martes 15  de  septiembre 2026
LISTA DE GANADORES

Las series "Widow's Bay" y "The Pitt" conquistan los Premios Emmy 2026

Widow's Bay se consagró como la mejor serie de comedia en los Premios Emmy; mientras que The Pitt ganó por segundo año consecutivo como la mejor serie dramática

La guionista estadounidense Katie Dippold y miembros del reparto reciben el premio a la Mejor Serie de Comedia por Widows Bay en el escenario durante la 78.ª edición de los Premios Emmy en horario estelar, en el Teatro Peacock, el 14 de septiembre de 2026.

La guionista estadounidense Katie Dippold y miembros del reparto reciben el premio a la Mejor Serie de Comedia por "Widow's Bay" en el escenario durante la 78.ª edición de los Premios Emmy en horario estelar, en el Teatro Peacock, el 14 de septiembre de 2026.

AFP/Patrick T. Fallon
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La 78 edición de los Premios Emmy estuvo marcada por la consagración de las series Widow's Bay y The Pitt como las producciones más galardonadas de la noche.

Las predicciones sobre el triunfo de la comedia de terror y humor negro Widow's Bay se hicieron realidad. La serie de Apple TV se convirtió en la gran sensación de la gala al arrasar con múltiples estatuillas. Su protagonista, Matthew Rhys, también se alzó con el premio a mejor actor de comedia.

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Por otra parte, The Pitt y Pluribus se disputaron la categoría de drama. No obstante, la producción de HBO Max se volvió a consagrar como el mejor drama, mientras que Noah Wyle repitió como mejor actor en su categoría.

La miniserie DTF St. Louis se impuso en sus categorías.

La ceremonia también contó con momentos emotivos como el homenaje a Dolly Parton, por parte de la actriz y cantante Reba McEntire, el In Memorian que repasó las estrellas y figuras de Hollywood que dijeron adiós, y el premio humanitario Bob Hope a Michael J. Fox.

Ganadores

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de ganadores de los premios Emmy 2026.

Drama y Comedia

Mejor Serie Dramática

  • The Gilded Age

  • The Diplomat

  • A Knight of the Seven Kingdoms

  • Paradise

  • The Pitt - GANADORA

  • Pluribus

  • Slow Horses

  • Your Friends and Neighbors

Mejor Serie de Comedia

  • Abbott Elementary

  • The Bear

  • Hacks

  • Nobody Wants This

  • Only Murders in the Building

  • Shrinking

  • Margo's Got Money Troubles

  • Widow's Bay - GANADORA

Mejor Miniserie o Serie Antológica

  • All Her Fault

  • The Beast in Me

  • Beef

  • DTF St. Louis - GANADORA

  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Actuaciones Principales

Mejor Actor Principal en Serie Dramática

  • Sterling K. Brown (Paradise)

  • Gary Oldman (Slow Horses)

  • Mark Ruffalo (Task)

  • Rufus Sewell (The Diplomat)

  • Noah Wyle (The Pitt) - GANADOR

Mejor Actriz Principal en Serie Dramática

  • Carrie Coon (The Gilded Age)

  • Chase Infiniti (The Testaments)

  • Rhea Seehorn (Pluribus) - GANADORA

  • Zendaya (Euphoria)

  • Keri Russell (The Diplomat)

Mejor Actor Principal en Serie de Comedia

  • Steve Carell (Rooster)

  • Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)

  • Jason Segel (Shrinking)

  • Martin Short (Only Murders in the Building)

  • Matthew Rhys (Widow's Bay) - GANADOR

Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia

  • Quinta Brunson (Abbott Elementary)

  • Ayo Edebiri (The Bear)

  • Jean Smart (Hacks) - GANADORA

  • Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles)

  • Lisa Kudrow (The Comeback)

Mejor Actor Principal en Miniserie o Película para TV

  • Riz Ahmed (Bait)

  • Jason Bateman (Black Rabbit)

  • Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

  • Oscar Isaac (Beef)

