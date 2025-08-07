Revelan a los nominados al Balón de Oro 2025

El atacante francés del PSG, Ousmane Dembélé, aplaude durante una ceremonia posterior a la victoria de su club en la Liga de Campeones, el 1 de junio de 2025.

El joven español Lamine Yamal y los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2025 desvelados este jueves, en una carrera que parece liderada por el francés Ousmane Dembélé .

Al igual que la edición 2024, el prestigioso galardón irá a las manos de un vencedor inédito, ya que ninguno de los candidatos ha recibido previamente el prestigioso premio.

Gracias a los cuatro títulos ganados por el París Saint-Germain, entre los que destaca la primera Liga de Campeones de la historia del club, el exjugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé es el gran favorito.

En total hay 9 jugadores del PSG nominados, como el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, también nominado al trofeo Yashin al mejor guardameta, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha o el español Fabián Ruiz.

Lamine Yamal, con la segunda nominación de su carrera, es el otro gran favorito. Gracias al doblete Copa-Liga con el Barça y la Liga de Naciones en la que España fue finalista, el atacante de 18 años parece que, como mínimo, mejorará su 8º puesto de 2024.

En total son 4 los jugadores del Barça, con Pedri, Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha también en la lista.

Entre los nominados sudamericanos destaca el capitán del Inter de Milán Lautaro Martínez, finalista de Liga de Campeones por segunda vez en su carrera, y su compatriota argentino Alexis Mac Allister, campeón de la Premier League con Liverpool.

El brasileño del Real Madrid Vinicius, que el año pasado quedó 2º por detrás del laureado español Rodri, también está entre los nominados.

El 22 de septiembre se anunciarán los resultados durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025.

-- Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025:

. Ousmane Dembélé (FRA/PSG)

. Gianluigi Donnarumma (ITA/ PSG)

Jude Bellingham (ING/Real Madrid)

Désiré Doué (FRA/PSG)

Denzel Dumfries (NED/Inter de Milán)

Serhou Guirassy (GUI/Dortmund)

. Erling Haaland (NOR/Manchester City)

. Viktor Gyökeres (SUE/Arsenal)

Achraf Hakimi (MAR/PSG)

Harry Kane (ING/Bayern)

. Khvicha Kvaratskhelia (GEO/PSG)

. Robert Lewandowski (POL/FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (ARG/Liverpool)

. Lautaro Martínez (ARG/Inter de Milán)

. Scott McTominay (SCO/Nápoles)

. Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid)

Nuno Mendes (POR/PSG)

João Neves (POR/PSG)

. Pedri (ESP/ FC Barcelona)

Cole Palmer (ING/Chelsea)

Michael Olise (FRA/Bayern)

. Raphinha (BRA/FC Barcelona)

Declan Rice (ING/Arsenal)

Fabián Ruiz (ESP/PSG)

. Virgilio van Dijk (NED/Liverpool)

Vinicius (BRA/Real Madrid)

. Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

Florian Wirtz (GER/Liverpool)

. Vitinha (POR/PSG)

. Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona)

FUENTE: AFP