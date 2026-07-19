Suspenden concierto de Bad Bunny en Milán por tormenta con granizo

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

ROMA.- Un concierto al aire libre de la estrella puertorriqueña Bad Bunny en Milán, previsto para la noche del sábado, fue cancelado por una violenta tormenta de granizo, pero Live Nation afirmó que se reembolsarán las entradas.

Imágenes de vídeo publicadas en redes sociales mostraron grandes granizos golpeando a los asistentes al concierto, que sufrieron fuertes vientos y una lluvia intensa, después de que el artista comenzara su actuación en el hipódromo Snai La Maura de Milán.

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"Debido a las condiciones meteorológicas adversas, que incluían tormentas eléctricas y granizo, el concierto de Bad Bunny programado para el 18 de julio en el hipódromo Snai La Maura de Milán fue interrumpido y la zona fue evacuada de forma segura", escribió el operador de entradas Live Nation en su sitio web el domingo.

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Todas las personas que compraron sus entradas para esta presentación, que agotó su capacidad, recibirán un reembolso completo, añadió la organización.

FUENTE: AFP