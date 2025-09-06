sábado 6  de  septiembre 2025
¿Son los exorcismos reales? El reverendo Dylan Littlefield lo confirma

Entrevista al reverendo Dylan Littlefield sobre cómo se realiza el ritual del exorcismo, con motivo del estreno de The Conjuring: Last Rites

La historia de los Warren llega a su fin en la cuarta entrega de The Conjuring.&nbsp;

La historia de los Warren llega a su fin en la cuarta entrega de The Conjuring

Por LUIS BOND
MIAMI.- Este fin de semana abrió en las salas de cine The Conjuring: Last Rite, la cuarta y última entrega de esta saga de terror inspirada en los encuentros sobrenaturales de Lorraine Warren (Vera Farmiga) y Ed Warren (Patrick Wilson). Ambientada en 1986, 5 años después de The Conjuring: The Devil Made Me Do It, la película nos transporta a Pennsylvania, donde los Warren investigan un espeluznante caso de posesión en el que una familia es acosada por un ente demoniaco. Al igual que sus predecesoras, The Conjuring: Last Rite está basada en hechos reales y toma como punto de partida uno de los casos más famosos en los que intervinieron los Warren.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el reverendo Dylan Littlefield sobre cómo se hace un exorcismo, quiénes pueden hacerlo, los elementos que están involucrados en este ritual, las cualificaciones que debe tener un sacerdote para hacerlo y la importancia de películas como The Conjuring para crear conciencia sobre la existencia del mal.

