Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia

MIAMI.- El reconocido actor de teatro Adam Turck, de 35 años, murió trágicamente en Richmond, Virginia , tras recibir un disparo mientras intentaba intervenir en una disputa doméstica durante su paseo matutino con su perro.

Según informó la policía de Richmond, el incidente ocurrió el 2 de agosto alrededor de las 10 de la mañana en la calle East Grace, frente a un edificio de apartamentos, cuando un joven de 19 años discutía con una mujer en la acera, justo en ese momento Turck pasaba por el lugar y se detuvo para intervenir, fue ahí cuando el individuo disparó contra Turck y luego se suicidó.

Las autoridades encontraron a ambos hombres con heridas graves al llegar a la escena. Turck fue trasladado a un hospital, donde posteriormente falleció.

Sobre el actor

Turck, originario del condado de Bucks, Pensilvania, se había establecido en Richmond luego de una gira nacional con el elenco del Teatro Olney.

Era una figura muy querida en la comunidad teatral local y había sido nominado en varias ocasiones a los Richmond Theatre Community Circle Awards, ganando el premio a Mejor Actor en una Obra en 2018 por su papel en Hand to God.

Recientemente participó en la obra Smoke de Cadence Theatre y se encontraba ensayando para protagonizar Drácula: A Comedy of Horrors, producción que se estrenaría este otoño en Richmond Triangle Players.

Amigos y familiares han expresado su dolor por la pérdida de Turck, a quien describen como un hombre generoso, empático y siempre dispuesto a ayudar a los demás.

“Él es quien nos recompuso a todos. Te daba un abrazo y eso te recomponía, te contaba una historia o una anécdota. Te preguntaba cómo estabas y lo decía en serio, quería saber y se preocupaba de verdad”, expresó Rae, una amiga cercana.

Se informó además que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió.