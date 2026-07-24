Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes

MIAMI. - Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade dejarán de ofrecer desayuno y almuerzo gratuitos a todos los estudiantes durante el próximo año escolar, después de que nuevos datos federales determinaran que el distrito ya no cumple con los requisitos para recibir el apoyo de manera generalizada.

Durante los últimos cuatro años, los alumnos pudieron acceder a ambas comidas sin costo y sin que sus padres o tutores tuvieran que presentar solicitudes o documentos para acreditar sus ingresos.

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El beneficio era posible mediante el Programa Federal de Elegibilidad Comunitaria (CEP), una iniciativa que permite ofrecer comidas gratuitas en escuelas y distritos con una alta proporción de estudiantes pertenecientes a familias de bajos recursos.

Bajo ese modelo, los menores reciben desayuno y almuerzo sin costo mediante un proceso conocido como certificación directa. La elegibilidad se establece a partir de la participación del hogar en determinados programas de asistencia pública, sin necesidad de completar solicitudes adicionales.

Caída en la certificación directa

Hace cuatro años, el 64% de los estudiantes de Miami-Dade tenía certificación directa, porcentaje que superaba el umbral federal del 62,5% necesario para financiar plenamente las comidas gratuitas en todo el distrito.

Sin embargo, los datos actualizados muestran una reducción considerable. Durante este año, solo el 45,1% de los alumnos quedó incluido dentro de la certificación directa, una cifra insuficiente para mantener la cobertura universal a nivel distrital.

La disminución significa que miles de familias tendrán que volver a presentar solicitudes para determinar si sus hijos califican para recibir comidas gratuitas o a precio reducido en el próximo curso.

Las autoridades escolares deberán informar a los hogares sobre los requisitos, plazos y documentos necesarios para acceder al beneficio. La aprobación dependerá de factores como los ingresos familiares, el número de integrantes del hogar y la participación en programas federales de asistencia.

Beneficio continuará en 121 escuelas

Aunque el distrito completo dejó de cumplir con los requisitos, las escuelas pueden participar individualmente en el Programa de Elegibilidad Comunitaria cuando alcanzan los niveles establecidos por el gobierno federal.

Por esa razón, un total de 121 planteles de Miami-Dade continuará ofreciendo desayuno y almuerzo gratuitos a todos sus estudiantes, sin que los padres o tutores tengan que presentar documentación.

En el resto de las escuelas, la disponibilidad del beneficio dependerá de la situación económica de cada familia. Los alumnos que cumplan con los criterios podrán seguir recibiendo comidas gratuitas o con tarifas reducidas después de que su solicitud sea evaluada y aprobada.

Familias deberán revisar su elegibilidad

El cambio representa el fin de una ayuda universal que facilitó durante cuatro años el acceso de los estudiantes a alimentos durante la jornada escolar, además de reducir trámites administrativos para las familias y los planteles.

Las autoridades recomiendan a los padres revisar las comunicaciones oficiales del distrito y confirmar si la escuela de sus hijos figura entre las 121 que permanecerán dentro del programa.

En caso contrario, será necesario completar la solicitud correspondiente para evitar interrupciones en el acceso al desayuno o al almuerzo durante el próximo año escolar.