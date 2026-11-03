martes 3  de  noviembre 2026
ARTES VISUALES

Subastan en Nueva York pintura de Yoshitomo Nara por quince millones de dólares

El lenguaje visual de Nara se ha expuesto en importantes museos como el MoMA o el Guggenheim de Bilbao, así como en galerías y centros de arte

Fotografía cedida de la obra In the Milky Lake/ Thinking One (2011) del artista japonés Yoshitomo Nara, que se exhibirá en Nueva York del 6 al 19 de noviembre en una galería del barrio de Chelsea.

Fotografía cedida de la obra 'In the Milky Lake/ Thinking One' (2011) del artista japonés Yoshitomo Nara, que se exhibirá en Nueva York del 6 al 19 de noviembre en una galería del barrio de Chelsea.

EFE / Yoshitomo Nara

NUEVA YORK.- La plataforma Fair Warning informó este lunes de que subastará el próximo 19 de noviembre una pintura de Yoshitomo Nara, uno de los artistas contemporáneos japoneses vivos más famosos, por un precio de entre diez y quince millones de dólares.

In the Milky Lake/ Thinking One, que ha permanecido en manos privadas durante los últimos catorce años, data de 2011, año en que Japón sufrió el terremoto más devastador de su historia, en la región natal del artista, Tohoku, de acuerdo con un comunicado de Fair Warning.

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La pieza se exhibirá en Nueva York del 6 al 19 de noviembre en una galería del barrio de Chelsea, en un espacio diseñado especialmente para albergar la pintura y crear un lugar de recogimiento que permita a los visitantes disfrutar de un momento de paz junto a la obra, señaló la plataforma.

"Las pinturas de Nara son tan poderosas porque concilian dos fuerzas aparentemente irreconciliables: la estética austera y la energía explosiva del arte japonés, con una intensidad introspectiva y profundamente contenida", indicó el director ejecutivo de Fair Warning, Loïc Gouzer.

El lenguaje visual de Nara -que ha expuesto en importantes museos como el MoMA o el Guggenheim de Bilbao, así como en galerías y centros de arte- es reconocido por sus imágenes de niños, que "proyectan una poderosa intensidad emocional".

Las figuras desafiantes y traviesas que dominan sus primeros trabajos le granjearon un gran número de seguidores en todo el mundo, agrega la nota de prensa.

Imágenes de niños

Tras el terremoto, Nara se alejó de los niños combativos que habían definido su trabajo para centrarse en figuras introspectivas y serenas.

'In the Milky Lake/ Thinking One' representa a una niña con la mirada baja y los hombros ligeramente encogidos, quizás absorta en sus pensamientos. Está considerada una de las pinturas más significativas de su carrera y una de las de mayor tamaño.

Característica del estilo ahora famoso de Nara, la niña está representada con una sencillez esquemática, delineada con líneas limpias y tonos pastel. Se alza sobre un fondo pálido de color marfil y dirige la mirada hacia su cabeza grande y redondeada, señaló la plataforma.

"Cuando un terremoto o una guerra causan una devastación total, pueden iluminar temporalmente cosas que normalmente permanecen ocultas. Hay muchísimas cosas que podemos aprender de ello. Nunca he vivido una guerra, pero creo que el terremoto, el tsunami y el accidente nuclear tuvieron un efecto similar en mí", indicó el artista en la nota.

FUENTE: Con información de EFE

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