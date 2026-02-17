El Salvador estima que concierto de Shakira generó 110 millones de dólares al país

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá.

SAN SALVADOR.- El Gobierno de El Salvador estima que el beneficio económico generado por los 5 conciertos de la Residencia Centroamericana de Shakira en este país centroamericano asciende a unos 110 millones de dólares, informó este martes la Presidencia en un comunicado.

"Con base en la asistencia efectiva registrada, la ocupación de la capacidad de alojamiento y los patrones de gasto observados en eventos masivos comparables en América Latina, el impacto económico total asociado a la Residencia Centroamericana del World Tour Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira se proyecta en torno a los 110 millones, como estimación central", de acuerdo con la nota.

Según el Gobierno salvadoreño, "este resultado confirma que los eventos internacionales de gran escala se han convertido en un motor estratégico de dinamización económica, generación de empleo y proyección internacional positiva para El Salvador".

Detalló que a los cinco conciertos asistieron unas 144.000 personas con las fechas agotadas y una "importante presencia" de visitantes del extranjero.

Esto derivó, según lo indicado, en que los días del evento la ocupación hotelera alcanzara el 100 % en toda la zona metropolitana de la capital, San Salvador y sus alrededores, mientras que llegó al 80 % en otros destinos turísticos.

La fuente apuntó que también se registró un 100 % de reservas en restaurantes de la zona metropolitana, sus alrededores y en la zona costera; en el interior del país la demanda se situó entre el 60 % y el 80 %.

Las autoridades salvadoreñas previeron inicialmente que solo los ingresos turísticos por los conciertos de la cantante colombiana fueran de 55 millones de dólares.

Gira histórica

El Salvador se convirtió así en el único país de Centroamérica que vio actuar a la estrella del pop en esta gira, con la que Shakira rompió a finales de enero el récord mundial Guinness de la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares.

La estrella colombiana no pisaba un escenario en El Salvador desde 2006 con su gira Fijación Oral y su primera presentación se dio en 1998, en un programa local de televisión familiar.

FUENTE: EFE