Se viraliza reacción de Shakira al ver fotografía de Gerard Piqué en pleno concierto

Durante un segmento en el que la artista interactúa de cerca con su público, un asistente al evento le mostró una imagen manipulada de su expareja

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En el marco de su exitosa gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cantante colombiana Shakira protagonizó un momento viral en su reciente concierto en El Salvador. El evento se vio marcado por la inesperada acción de un fanático durante el segmento en el que la artista interactúa de cerca con el público.

Mientras la barranquillera descendía del escenario para saludar a los fanáticos en las primeras filas, un seguidor le mostró una fotografía manipulada de su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
El Salvador estima que concierto de Shakira generó al país 110 millones de dólares
Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
Shakira sufre caída durante concierto en El Salvador

En la imagen, el deportista aparecía caracterizado con rasgos demoníacos, incluyendo ojos y lengua de fuego.

La reacción de la cantante, captada en video por múltiples asistentes, se ha convertido en tendencia en redes sociales.

Lejos de mostrar una actitud de confrontación o molestia, Shakira manifestó una evidente sorpresa e incredulidad. Tras un breve gesto de asombro y un comentario captado por las cámaras, la cantante optó por ignorar el incidente y continuar con el espectáculo sin mayores interrupciones.

Los usuarios de plataformas digitales han destacado la espontaneidad de la intérprete, quien prefirió no dar mayor relevancia al suceso para centrarse en la ejecución de su repertorio.

Gira histórica

Según datos publicados por Billboard en enero, el tour actual de Shakira se ha convertido en el más lucrativo de todos los tiempos entre artistas de origen hispano al recaudar la impresionante cifra de 421,6 millones de dólares.

Desde su inicio en febrero de 2025, la colombiana logró vender 3,3 millones de entradas en 86 presentaciones alrededor del mundo, consolidando su dominio absoluto en la industria del entretenimiento en español.

Para Shakira este logro es un testimonio de la lealtad y la pasión de sus seguidores, quienes según sus propias palabras dan sentido a todo su esfuerzo y trabajo.

"Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo increíble. Solo puedo estar agradecida por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”, expresó en su momento.

