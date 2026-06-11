jueves 11  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Taylor Swift causa furor en redes sociales al animar a los Knicks en Finales de la NBA

La aparición se produjo un día después de su actuación sorpresa en Los Ángeles en el estreno de Toy Story 5, para la que escribió una canción

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

AFP/Chandan Khanna

NUEVA YORK.- La diva del pop Taylor Swift estuvo en la cancha del Madison Square Garden para animar a los New York Knicks en el cuarto juego de las Finales de la NBA el miércoles, una aparición que de inmediato generó furor en redes sociale gracias a las reacciones de sus fanáticos y público general.

La ganadora de 14 premios Grammy, luciendo una camiseta azul y naranja de los Knicks con el mensaje "Stevie Knicks", aumentó el ya considerable poder de estrella al unirse a los fanáticos de los Knicks desde hace mucho tiempo, como el director de cine Spike Lee y el actor Ben Stiller entre la multitud.

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La aparición se produjo un día después de su actuación sorpresa en Los Ángeles en el estreno mundial de la película Toy Story 5, para la que escribió una canción.

Y se produjo en el mismo estadio icónico donde se rumorea que el próximo mes se llevará a cabo su boda con el jugador de la NFL Travis Kelce.

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La apuesta de los Knicks por un primer título de la NBA desde 1973, contra un joven equipo de los Spurs que incluía al fenómeno francés Victor Wembanyama, ha galvanizado a Nueva York y ha captado la atención de los fanáticos del deporte en todo Estados Unidos.

Final histórica

Las victorias de los Knicks en los dos primeros partidos en San Antonio alimentaron un entusiasmo febril entre sus aficionados.

Los Spurs recuperaron un partido el lunes en el Madison Square Garden, donde el presidente estadounidense Donald Trump fue abucheado cuando asistió al último partido como invitado del propietario de los Knicks, James Dolan.

Ese juego fue el tercer juego de las Finales de la NBA más visto desde 1998, el año de las últimas Finales del ícono Michael Jordan, según cifras publicadas por la compañía de investigación de medios Nielsen.

El partido tuvo un promedio de 23,8 millones de espectadores y alcanzó un máximo de 26,3 millones al final del último cuarto, dijo Nielsen el miércoles.

Esa es la mayor audiencia televisiva desde el Super Bowl 60 el 8 de febrero.

Swift no es un nuevo fanático de los Knicks. Nacida en la vecina Pensilvania, ha asistido a otros partidos de los Knicks desde que se mudó a Nueva York en 2014.

Hace tres semanas, ella y Kelce asistieron a un partido de playoffs de los Knicks contra los Cavaliers en Cleveland, una victoria de los Knicks para frustración de Kelce, nacido en Ohio.

FUENTE: AFP

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