jueves 26  de  febrero 2026
PREMIOS

Anuncian a Javier Bardem, Chris Evans y Demi Moore como presentadores de los Óscar 2026

De acuerdo con el comunicado de la Academia, los productores continuarán anunciando más figuras que se unirán al espectáculo en las próximas semanas

La actriz estadounidense Demi Moore asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

La actriz estadounidense Demi Moore asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

AFP/Angela Weiss

LOS ÁNGELES.- Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti y Demi Moore se sumaron a la lista de presentadores de la 98.ª edición de los Premios Óscar que se llevará a cabo el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood. Kumail Nanjiani y Maya Rudolph son el resto de artistas confirmados.

Infiniti ha sido una de las protagonistas de la temporada de premios gracias a su actuación en la película One Battle After Another, aunque no cuenta con una nominación al Óscar en esta edición.

Anteriormente los organizadores de los premios anunciaron que Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, los ganadores en las categorías de interpretación del año pasado, formarán parte de la ceremonia como presentadores.

De acuerdo con el escrito, los productores continuarán anunciando más figuras que se unirán al espectáculo en las próximas semanas.

La ceremonia

La 98.ª edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo el tercer domingo de marzo, a partir de las 16:00 hora local.

Sinners parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de One Battle After Another, que opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la brasileña O Agente Secreto, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor película internacional.

FUENTE: EFE

