Suspenden concierto de Damas Gratis en Colombia tras conflicto violento

MIAMI.- La banda argentina Damas Gratis suspendió el concierto que tenía pautado la noche del miércoles 6 de agosto en Bogotá, Colombia, debido a un grupo de enfrentamientos violentos dentro y fuera del Movistar Arena de la ciudad, recinto donde se desarrollaría el evento.

Las autoridades colombianas reportaron que una persona falleció en el conflicto y cinco resultaron heridas con un arma blanca.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, manifestó su preocupación tras el hecho y aseveró que lo ocurrido será investigado. “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”.

Por su parte, el líder de la agrupació, Pablo Lescano, escribió en Instagram que se iba de Colombia con el corazón roto.

"Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido".

Pablo Lescano - Mensaje Pablo Sebastian Lescano se pronuncia tras conflicto en Bogotá. Captura de pantalla/Instagram/@pablitolescanook

El conflicto

Según reseñó el medio local El Tiempo, los enfrentamientos se originaron cuando grupos rivales de hinchas de fútbol, conocidos popularmente como 'barras bravas', se toparon y se enfrentaron dentro del recinto y en las áreas cercanas al Movistar Arena.

La disputa escaló a agresiones físicas y varias personas tuvieron que ser auxiliadas y hospitalizadas.

“Los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad", dijo el alcalde de la ciudad.

El dirigente señaló que solicitó una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El encuentro tiene como objetivo que todas las partes presenten un informe de los sucedido y esclarecer de quién es la responsabilidad. "La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”.

Sin embargo, trascendió que previo al concierto ya se había advertido en redes sociales sobre un posible foco de violencia entre hinchas rivales en los alrededores del lugar, según reportó El Clarín.

"La Secretaría de Gobierno de Bogotá declaró que las medidas de seguridad privada del evento se vieron desbordadas y aclaró que se están llevando a cabo investigaciones para comprender el alcance total de lo ocurrido, según El Tiempo. Por su parte, la Policía Metropolitana informó de cinco personas con heridas de arma blanca", reseñó Billboard.