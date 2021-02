Shakira y Piqué celebraron doble cumpleaños en familia

Shakira y Piqué festejaron discretamente en compañía de sus hijos Milan y Sasha y su familia.

Ni la compositora y productora ni el deportista hicieron una publicación especial en sus cuentas de Instagram, pero Shakira sí compartió varias stories en las que la felicitaban por su nuevo año de vida.

La pandemia ha sido rentable para ambos, pese a que algunas de sus salidas o de sus viajes se hayan visto más ralentizados.

Shakira marcó un hito el año pasado cuando actuó con Jennifer López en el intermedio del Super Bowl, el que fue visto por una audiencia de más 100 millones de personas en el mundo.

Comenzando el brote del coronavirus compartió la iniciativa del grupo Puig, con el que fabrica sus perfumes, de convertir parte de sus instalaciones en fábricas de geles hidroalcohólicos que donaron al país.

Pero no todo fue espectáculo y causas caritativas, Shakira obtuvo el año pasado un diploma de la Universidad de Pensilvania. Recibió el título tras completar un título de Filosofía Antigua.

Recientemente, vendió los derechos de 145 de sus temas.

Y desde semanas, Shakira no deja de sonar en todas las plataformas digitales gracias a la canción Girl like me, que grabó con Black Eyed Peas.