Director estadounidense Jim Jarmusch se alza con el León de Oro en Venecia

El director estadounidense Jim Jarmusch posa con León de Oro, máximo galardón que otorga el Festival de Cine de Venecia.

VENECIA.- El director estadounidense Jim Jarmusch se alzó este sábado con el León de Oro de la 82ª Mostra de Venecia, con su película "Father Mother Sister Brother", mientras que el filme sobre Gaza "The Voice of Hind Rajab" quedó en segundo puesto.

Veintiún filmes estaban en liza por el preciado galardón, que otorgó un jurado encabezado por el director estadounidense Alexander Payne.

En su más reciente filme, protagonizado por Cate Blanchett, Adam Driver y Tom Waits, Jarmusch explora las relaciones familiares a través de tres historias distintas ambientadas en Nueva York, Dublín y París.

El propio director lo llamó un "film de antiacción" y, al recoger el galardón, dijo: "gracias por haber apreciado nuestra película tranquila".

En segunda posición, con el León de Plata, quedó la impactante "The Voice of Hind Rajab", de la directora francotunecina Kaouther Ben Hania, que, tras haber recibido una ovación de 23 minutos durante su proyección oficial, se perfilaba como favorita para el León de Oro.

La película está basada en la historia real de una niña palestina, Hind Rajab, asesinada por las fuerzas israelíes mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza en enero de 2024. En la cinta se usaron las grabaciones reales de las llamadas en las que Hind Rajab pedía auxilio a un centro de la Media Luna Roja palestina en Ramala (Cisjordania).

"El cine no puede devolverla [a Hind Rajab] ni borrar la atrocidad cometida contra ella, nada puede restaurar lo que se le arrebató, pero el cine puede preservar su voz y hacerla resonar a través de las fronteras", declaró la directora al recibir el premio.

"Espero que esta película ayude a poner fin a la guerra", agregó.

Grandes producciones como "Frankenstein" de Netflix, dirigida por Guillermo del Toro y producida por Netflix; "Jay Kelly", de Noah Baumbach o el último trabajo de Yorgos Lanthimos, "Bugonia", protagonizado por Emma Stone, se fueron con las manos vacías.

Mejor actor: Toni Servillo

Esta 82ª edición estuvo repleta de estrellas, con una alfombra por la que desfilaron, algunos días bajo la lluvia, George Clooney, Julia Roberts o Jacob Elordi, que encarna a un cautivador monstruo de Frankenstein.

De entre todos los intérpretes de películas en competición oficial, el jurado distinguió el trabajo del italiano Toni Servillo y de la china Xin Zhilei, galardonados con la Copa Volpi.

Servillo ganó el premio a mejor actor por su papel en "La Grazia", de Paolo Sorrentino, donde interpreta a un presidente italiano que llega al final de su mandato con el dilema de aprobar una ley de eutanasia y dos indultos.

Por su parte, la artista china Xin Zhilei se hizo con la Copa Volpe a la mejor actriz por su trabajo en "The sun rises on us all", de Cai Shangjun, donde se mete en la piel de una mujer corroída por los remordimientos, a cuya vida regresa un antiguo amante con quien comparte un sombrío pasado.

David Pablos gana en Horizontes

En la sección Horizontes, dedicada a nuevas tendencias, el director mexicano David Pablos se hizo con el premio a la mejor película por su filme "En el camino", una historia de amor, empañada por la violencia que azota el norte de México, entre un joven que huye de su pasado y un camionero que lo ayuda.

"Esta película proviene de un lugar muy personal (...), y es hermoso ver que se conecta con otras personas", dijo el cineasta de 41 años, al recoger el premio.

El jurado de Horizontes también distinguió a la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, guionista y directora de la película "Hiedra", que se llevó el premio al mejor guion.

El filme relata el encuentro entre Azucena y Julio, dos jóvenes que arrastran una herida de infancia. Ella, porque tuvo que abandonar al hijo que tuvo siendo aún una niña, y él, que creció en un hogar de acogida, porque nunca conoció a sus padres.

"Hacer cine en Ecuador sólo es posible con la sincronía de muchos esfuerzos titánicos, y este premio significa mucho para el cine de mi país", expresó, emocionada, la cineasta de 38 años.

Y en la sección Spotlight, la directora marroquí Maryam Touzani se hizo con el premio del público con "Calle Málaga", protagonizada por la española Carmen Maura.

Desde que empezó el certamen, el 27 de agosto, el glamour del festivalquedó eclipsado en varios momentos por la devastadora situación en la Franja de Gaza, escenario de una guerra desencadenada por el ataque del grupo terrorista Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Un colectivo fundado por diez cineastas italianos, Venice4Palestine, publicó una carta abierta condenando la guerra y varias personalidades también se pronunciaron en contra de la ofensiva israelí.

