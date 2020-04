Sixto Rein lanza "Mi día de suerte" junto a Kevin Roldán

“Gracias a la conexión que tuvieron mi manager Luzkelly Pinto (@luz_kelly) y Rimas, específicamente con el manager de Kevin Roldan, José Junior Carabaño, fue como se logró este junte que tanto había querido hacer. Creo que obtuvimos un buen resultado”, comentó Sixto Rein.

La canción “Mi día de suerte” se grabó y produjo en Medellín (Colombia) al igual que el videoclip oficial el cual contó con la dirección de los venezolanos Nael y Justin.

“Mi día de suerte” forma parte de “Conexión”, el quinto disco de Sixto Rein que será lanzado, a nivel mundial, el próximo 1 de mayo donde además de Kevin Roldán se podrá disfrutar de otras importantes colaboraciones.

Sixto Rein (Barcelona, 1991) ha estado ocupado en el primer trimestre de 2020: Ha promocionado Sunday Chilling; colaboró con Adso Alejandro y Cauty en Empeliculiao; con Estoespostada e Itzza Primera en Su amiga, y con Rahen, Thomaz y Elio Elegante en Se vuelve loca, entre otros temas. "Son canciones que me gustan, que me encantan y en las que participé porque tienen un color y un aire diferentes", expresa.

El cantautor analiza lo que han sido sus primeros 12 años de trayectoria musical mientras no oculta su deseo de, algún día, levantar un Grammy.

"En esta carrera he visto muchos cambios, he trabajado por evolucionar y he salido de mi zona de confort. Recuerdo cuando le dije a mis compañeros de Calle Ciega que no iba a estar más en el grupo y me fui a Los Nene. Fue un momento bien complejo. Lo mismo me pasó con Gustavo, cuando quise emprender mi proyecto en solitario. Después vino mi transición en Carbon Fiber Music con Farruko y luego me independicé", destaca Sixto Rein.