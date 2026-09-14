Las series "Widow's Bay" y "The Pitt" conquistan los Premios Emmy 2026

MIAMI.- La 78 edición de los Premios Emmy estuvo marcada por la consagración de las series Widow's Bay y The Pitt como las producciones más galardonadas de la noche.
Widow's Bay se consagró como la mejor serie de comedia en los Premios Emmy; mientras que The Pitt ganó por segundo año consecutivo como la mejor serie dramática
MIAMI.- La 78 edición de los Premios Emmy estuvo marcada por la consagración de las series Widow's Bay y The Pitt como las producciones más galardonadas de la noche.
Las predicciones sobre el triunfo de la comedia de terror y humor negro Widow's Bay se hicieron realidad. La serie de Apple TV se convirtió en la gran sensación de la gala al arrasar con múltiples estatuillas. Su protagonista, Matthew Rhys, también se alzó con el premio a mejor actor de comedia.
Por otra parte, The Pitt y Pluribus se disputaron la categoría de drama. No obstante, la producción de HBO Max se volvió a consagrar como el mejor drama, mientras que Noah Wyle repitió como mejor actor en su categoría.
La miniserie DTF St. Louis se impuso en sus categorías.
La ceremonia también contó con momentos emotivos como el homenaje a Dolly Parton, por parte de la actriz y cantante Reba McEntire, el In Memorian que repasó las estrellas y figuras de Hollywood que dijeron adiós, y el premio humanitario Bob Hope a Michael J. Fox.
A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de ganadores de los premios Emmy 2026.
Mejor Serie Dramática
The Gilded Age
The Diplomat
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
The Pitt - GANADORA
Pluribus
Slow Horses
Your Friends and Neighbors
Mejor Serie de Comedia
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
Margo's Got Money Troubles
Widow's Bay - GANADORA
Mejor Miniserie o Serie Antológica
All Her Fault
The Beast in Me
Beef
DTF St. Louis - GANADORA
Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor Actor Principal en Serie Dramática
Sterling K. Brown (Paradise)
Gary Oldman (Slow Horses)
Mark Ruffalo (Task)
Rufus Sewell (The Diplomat)
Noah Wyle (The Pitt) - GANADOR
Mejor Actriz Principal en Serie Dramática
Carrie Coon (The Gilded Age)
Chase Infiniti (The Testaments)
Rhea Seehorn (Pluribus) - GANADORA
Zendaya (Euphoria)
Keri Russell (The Diplomat)
Mejor Actor Principal en Serie de Comedia
Steve Carell (Rooster)
Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
Jason Segel (Shrinking)
Martin Short (Only Murders in the Building)
Matthew Rhys (Widow's Bay) - GANADOR
Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia
Quinta Brunson (Abbott Elementary)
Ayo Edebiri (The Bear)
Jean Smart (Hacks) - GANADORA
Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles)
Lisa Kudrow (The Comeback)
Mejor Actor Principal en Miniserie o Película para TV
Riz Ahmed (Bait)
Jason Bateman (Black Rabbit)
Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
Oscar Isaac (Beef)
Matthew Rhys (The Beast in Me) - GANADOR
Mejor Actriz Principal en Miniserie o Película para TV
Claire Danes (The Beast in Me)
Sally Field (Remarkably Bright Creatures) - GANADORA
Carey Mulligan (Beef)
Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette)
Sarah Snook (All Her Fault)
Mejor actor de reparto en una serie dramática
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva
Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva
Mejor actriz invitada en una serie dramática
Mejor actor invitado en una serie dramática
Mejor actor invitado en una serie de comedia
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
Mejor reality/competencia