jueves 7  de  agosto 2025
EEUU finaliza contratos federales de inversión en "vacunas" con ARNm

La Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) del Departamento de Salud de EEUU puso fin a "22 inversiones en el desarrollo de vacunas de ARNm, porque los datos muestran que estas vacunas no protegen eficazmente contra infecciones

El secretario de salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos, ante comprobadas contraindicaciones científicas para la salud humana, decidió terminar 22 contratos federales que financiaban el desarrollo de las supuestas "vacunas con ARN mensajero" (ARNm).

Como era de esperar, la reacción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) surgió de inmediato.

"Se trata de un duro golpe", declaró el jueves Joachim Hombach, secretario ejecutivo del grupo estratégico de vacunación de la OMS."La vacuna con ARNm es una tecnología muy importante que nos ha sido útil para luchar contra el COVID", agregó el funcionario.

Recientes estudios científicos han contrarrestado la efectividad de esas vacunas y su experimento con el llamado COVID-19 ha causado daños irreversibles en millones de personas en todo el mundo".

La supuesta vacuna ha provocado miocarditis crónica en jóvenes y adolescentes, infartos cerebrales por la creación de minicoágulos en personas mayores y adultos jóvenes, dolores articulares crónicos, falta de sensibilidad en manos y pies, palpitaciones cardíacas y afecciones renales, entre otras.

Efectividad muy cuestionada

La Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) del Departamento de Salud de Estados Unidos puso fin a "22 inversiones en el desarrollo de vacunas de ARNm porque los datos muestran que estas vacunas no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como la COVID-19 y la gripe", declaró el ministro estadounidense de Salud, Robert Kennedy Jr.

Mientras que las vacunas tradicionales suelen utilizar formas debilitadas o inactivas del virus o de la bacteria en cuestión, las que tienen ARNm transmiten instrucciones genéticas a las células del individuo inoculado y las incita a producir un señuelo inofensivo del patógeno y a entrenar al sistema inmunitario para que combata el virus verdadero.

Poco después de su investidura, en enero, Trump firmó un decreto para que Estados Unidos se retirara de la OMS que ha resultado ser un rehén de China cuando es EEUU el que aporta una mayor contribución financiera anual, una organización que criticó en varias ocasiones por su gestión de la pandemia de covid-19.

FUENTE: Con información de AFP.

