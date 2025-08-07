Varios países negocian con Washington sus aranceles

Entre bambalinas, algunos países intentan rebajar los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los productos de decenas de socios de Estados Unidos en busca de un nuevo orden del comercio mundial que sea justo realmente.

Trump utiliza también las tarifas aduaneras como un arma de política económica: reestructurar el comercio "en beneficio de los trabajadores estadounidenses".

"¡¡¡Es medianoche!!! ¡Miles de millones de dólares en aranceles fluyen hacia Estados Unidos ahora!", escribió Trump en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

Washington impuso el mínimo universal del 10% de impuesto en abril a los países a los que Estados Unidos exporta más de lo que importa, es decir con los que tiene superávit comercial.

Entre 15% y 41% de aranceles

En el caso contrario, desde este jueves les aplica recargos más altos de entre el 15% y el 41% a Siria.

Los afectados buscan reajustes de última hora con la Casa Blanca. Ya saben que el Presidente no está jugando y menos le gusta perder tiempo.

En señal de buena voluntad Suiza, gravado con un 39%, anunció que no prevé "por el momento" represalias sobre los productos estadounidenses.

Sudáfrica tampoco pierde la esperanza. Asegura que el presidente Cyril Ramaphosa habló con Trump el miércoles y ambos "se comprometieron a proseguir las negociaciones".

La mayoría de los socios de Estados Unidos paga desde este jueves un 15%, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otros.

India será el más castigado, con un 50%, si se suma el 25% que entró en vigor este jueves y el 25% que le aplicará dentro de tres semanas por "la compra continua y grandes volúmenes de petróleo ruso".

Por lo que ha optado el socialista lula Da Silva en Brasil

Pese a tener superávit con el país, muchos de sus productos, incluido el café y la carne, están gravados con un 50% adicional desde el miércoles, en parte en protesta por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien Trump considera víctima de una "caza de brujas" y un acoso político muy similar al que él sufrió en EEUU.

México ha ganado tiempo con una prórroga de 90 días para negociar un acuerdo y entretanto paga el 25%, salvo en los bienes protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte con Estados Unidos y Canadá.

Este acuerdo también protege a muchos bienes de Canadá, golpeado desde hace unos días con 35% de gravámenes suplementarios.

Unos 60 países bajo acuerdos o en cumplimiento de aranceles

Casi todos están acompañados de inversiones masivas en Estados Unidos.

Japón y Estados Unidos interpretan de distinta forma el suyo. Tokio estima que el 15% es un límite (si los aranceles anteriores eran inferiores a ese porcentaje) y Washington insiste en que se suma a los impuestos preexistentes.

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, declaró el jueves en Fox Business que los nuevos aranceles podrían suponer 50.000 millones de dólares mensuales para Estados Unidos. "Son cifras increíbles", dijo.

En Truth Social, el presidente republicano ha reiterado que los recargos, entre otras muchas medidas económicas de su gobierno, harán que Estados Unidos "vuelva a ser GRANDE y RICO".

Los aranceles ya engrosan las arcas del Estado y en sólo cuatro meses EEUU ha recaudado más 115.000 millones de dólares.

En la última encuesta de referencia nacional, la confianza de los consumidores se encuentra en un 97%, lo que confirma el respaldo a la gestión económica de Trump, quien goza del 64% de aprobación en una de las últimas encuestas de la cadena izquierdista CNN.

La izquierda y la extrema izquierda tratan por todos los medios de restar credibilidad a las nuevas políticas de Trump y manipulan sondeos como el de Morning Consult/The Century Foundation publicada el 31 de julio, que afirma que el 83% de los estadounidenses está preocupado por el precio de los alimentos cuando en realidad se ha frenado la tendencia al alza de precios disparados en los cuatro años de Joe Biden y con la mayor inflación en las últimas cinco décadas.

En ese entonces las encuestas de Morning Consult/The Century Foundation no aparecían en ninguna parte, lo que demuestra la clara intención de muchas de estas entidades privadas alineadas a la ultraizquierda.

Algunos economistas, igualmente alineados a la misma tendencia, estiman de manera falsa que los consumidores estadounidenses terminan "pagando más", porque las empresas, ante el aumento de los costos, suben los precios de sus productos. No toman en cuenta ninguna de las restantes ventajas de las actuales políticas económicas de Trump.

Trump, además, apuesta por la reindustrialización de Estados Unidos con el regreso de las grandes multinacionales al país junto a más de 7 billones (trillions) de inversiones tanto nacionales como extranjeras.

La competencia por los semiconductores

El jefe de la Oficina Oval tiene la intención de imponer aranceles del 100% sobre los "chips y semiconductores", pero si la compañía "fabrica en Estados Unidos, hay cero recargo".

Los productos farmacéuticos deberían ser los siguientes en la lista.

"Inicialmente vamos a colocar un pequeño arancel (...) pero en un año, año y medio, como máximo, subirá al 150% y luego al 250% porque queremos que los productos farmacéuticos se fabriquen en nuestro país", declaró Trump esta semana.

El líder republicano ya impuso recargos específicos a otros sectores, como el 50% al acero, al aluminio y al cobre, y el 25% a automóviles y componentes que no entren en el T-MEC.

La ofensiva arancelaria de Trump es escalonada. La próxima fecha importante será el 12 de agosto, cuando expira una tregua comercial con China en virtud de la cual ambos países redujeron sus aranceles respectivos al 10% sobre los productos estadounidenses y al 30% sobre los chinos.

Las dos grandes potencias negocian para prolongar la tregua.

