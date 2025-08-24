‎"The Beatles Anthology" regresa recargada con documental restaurado

Los peatones pasan frente a un mural que representa a miembros de la banda de rock británica The Beatles: Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison en el costado de un edificio en Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 13 de octubre de 2020.

MIAMI.- La leyenda de los Beatles vuelve a tomar fuerza este 2025 con el relanzamiento de The Beatles Anthology, el ambicioso proyecto que en los años noventa narró la historia del cuarteto de Liverpool. En su nueva edición, la propuesta llega renovada con un documental restaurado, un nuevo álbum con material inédito y una versión ampliada del libro oficial.

‎El documental, estrenado originalmente en 1995 como una serie de ocho episodios, regresa totalmente restaurado y con un noveno capítulo inédito, que mostrará material nunca antes visto de las sesiones de reunión entre Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr a mediados de los noventa. Su estreno mundial será el 26 de noviembre a través de Disney+, con producción a cargo de Peter Jackson, responsable de la exitosa serie Get Back.

‎En el plano musical, el 21 de noviembre verá la luz un box set que reunirá las tres entregas originales de Anthology junto a una cuarta producción titulada Anthology 4. Esta última incluirá 13 canciones inéditas, rarezas de estudio y nuevas mezclas de clásicos como Free As a Bird y Real Love, además de la remasterización de su icónico videoclip. El trabajo de sonido estuvo a cargo de Giles Martin, hijo del legendario productor George Martin.

Libro

‎El proyecto también se completa con una edición conmemorativa del libro Anthology, prevista para el 14 de octubre. El volumen reúne testimonios de los cuatro Beatles y de colaboradores cercanos, acompañados por más de 1.300 fotografías y documentos inéditos que enriquecen la mirada sobre la trayectoria del grupo.

‎El regreso de Anthology se enmarca en un momento de renovado interés por la historia de la banda, impulsado además por la preparación de cuatro películas biográficas dirigidas por Sam Mendes, cada una centrada en un miembro distinto del grupo.

‎Con esta iniciativa, los Beatles vuelven a demostrar que su legado sigue vivo y vigente, ofreciendo tanto a coleccionistas como a nuevas generaciones la posibilidad de redescubrir su música y su historia.

