyclospora?

La Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que provoca una enfermedad intestinal llamada ciclosporiasis y puede transmitirse mediante alimentos o agua contaminados.

El síntoma más común es la diarrea, generalmente con evacuaciones frecuentes. También pueden presentarse:

Pérdida de apetito y de peso.

Dolor o cólicos estomacales.

Hinchazón y gases.

Náuseas y fatiga.

Vómitos, dolores corporales, dolor de cabeza o fiebre.

Algunas personas no presentan síntomas. Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse durante varias semanas, desaparecer temporalmente y luego regresar.

Las personas inmunodeprimidas pueden desarrollar cuadros más prolongados o complicaciones que requieran atención médica cercana.

¿Cuándo se debe consultar a un médico?

La FDA recomienda contactar a su médico de cabecera cuando una persona presente síntomas de ciclosporiasis, especialmente si consumió lechuga iceberg rallada durante las dos semanas anteriores al comienzo de la enfermedad.

La diarrea persistente puede causar deshidratación y requerir atención de mayor complejidad. Los pacientes deben informar al médico sobre los alimentos consumidos y los establecimientos visitados para facilitar la evaluación y el reporte del posible caso.

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FUENTE: FDA