  • Matthew Rhys (The Beast in Me) - GANADOR

Mejor Actriz Principal en Miniserie o Película para TV

  • Claire Danes (The Beast in Me)

  • Sally Field (Remarkably Bright Creatures) - GANADORA

  • Carey Mulligan (Beef)

  • Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette)

  • Sarah Snook (All Her Fault)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Patrick Ball (The Pitt)
  • Billy Crudup (The Morning Show)
  • Shawn Hatosy (The Pitt)
  • Gerran Howell (The Pitt)
  • Jack Lowden (Slow Horses)
  • Tom Pelphrey (Task) - GANADOR
  • Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

  • Taylor Dearden (The Pitt)
  • Fiona Dourif (The Pitt)
  • Allison Janney (The Diplomat) - GANADORA
  • Katherine LaNasa (The Pitt)
  • Sepideh Moafi (The Pitt)
  • Julianne Nicholson (Paradise)
  • Karolina Wydra (Pluribus)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Harrison Ford (Shrinking)
  • Colman Domingo (The Four Seasons)
  • Nick Offerman (Margo’s Got Money Troubles)
  • Paul W. Downs (Hacks)
  • Stephen Root (Widow’s Bay) - GANADOR
  • Michael Urie (Shrinking)
  • Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Dale Dickey (Widow’s Bay)
  • Hannah Einbinder (Hacks)
  • Janelle James (Abbott Elementary)
  • Kate O’Flynn (Widow’s Bay) - GANADORA
  • Michelle Pfeiffer (Margo’s Got Money Troubles)
  • Megan Stalter (Hacks)
  • Jessica Williams (Shrinking)

Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva

  • Jason Bateman (DTF St. Louis)
  • Richard Gadd (Half Man)
  • David Harbour (DTF St. Louis) - GANADOR
  • Richard Jenkins (DTF St. Louis)
  • Charles Melton (Beef)
  • Nick Offerman (Death by Lightning)

Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva

  • Linda Cardellini (DTF St. Louis) - GANADORA
  • Dakota Fanning (All Her Fault)
  • Laurie Metcalf (Monster: The Ed Gein Story)
  • Joy Sunday (DTF St. Louis)
  • Youn Yuh-jung (Beef)
  • Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette)

Mejor actriz invitada en una serie dramática

  • Britanny Allen (The Pitt)
  • Tal Anderson (The Pitt)
  • Tina Ivlev (The Pitt)
  • Miriam Shor (Pluribus)
  • Merritt Wever (The Gilded Age)
  • Shailene Woodley (Paradise) - GANADORA

Mejor actor invitado en una serie dramática

  • Colman Domingo (Euphoria)
  • Ernest Harden Jr. (The Pitt) - GANADOR
  • Jeff Hiller (Pluribus)
  • Jeff Kober (The Pitt)
  • Jonathan Pryce (Slow Horses)
  • Bradley Whitford (The Diplomat)

Mejor actor invitado en una serie de comedia

  • Rob Reiner (The Bear) - GANADOR
  • Michael J. Fox (Shrinking)
  • Brett Goldstein (Shrinking)
  • Hamish Linklater (Widow’s Bay)
  • Christopher McDonald (Hacks)
  • Connor Storrie (Saturday Night Live)

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

  • Leslie Bibb, (Hacks)
  • Jamie Lee Curtis (The Bear)
  • Betty Gilpin (Widow’s Bay) - GANADORA
  • Cherry Jones (Hacks)
  • Laurie Metcalf (Hacks)
  • Kaitlin Olson (Hacks)
  • Lauren Weedman (Hacks)

Mejor reality/competencia

  • Dancing With the Stars
  • RuPaul’s Drag Race
  • Top Chef
  • Survivor
  • The Traitors - GANADOR

Mejor programa “talk show”

  • Jimmy Kimmel Live!
  • The Daily Show
  • The Late Show with Stephen Colbert - GANADOR
  • Last Week Tonight With John Oliver
  • Saturday Night Live

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