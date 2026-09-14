Las series "Widow's Bay" y "The Pitt" conquistan los Premios Emmy 2026

La guionista estadounidense Katie Dippold y miembros del reparto reciben el premio a la Mejor Serie de Comedia por "Widow's Bay" en el escenario durante la 78.ª edición de los Premios Emmy en horario estelar, en el Teatro Peacock, el 14 de septiembre de 2026.

MIAMI.- La 78 edición de los Premios Emmy estuvo marcada por la consagración de las series Widow's Bay y The Pitt como las producciones más galardonadas de la noche.

Las predicciones sobre el triunfo de la comedia de terror y humor negro Widow's Bay se hicieron realidad. La serie de Apple TV se convirtió en la gran sensación de la gala al arrasar con múltiples estatuillas. Su protagonista, Matthew Rhys, también se alzó con el premio a mejor actor de comedia.

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Por otra parte, The Pitt y Pluribus se disputaron la categoría de drama. No obstante, la producción de HBO Max se volvió a consagrar como el mejor drama, mientras que Noah Wyle repitió como mejor actor en su categoría.

La miniserie DTF St. Louis se impuso en sus categorías.

La ceremonia también contó con momentos emotivos como el homenaje a Dolly Parton, por parte de la actriz y cantante Reba McEntire, el In Memorian que repasó las estrellas y figuras de Hollywood que dijeron adiós, y el premio humanitario Bob Hope a Michael J. Fox.

Ganadores

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de ganadores de los premios Emmy 2026.

Drama y Comedia

Mejor Serie Dramática

The Gilded Age

The Diplomat

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt - GANADORA

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Margo's Got Money Troubles

Widow's Bay - GANADORA

Mejor Miniserie o Serie Antológica

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis - GANADORA

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Actuaciones Principales

Mejor Actor Principal en Serie Dramática

Sterling K. Brown (Paradise)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Rufus Sewell (The Diplomat)

Noah Wyle (The Pitt) - GANADOR

Mejor Actriz Principal en Serie Dramática

Carrie Coon (The Gilded Age)

Chase Infiniti (The Testaments)

Rhea Seehorn (Pluribus) - GANADORA

Zendaya (Euphoria)

Keri Russell (The Diplomat)

Mejor Actor Principal en Serie de Comedia

Steve Carell (Rooster)

Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Matthew Rhys (Widow's Bay) - GANADOR

Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Jean Smart (Hacks) - GANADORA

Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles)

Lisa Kudrow (The Comeback)

Mejor Actor Principal en Miniserie o Película para TV

Riz Ahmed (Bait)

Jason Bateman (Black Rabbit)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Oscar Isaac (Beef)

Matthew Rhys (The Beast in Me) - GANADOR

Mejor Actriz Principal en Miniserie o Película para TV

Claire Danes (The Beast in Me)

Sally Field (Remarkably Bright Creatures) - GANADORA

Carey Mulligan (Beef)

Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette)

Sarah Snook (All Her Fault)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Patrick Ball (The Pitt)

Billy Crudup (The Morning Show)

Shawn Hatosy (The Pitt)

Gerran Howell (The Pitt)

Jack Lowden (Slow Horses)

Tom Pelphrey (Task) - GANADOR

Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Taylor Dearden (The Pitt)

Fiona Dourif (The Pitt)

Allison Janney (The Diplomat) - GANADORA

Katherine LaNasa (The Pitt)

Sepideh Moafi (The Pitt)

Julianne Nicholson (Paradise)

Karolina Wydra (Pluribus)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Harrison Ford (Shrinking)

Colman Domingo (The Four Seasons)

Nick Offerman (Margo’s Got Money Troubles)

Paul W. Downs (Hacks)

Stephen Root (Widow’s Bay) - GANADOR

Michael Urie (Shrinking)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Dale Dickey (Widow’s Bay)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate O’Flynn (Widow’s Bay) - GANADORA

Michelle Pfeiffer (Margo’s Got Money Troubles)

Megan Stalter (Hacks)

Jessica Williams (Shrinking)

Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva

Jason Bateman (DTF St. Louis)

Richard Gadd (Half Man)

David Harbour (DTF St. Louis) - GANADOR

Richard Jenkins (DTF St. Louis)

Charles Melton (Beef)

Nick Offerman (Death by Lightning)

Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva

Linda Cardellini (DTF St. Louis) - GANADORA

Dakota Fanning (All Her Fault)

Laurie Metcalf (Monster: The Ed Gein Story)

Joy Sunday (DTF St. Louis)

Youn Yuh-jung (Beef)

Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette)

Mejor actriz invitada en una serie dramática

Britanny Allen (The Pitt)

Tal Anderson (The Pitt)

Tina Ivlev (The Pitt)

Miriam Shor (Pluribus)

Merritt Wever (The Gilded Age)

Shailene Woodley (Paradise) - GANADORA

Mejor actor invitado en una serie dramática

Colman Domingo (Euphoria)

Ernest Harden Jr. (The Pitt) - GANADOR

Jeff Hiller (Pluribus)

Jeff Kober (The Pitt)

Jonathan Pryce (Slow Horses)

Bradley Whitford (The Diplomat)

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Rob Reiner (The Bear) - GANADOR

Michael J. Fox (Shrinking)

Brett Goldstein (Shrinking)

Hamish Linklater (Widow’s Bay)

Christopher McDonald (Hacks)

Connor Storrie (Saturday Night Live)

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

Leslie Bibb, (Hacks)

Jamie Lee Curtis (The Bear)

Betty Gilpin (Widow’s Bay) - GANADORA

Cherry Jones (Hacks)

Laurie Metcalf (Hacks)

Kaitlin Olson (Hacks)

Lauren Weedman (Hacks)

Mejor reality/competencia

Dancing With the Stars

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

Survivor

The Traitors - GANADOR

Mejor programa “talk show”