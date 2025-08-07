jueves 7  de  agosto 2025
SUCESOS

Suspenden concierto de Damas Gratis en Colombia tras conflicto violento

Las autoridades colombianas reportaron que una persona falleció en el conflicto y cinco resultaron heridas con un arma blanca

Pablo Sebastian Lescano, vocalista de Damas Gratis.&nbsp;

Pablo Sebastian Lescano, vocalista de Damas Gratis. 

Captura de pantalla/Instagram/@damasgratisok
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La banda argentina Damas Gratis suspendió el concierto que tenía pautado la noche del miércoles 6 de agosto en Bogotá, Colombia, debido a un grupo de enfrentamientos violentos dentro y fuera del Movistar Arena de la ciudad, recinto donde se desarrollaría el evento.

Las autoridades colombianas reportaron que una persona falleció en el conflicto y cinco resultaron heridas con un arma blanca.

Lee además
Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
POLÉMICA

Joven besado por Christian Nodal durante un concierto rompe el silencio
Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.
CELEBRIDADES

Katy Perry ayuda a una fanática que se desmayó durante concierto en Detroit

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, manifestó su preocupación tras el hecho y aseveró que lo ocurrido será investigado. “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”.

Por su parte, el líder de la agrupació, Pablo Lescano, escribió en Instagram que se iba de Colombia con el corazón roto.

"Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido".

Pablo Lescano - Mensaje
Pablo Sebastian Lescano se pronuncia tras conflicto en Bogotá.

Pablo Sebastian Lescano se pronuncia tras conflicto en Bogotá.

El conflicto

Según reseñó el medio local El Tiempo, los enfrentamientos se originaron cuando grupos rivales de hinchas de fútbol, conocidos popularmente como 'barras bravas', se toparon y se enfrentaron dentro del recinto y en las áreas cercanas al Movistar Arena.

La disputa escaló a agresiones físicas y varias personas tuvieron que ser auxiliadas y hospitalizadas.

“Los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad", dijo el alcalde de la ciudad.

El dirigente señaló que solicitó una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El encuentro tiene como objetivo que todas las partes presenten un informe de los sucedido y esclarecer de quién es la responsabilidad. "La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”.

Sin embargo, trascendió que previo al concierto ya se había advertido en redes sociales sobre un posible foco de violencia entre hinchas rivales en los alrededores del lugar, según reportó El Clarín.

"La Secretaría de Gobierno de Bogotá declaró que las medidas de seguridad privada del evento se vieron desbordadas y aclaró que se están llevando a cabo investigaciones para comprender el alcance total de lo ocurrido, según El Tiempo. Por su parte, la Policía Metropolitana informó de cinco personas con heridas de arma blanca", reseñó Billboard.

Temas
Te puede interesar

Aitana cierra 'Metamorfosis' alcanzando el status de superestrella

Christian Nodal genera polémica tras dejarse caer en pleno concierto

Ángela Aguilar no atraviesa un buen momento profesional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

El atacante francés del PSG, Ousmane Dembélé, aplaude durante una ceremonia posterior a la victoria de su club en la Liga de Campeones, el 1 de junio de 2025.
Fútbol

Revelan a los nominados al Balón de Oro 2025

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.
REACCIONES

La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió
SUCESO

Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia

Te puede interesar

Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
COMERCIO MUNDIAL

Varios países negocian con Washington sus aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

EEUU finaliza contratos federales de inversión en "vacunas" con ARNm

Imagen de una refinería de petróleo.
ENERGíA

Cuarta caída consecutiva de los precios del petróleo

Imagen recreada de Inteligencia artificial.
TECNOLOGíA

OpenAI lanza ChatGPT-5, su nuevo modelo de IA generativa

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.
CONFLICTO

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China