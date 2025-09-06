¿Son los exorcismos reales? El reverendo Dylan Littlefield lo confirma

Embed

MIAMI.- Este fin de semana abrió en las salas de cine The Conjuring: Last Rite, la cuarta y última entrega de esta saga de terror inspirada en los encuentros sobrenaturales de Lorraine Warren (Vera Farmiga) y Ed Warren (Patrick Wilson). Ambientada en 1986, 5 años después de The Conjuring: The Devil Made Me Do It, la película nos transporta a Pennsylvania, donde los Warren investigan un espeluznante caso de posesión en el que una familia es acosada por un ente demoniaco. Al igual que sus predecesoras, The Conjuring: Last Rite está basada en hechos reales y toma como punto de partida uno de los casos más famosos en los que intervinieron los Warren.