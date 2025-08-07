jueves 7  de  agosto 2025
SUCESO

Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia

Las autoridades encontraron al actor y al atacante con heridas graves al llegar a la escena. Turck fue trasladado a un hospital, donde posteriormente muere

Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió

Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió

Captura de pantalla/ Youtube/ WTVR CBS 6
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El reconocido actor de teatro Adam Turck, de 35 años, murió trágicamente en Richmond, Virginia, tras recibir un disparo mientras intentaba intervenir en una disputa doméstica durante su paseo matutino con su perro.

Según informó la policía de Richmond, el incidente ocurrió el 2 de agosto alrededor de las 10 de la mañana en la calle East Grace, frente a un edificio de apartamentos, cuando un joven de 19 años discutía con una mujer en la acera, justo en ese momento Turck pasaba por el lugar y se detuvo para intervenir, fue ahí cuando el individuo disparó contra Turck y luego se suicidó.

Lee además
Grabado en un antiguo monasterio y nacido desde la vulnerabilidad, este nuevo sencillo marca un giro artístico para la cantante cubana
MÚSICA

"Cinco Letras", el regreso más íntimo de Srta. Dayana
la actriz yolanda andrade revela que padece dos enfermedades incurables
FAMOSOS

La actriz Yolanda Andrade revela que padece dos enfermedades incurables

Las autoridades encontraron a ambos hombres con heridas graves al llegar a la escena. Turck fue trasladado a un hospital, donde posteriormente falleció.

Sobre el actor

Turck, originario del condado de Bucks, Pensilvania, se había establecido en Richmond luego de una gira nacional con el elenco del Teatro Olney.

Era una figura muy querida en la comunidad teatral local y había sido nominado en varias ocasiones a los Richmond Theatre Community Circle Awards, ganando el premio a Mejor Actor en una Obra en 2018 por su papel en Hand to God.

Recientemente participó en la obra Smoke de Cadence Theatre y se encontraba ensayando para protagonizar Drácula: A Comedy of Horrors, producción que se estrenaría este otoño en Richmond Triangle Players.

Amigos y familiares han expresado su dolor por la pérdida de Turck, a quien describen como un hombre generoso, empático y siempre dispuesto a ayudar a los demás.

“Él es quien nos recompuso a todos. Te daba un abrazo y eso te recomponía, te contaba una historia o una anécdota. Te preguntaba cómo estabas y lo decía en serio, quería saber y se preocupaba de verdad”, expresó Rae, una amiga cercana.

Se informó además que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió.

Temas
Te puede interesar

Kylie Jenner sorprende al hablar en español

Academia Latina de la Grabación anuncia a artistas homenajeados este 2025

Kelly Clarkson pospone residencia para cuidar de sus hijos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

El presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial del presidente Donald J. Trump, Steve Witkoff,  en un cordial saludo en el Kremlin.
CONTRA LA GUERRA

Trump: Reunión de enviado especial con Putin fue "muy productiva"

El gobernante Nicolás Maduro celebra los resultados del simulacro electoral del 25 de mayo
VENEZUELA

La Casa de los Pinos, el búnker donde se refugia Maduro en Fuerte Tiuna

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.
REACCIONES

La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Te puede interesar

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.
CONFLICTO

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Diplomacia

Putin y Trump acuerdan reunirse "en los próximos días", según el Kremlin

Oficina del Sheriff del Condado de Clay, Florida, lleva el caso. 
HOMICIDIO

Florida: Adolescente de 14 años mata a sus padres en Jacksonville y se entrega tras confesar

Vista frontal del Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, en Miami. 
SATISFACCIÓN LABORAL

Florida entre los mejores destinos del país para ejercer la enfermería, según estudio

Una de las salas de monitoreo del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín.
LOGROS Y DESAFÍOS

Medellín, la batalla por su identidad entre el éxito en seguridad y las sombras del narcoturismo