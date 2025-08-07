jueves 7  de  agosto 2025
La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Exponentes de la música latina se despiden de Eddie Palmieri, reconociendo sus aportes y agradeciendo su invaluable contribución a la industria

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.

AFP/Raymond Roig
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La muerte de Eddie Palmieri ha conmocionado a figuras de la industria musical latina, así como también a quienes por años siguieron su estilo único y revolucionario del sonido del jazz latino y de la salsa. Fueron más de siete décadas en las que el maestro no solo cosechó grandes éxitos, también abrió paso y enalteció a la cultura latina.

Su talento, lo llevó a alzarse con múltiples reconocimientos: diez premios Grammy, el NEA Jazz Masters y el premio por la vida de la Academia Latina de la Grabación, entre otros. Sin embargo, sus aportes a la música son un legado que permanecerá vigente e inspirando a las nuevas generaciones de músicos.

Kelly Clarkson se presenta durante la Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024, transmitida por Disney+ en el Rocket Mortgage Fieldhouse el 19 de octubre de 2024 en Cleveland, Ohio.
Kelly Clarkson pospone residencia para cuidar de sus hijos

Hoy, exponentes de la música latina se despiden de Eddie Palmieri, reconociendo sus aportes y agradeciendo su invaluable contribución a la industria.

Con una fotografía en blanco y negro en la que Eddie Palmieri conversa con Gilbertto Santarosa, el Caballero de la Salsa se despidió del maestro. "La música del mundo está de luto. Sentimos esta pérdida. Gracias por tanto maestro... Descanse en paz Eddie Palmieri", escribió.

Por su parte, La India manifestó su agradecimiento al maestro Palmieri por creer en su talento antes que ella e impulsarla para conquistar su carrera musical.

"Con profundo dolor despido hoy a una de las luminarias más grandes de nuestra música: Eddie Palmieri. Fue él quien me abrió las puertas al mundo de la salsa y quien vio en mí lo que yo aún no sabía que podía ser. Su legado es inmenso y su influencia en mi vida artística es eterna. Eddie deja una huella imborrable marcada por su virtuosismo, su audacia creativa y su amor por nuestras raíces afrolatinas. Su partida es una pérdida irreparable para la música del mundo. Su música vivirá por siempre, allí donde haya alegría, lucha y pasión. A su familia, a sus músicos y a todos sus admiradores en el mundo, les envío mi más sentido pésame. Vuela alto, Maestro", reza el mensaje que acompaña a un video en el que ella canta mientras Palmieri toca el piano.

Bobby Cruz también dedicó unas palabras al músico y aseveró que tras su partida, nada será igual.

"Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fué. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia. Bobby", escribió en Instagram junto a una fotografía del legendario músico.

El músico y arreglista Bobby Valentín se pronunció en la red social Facebook, donde lamentó la muerte de Palmieri y aseveró que perdió a un gran amigo.

"Muy triste para mi la partida de Eddie Palmieri. Gran amigo y excelente músico de muchos años. Siempre decía que nosotros éramos 'The last Dinosaurs' (los últimos dinosaurios). Su legado musical será recordado siempre por todas las generaciones. Mis condolencias, paz y fortaleza para su familia, amigos y seguidores".

Víctor Manuelle manifestó que la salsa perdió a uno de sus grandes pilares y agradeció a Palmieri por acompañarlo en el escenario del Madison Square Garden.

"Hoy la salsa se encuentra de luto. Hemos perdido uno de los pilares más fuertes de nuestro género musical El Sol de la Salsa. Fueron muchas las generaciones que han quedado marcadas con tu música. Tuve el privilegio de que participara conmigo en la producción Decisión unánime, colaborando en dos temas: Dos generaciones y el famoso Yo soy boricua señores. Me honró con su presencia en mi concierto en el Madison Square Garden. He aquí un fragmento de su participación. Así siempre te recordaré, maestro Eddie Palmieri. Condolencias a su familia".

