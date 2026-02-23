lunes 23  de  febrero 2026
POLÉMICA

La BBC se disculpa por insulto racista gritado por persona con Tourette durante los BAFTA

La BBC pidió disculpas por no haber censurado un insulto racista pronunciado durante los premios BAFTA y explicó que se trató de un tic verbal "involuntario"

En esta foto del 31 de enero de 2020, m&aacute;scaras de bronce en una fundici&oacute;n en West Drayton, Middlesex, previo a la ceremonia de los premios BAFTA en febrero.

En esta foto del 31 de enero de 2020, máscaras de bronce en una fundición en West Drayton, Middlesex, previo a la ceremonia de los premios BAFTA en febrero.

AP/ Joel Ryan, archivo

LONDRES.- La BBC pidió disculpas el lunes por no haber censurado un insulto racista pronunciado durante los premios BAFTA y explicó que se trató de un tic verbal "involuntario" de una persona con síndrome de Tourette que inspiró la película ganadora de la noche.

El actor británico Robert Aramayo se impuso a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio y ganó el premio a mejor actor por su interpretación de un hombre con síndrome de Tourette en "I Swear" (Incontrolable).

La película está basada en la historia real de John Davidson, un activista que sufre este trastorno.

Davidson gritó una palabra denigrante para referirse a las personas negras mientras los actores de Sinners, Delroy Lindo y Michael B. Jordan - ambos negros - entregaban el premio a mejores efectos visuales.

El presentador de la ceremonia, el actor Alan Cumming, pidió disculpas por el lenguaje que algunos espectadores pudieron oír durante la retransmisión.

La BBC, sin embargo, no lo censuró, pese a que emitió la premiación dos horas más tarde.

Un portavoz de la cadena explicó que se trató de "tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencional".

FUENTE: AFP

