"Brunello: The Gracious Visionary" llega a los cines de EEUU

MIAMI.- La grandeza de un hombre es proporcional al mito que encarna —aunque él no sea consciente de esto. Una forma de entender este axioma es a través de la mirada de James Hillman (autor fundacional de la escuela de Psicología Arquetipal) y la teoría que propone en su libro El código del alma. Valiéndose del símil de cómo en el interior de una bellota está la potencialidad del roble, Hillman plantea que todos al nacer poseemos una suerte de predisposición innata a una determinada imagen que, tarde o temprano, se convertirá en destino. Curiosamente, el desarrollo de esta semilla no es volitivo, depende de una fuerza inconsciente llamada daimon que debemos aprender a escuchar(concepto presente en Platón, Plotino y Heráclito). Así como se cuenta en la Tradición del Islam que Dios asignó a cada planta, río y ser vivo un ángel que es guardián de su Destino y le susurra que crezca, el daimon nos indica —sutilmente— en todo momento hacia dónde debe encaminarse nuestra alma. El escucharlo y actuar conforme al fin teleológico que traen sus imágenes determina si seremos un roble fuerte o uno con ramas torcidas. Por más abstracta que suene esta teoría, hay historias de la vida real tan fascinantes que, al conocerlas, no podemos dejar de pensar que sus protagonistas estaban siguiendo alguna fuerza superior que los guío en su viaje de transformación. Este es el caso de Brunello: The Gracious Visionary, el nuevo largometraje del maestro Giuseppe Tornatore.

A mitad de camino entre biopic, documental y video corporativo, la película nos presenta un retrato profundamente humano de Brunello Cucinelli (una leyenda en el mundo de la moda gracias a la revolución que inició con el cachemir). Lo que en manos de cualquier otro director pudiese ser una pieza por encargo, en las del genio Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso, Malena, The Best Offer, A Pure Formality) se transforma en una historia fascinante. Valiéndose de dramatizaciones, entrevistas y material de archivo —los recursos básicos de este género—, Tornatore logra algo que parece imposible: retratar a Brunello como si fuese un personaje de alguno de sus largometrajes. Parte de esta magia ocurre por la biografía misma del protagonista que va desde la apacible Italia rural (llena de paisajes bucólicos, la calidez de una familia unida y la belleza de las cosas simples) hasta la ciudad (que es retratada a través de un halo de nostalgia, la vida de los bares y un optimismo casi ingenuo), dándole al director carta blanca para explorar un setting con el que siempre ha brillado en su carrera y experimentar narrativamente mezclando ficción y realidad. Tornatore no solo recrea momentos puntuales de la vida de Brunello, también lo incluye dentro de estos flashbacks haciéndolo regresar a lugares emblemáticos de su historia personal y que nos narre, en primera persona, cómo fueron sus vivencias allí.

Curiosamente, aunque su vida no fue fácil, tampoco fue trágica o signada por el azar. Todo lo contrario, pareciera que Brunello ha podido ser un hombre normal, común y corriente, pero que, al escuchar su daimon, logró tener un trayecto vital que parece predestinado (así como la bellota contiene un roble dentro de sí misma). Esto lo hizo vivir por cosas tan heterogéneas como trabajar la tierra, peinar conejos, ser monaguillo, pasar años en un bar jugando cartas, recorrer Italia en moto, ser modelo de ropa, zambullirse en la filosofía de los estoicos, apostar por nuevos usos en el cachemir, revolucionar la industria de la moda, reconstruir su pueblo, ser un filántropo y definir un método de trabajo que él mismo llama “capitalismo humanista”. Una biografía que, sin lugar a dudas, suena más a ficción que historia real y cuya magia es captada a la perfección por Tornatore —quien sabe sacar provecho del carisma de Brunello y su travesía— con una puesta en escena impecable, acompañado de una cinematografía preciosa y que hacen de cada plano una delicia visual.

En la otra antípoda, Brunello: The Gracious Visionary rebosa de entrevistas a variopintas a familiares y amigos directos del protagonista mezcladas con figuras influyentes de múltiples ámbitos que, aparentemente, poco o nada tienen que ver entre ellos (como el CEO de la Fórmula 1, un padre Benedictino, el rector de Universidad de Perugia, un ex-ministro de Italia, una actriz china, empresarios, directores de Esquire y GQ, el co-fundador de LinkedIn, Oprah Winfrey y Patrick Dempsey), pero que sirven para entender, como una suerte de caleidoscopio, el gran impacto que ha tenido Brunello en áreas tan diversas y lo polifacético que es. Curiosamente, y a pesar de los grandes nombres que van pasando por la pantalla, el documental podría sostenerse solamente con Brunello y los flashbacks de su infancia. Así de fascinante ha sido la vida de este hombre (de hecho, cada vez que cualquiera de los invitados aparece en pantalla nos hace recordar que estamos viendo una suerte de video corporativo y nos sacan del hechizo de una vida que parece sacada de una hermosa ficción).

Brunello: The Gracious Visionary, es el típico largometraje que podría pasar desapercibido en la cartelera al retratar la historia de un personaje que pertenece a un nicho demasiado específico. Gracias al ingenio de Giuseppe Tornatore —y su mezcla de recursos narrativos— la vida de Brunello se siente como homóloga a la de Salvatore en Cinema Paradiso dotando a este documental de un halo de nostalgia, inocencia y profunda humanidad, características que, difícilmente, uno pudiese asociar con un magnate del mundo de la moda. Contrario a lo que cualquiera podría pensar, el periplo de Brunello va a resonar con todos nosotros y, sin proponérselo, nos invita a escuchar a nuestro daimon personal. Tal vez así podamos ver la grandeza en cada una de las cosas que hacemos y logremos, por transitividad, poner nuestro granito de arena en la construcción de un mundo mejor.

Lo mejor: todas las secuencias dramatizadas del biopic, tanto por su puesta en escena como el casting. Su propuesta visual estilizada y acorde con la figura que retrata. Las múltiples aristas que explora de la vida de Brunello Cucinelli y lo fascinante que es.

Lo malo: la película pierde cuando se sale de su narrativa personal y emotiva brincando de la Italia rural al mundo corporativo con caras famosas hablando de Brunello (especialmente en el tercer acto).

Sobre el autor

Luis Bond es director, guionista, editor y profesor especializado en cátedras de guion, construcción de personajes, dirección, mitología, arquetipos y lenguaje simbólicos. Desde el 2010 se dedica a la crítica de cine en web, radio y publicaciones impresas. Es Tomatometer-approved critic en Rotten Tomatoes, miembro de LEJA y Florida Film Critics Circle. Su formación en cine se ha complementado con estudios en Psicología Analítica profunda y Simbología.

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