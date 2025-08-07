Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.

El presidente Donald Trump exigió el jueves que el nuevo director del fabricante de semicondictores estadounidense Intel , Lip-Bu Tan, renuncie "inmediatamente", después de que un senador republicano revelara sus vínculos con empresas y el régimen comunista de China .

"El CEO de INTEL tiene un serio conflicto de intereses y debe renunciar, inmediatamente. No hay otra solución a este problema," publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Su mensaje llega un día después de que el senador Tom Cotton informara que envió una carta a Intel cuestionando los lazos entre Lip-Bu Tan y empresas chinas directamente controladas por el Partido Comunista.

Según informes, Tan "controla decenas de empresas chinas y tiene participación en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips. Al menos ocho de estas empresas tienen vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China", escribió Cotton en su carta, cuya copia publicó en su sitio web.

El senador también señaló el papel de Tan como exdirector de Cadence Design Systems, empresa que produce programas usados por los grandes diseñadores de microchips.

La obligada renuncia y posible investigación

La compañía, escribió Cotton, "se declaró culpable de vender ilegalmente sus productos a una universidad militar china y de transferir su tecnología a una empresa china de semiconductores asociada sin obtener licencias".

Y Tan dirigía la empresa en ese momento, agregó.

Nacido en Malasia, Tan tomó en marzo las riendas de la empresa Intel, que atravesaba dificultades por su rezago en la inteligencia artificial (IA), y anunció despidos cuando los aranceles y las restricciones a la exportación de la Casa Blanca enturbiaron el mercado.

Con larga trayectoria en el sector tecnológico, y cuarto director de Intel en un periodo de siete años, ha afirmado que "no será fácil" superar los retos a los que se enfrenta la compañía.

Intel es una de las empresas más emblemáticas de Silicon Valley, pero su éxito se ha visto eclipsado por las potencias asiáticas TSMC y Samsung, que dominan el negocio de semiconductores fabricados por encargo.

La empresa también se vio sorprendida con el surgimiento de Nvidia como el principal proveedor mundial de chips de IA.

El nicho de mercado de Intel ha sido el de los chips utilizados en procesos informáticos tradicionales, que han sido progresivamente desplazados por la revolución de la IA.

