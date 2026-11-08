domingo 8  de  noviembre 2026
SUBASTA

Una trufa blanca se vende por 100.000 euros en subasta en Italia

Una trufa blanca de 850 gramos se ha vendido por 100.000 euros este domingo a un comprador de Hong Kong, en la 27ª subasta mundial en Alba, Italia

El dinero recaudado se destina siempre a obras benéficas en Italia y en el extranjero.

El dinero recaudado se destina siempre a obras benéficas en Italia y en el extranjero.

AFP

ALBA, Italia.- Una trufa blanca de 850 gramos se ha vendido por 100.000 euros (111.485 dólares) este domingo a un comprador de Hong Kong, en la 27ª subasta mundial en Alba, cerca de la ciudad italiana de Turín (norte), ha constatado la AFP.

El segundo lote, una trufa de 300 gramos, ha sido adjudicado por 12.000 euros, pero el comprador decidió no quedársela, de modo que se ha vendido por 14.000 euros (15.600 dólares) la segunda vez a un empresario local.

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"Este año, la trufa ha sufrido un poco por la sequía. En este momento, gracias a las últimas lluvias, parece que la temporada se recupera y esperamos que el final del año sea más favorable", declaró a la AFP-TV Roberto Bodrito, presidente regional de la Enoteca Piemonte Cavour.

"Nunca antes esta subasta había tenido un carácter tan internacional: cuatro nuevos sitios, nueve ciudades conectadas entre sí... Una venta verdaderamente mundial", añadió.

Esta edición contó con la participación de Brasilia, Londres, Macao y Vilna, además de las sedes presentes anualmente en la subasta, como Hong Kong, Bangkok o Viena.

El dinero recaudado se destina siempre a obras benéficas en Italia y en el extranjero.

Desde la primera subasta, en 1999, se han destinado unos 7,2 millones de euros a financiar un hospital en África, la reinserción social de jóvenes drogodependientes o la educación de niños en las favelas.

Muy codiciada por gourmets y chefs, la trufa blanca de Alba, la más prestigiosa del mundo, es un hongo subterráneo que crece en simbiosis con determinados árboles, adhiriéndose a sus raíces.

El Tuber magnatum Pico, nombre científico de la trufa blanca, crece en suelos que deben mantenerse frescos y húmedos en las fases de germinación y maduración.

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