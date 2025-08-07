jueves 7  de  agosto 2025
TECNOLOGíA

OpenAI lanza ChatGPT-5, su nuevo modelo de IA generativa

ChatGPT-5 estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios de la herramienta de IA, que es utilizada por casi 700 millones de personas semanalmente, indica un comunicado de OpenAI

Imagen recreada de Inteligencia artificial.

Imagen recreada de Inteligencia artificial.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La empresa estadounidense OpenAI lanzó el jueves la esperada quinta generación de su emblemático modelo de inteligencia artificial (IA) generativa ChatGPT-5, al que presenta como más inteligente y rápido que sus predecesores.

ChatGPT-5 estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios de la herramienta de IA, que es utilizada por casi 700 millones de personas semanalmente, dijo OpenAI en una sesión informativa con periodistas.

Lee además
Asdrúbal Aguiar
OPINIÓN

La Inteligencia Artificial: ¿Se agota la aproximación entre la razón y la fe?
El presidente Donald J. Trump y la primera dama Melania se dirigen al Marine One para visitar zonas devastadas en Texas.
ANÁLISIS

El plan de acción de Trump para la inteligencia artificial

El cofundador y director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, dijo que esta última versión "es un paso significativo hacia modelos realmente capaces".

Sin embargo, advirtió que aún queda trabajo por hacer para lograr un tipo de inteligencia artificial general (IAG) que piense como las personas.

"Este no es un modelo que aprenda continuamente a medida que se implementa a partir de los nuevos hallazgos, algo que, en mi opinión, debería formar parte de una IAG", afirmó Altman.

"Pero el nivel de capacidad aquí es una gran mejora", agregó.

GPT-5 es particularmente hábil cuando se trata de que la IA actúe como un "agente" que se ocupa de forma independiente de tareas informáticas, explicó Michelle Pokrass, del equipo de desarrollo.

"GPT-3 me dio la sensación de estar hablando con un estudiante de secundaria: le haces una pregunta, quizá obtengas una respuesta correcta, quizá algo absurdo", dijo Altman.

"GPT-4 me dio la sensación de estar hablando con un estudiante universitario; GPT-5 es la primera vez que realmente se siente como estar hablando con un experto con doctorado en cualquier tema", señaló

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Por qué desclasificar documentos de inteligencia relacionados con el escándalo ruso es vital para una república sana

Cuarta caída consecutiva de los precios del petróleo

EEUU finaliza contratos federales de inversión en "vacunas" con ARNm

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

El atacante francés del PSG, Ousmane Dembélé, aplaude durante una ceremonia posterior a la victoria de su club en la Liga de Campeones, el 1 de junio de 2025.
Fútbol

Revelan a los nominados al Balón de Oro 2025

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.
REACCIONES

La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió
SUCESO

Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia

Te puede interesar

Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
COMERCIO MUNDIAL

Varios países negocian con Washington sus aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

EEUU finaliza contratos federales de inversión en "vacunas" con ARNm

Imagen recreada de Inteligencia artificial.
TECNOLOGíA

OpenAI lanza ChatGPT-5, su nuevo modelo de IA generativa

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.
CONFLICTO

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Diplomacia

Putin y Trump acuerdan reunirse "en los próximos días", según el Kremlin