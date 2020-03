The Weeknd publica su nuevo álbum: "After Hours"

Con un sonido de pop y r&b ochentero, The Weeknd no deja de mirar hacia el futuro gracias a la participación en varios temas del visionario de la electrónica Oneohtrix Point Never.

Se crea así, con esas diferentes caras, una composición completa perfecta para escuchar en ese momento en el que ha terminado la fiesta. Inmediatamente después de la farra.

Las canciones del disco son:

1. Alone Again

2. Too Late

3. Hardest To Love

4. Scared To Live

5. Snowchild

6. Escape From LA

7. Heartless

8. Faith

9. Blinding Lights

10. In Your Eyes

11. Save Your Tears

12. Repeat After Me Interlude

13. After Hours

14. Unitl I Bleed Out