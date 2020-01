"Transformers" tendrá dos nuevas películas

Según Deadline, James Vanderbilt, guionista de Independence Day: Contraataque y Zodiac, está trabajando en uno de los guiones de la película, mientras que Joby Harold, guionista de Army of the Dead, se encargará del segundo título. The Hollywood Reporter también señala que Vanderbilt y Harold están escribiendo los guiones al mismo tiempo ya que Paramount y Hasbro buscan desarrollar los dos proyectos a la vez.