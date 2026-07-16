Bad Bunny pide que se revierta fallo en disputa legal por derechos de autor

Bad Bunny posa con los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- En medio de un año exitoso, Bad Bunny también lidia con asuntos legales. El boricua ha solicitado que un juez reconsidere el reciente fallo que emitió sobre desestimar una demanda contra el intérprete por los orígenes del reggaetón.

Se trata de una querella presentada en 2021 por Cleveland “Clevie” Browne y los herederos de Wycliffe “Steely” Johnson contra artistas como Bunny, Karol G, Daddy Yankee y otros artistas.

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La demanda sostiene que la canción Fish Market es la fuente definitiva del dembow, y reclama propiedad sobre las canciones Dem Bow y Pounder (Dub Mix II), argumentando que estos temas se basan en la pieza de 1989 y tiene ritmos claves en el surgimiento del sonido del reggaetón.

Fallo

Recientemente, un fallo emitido a principios de julio señaló que: "solo un jurado puede decidir si el dúo de reggae Steely & Clevie es propietario del ritmo dembow, el beat boom-ch-boom-chick que se escucha en casi todas las canciones de reggaetón. La decisión del juez probablemente significa años adicionales de litigio en este caso masivo, que apunta contra Bunny y decenas de otros artistas por casi 2.000 canciones", reseña Billboard.

No obstante, el equipo legal de Bad Bunny argumenta que los acusadores del cantante citan: "un reclamo de derechos de autor 'Frankenstein'", y pide que se retire el fallo pues el caso presenta una falla que no ha sido reconocida de manera adecuada.

“La supuesta selección y arreglo del demandante no existe en ninguna sola obra”, manifestó Kenneth Freundlich, abogado del artista. “Han ensamblado un 'Frankenstein' a partir de tres canciones separadas".

Es decir, la jueza a cargo del caso estableció que solo un jurado podrá decidir si el ritmo del dembow está protegido por derechos de autor. Sin embargo, el equipo legal de Benito asevera que el beat al que Steely & Clevie hace referencia, no es usado completamente en las canciones de las que supuestamente surgió.

“La consecuencia de esta omisión es concreta, y no se trata simplemente de un problema de gestión del caso: los demandantes están reclamando derechos exclusivos sobre una supuesta selección y arreglo que no existe”, agregó Freundlich.

De negarse a revisar el fallo, Bad Bunny podrá apelar la decisión ante un tribunal federal de apelaciones.

“Resolver esto ahora podría acortar considerablemente el tiempo, esfuerzo o gasto que implican estos procedimientos, especialmente cuando lo que viene es un análisis de [infracción] sobre más de mil obras”, concluyeron los abogados del artista.