domingo 2  de  agosto 2026
MÚSICA

Silvestre Dangond y Elena Rose estrenan "Efectos Secundarios", su primera colaboración

La canción retrata la euforia de un nuevo amor a través de una mezcla de sonidos modernos, producción impecable y una interpretación perfectamente equilibrada

Silvestre Dangond y Elena Rose.

Silvestre Dangond y Elena Rose.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cuatro veces ganador del Grammy Latino Silvestre Dangond y Elena Rose, una de las cantautoras más relevantes de la música actual, se encuentran por primera vez en Efectos Secundarios, una colaboración que promete conquistar al público con una propuesta fresca, vibrante y llena de emociones.

La canción retrata la euforia de un nuevo amor a través de una mezcla de sonidos modernos, una producción impecable y una interpretación en la que Silvestre Dangond y Elena Rose encuentran el equilibrio perfecto entre sus estilos.

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El resultado es una propuesta contemporánea que conserva la fuerza interpretativa de Silvestre mientras se fusiona con la versatilidad artística que ha convertido a Elena Rose en una de las compositoras e intérpretes más influyentes de la música latina actual.

Esta es la primera vez que ambos artistas unen sus talentos en el estudio, dando vida a una canción con una melodía irresistible y una letra con la que cualquiera puede identificarse, reafirmando que las colaboraciones más inesperadas suelen convertirse en las más memorables.

Video musical y lanzamiento

Con Efectos Secundarios, Silvestre continúa expandiendo los límites de su propuesta musical, demostrando una vez más su capacidad para evolucionar y conectar con nuevas generaciones sin perder la esencia que lo ha convertido en una de las figuras más importantes de la música latina.

El lanzamiento también está acompañado por un video musical filmado en Miami, cuya propuesta visual refleja el espíritu del tema A través de una estética fresca, natural y contemporánea, el videoclip enmarca la química entre Silvestre Dangond y Elena Rose en escenarios llenos de luz, rodeados de flores, reforzando la energía positiva y el aire despreocupado que define esta colaboración.

La complicidad entre ambos artistas se refleja en cada verso, convirtiendo a Efectos Secundarios en una canción destinada a resonar en la radio, dominar las plataformas digitales y posicionarse como una de las colaboraciones latinas más destacadas del año.

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