Serie "The Boys" cambia nombre de capítulo tras atentado contra Trump

Imagen de la serie " The Boys ".

MIAMI.- El atentado de manginicio contra el expresidente Donald Trump no solo ha empañado a la política del país; el mundo del entretenimiento también se ha visto afectado. Tal es el caso de la serie The Boys, que tuvo que cambiar el nombre de uno de sus capítulos para evitar alguna vinculación con el suceso ocurrido el sábado en un acto de campaña de los republicanos.

Comunicado de la serie

"El final de temporada de The Boys contiene escenas de violencia política ficticia, que algunos espectadores pueden encontrar inquietantes, especialmente a la luz de las lesiones y la trágica pérdida de vidas sufridas durante el intento de asesinato del expresidente Trump", indicó el equipo de The Boys.

"The Boys es una serie ficticia que se filmó en 2023, y cualquier similitud de escena o trama con esos eventos del mundo real es coincidente y no intencional. Amazon, Sony Pictures Television y los productores de The Boys rechazan, en los términos más enérgicos, cualquier tipo de violencia en el mundo real", aseveró el equipo.

"En tal sentido, el título original de este capítulo era Assassination Run. Ahora, para omitir cualquier referencia a intentos de asesinato, solo se titula Season Four Finale, y es tal cual lo que ha ocurrido en España: el título del episodio en castellano también es Final de la cuarta temporada", reseñó Cinemanía.