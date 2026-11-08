domingo 8  de  noviembre 2026
TURISMO

Ciudad de Panamá, un destino que ofrece más de lo que imagina

Con una propuesta gastronómica que reivindica los sabores locales y espacios concebidos para el descanso, el Santa Maria Hotel & Golf Resort es un oasis para descubrir Panamá

Viste de Ciudad de Panamá desde el casto antiguo.&nbsp;

Viste de Ciudad de Panamá desde el casto antiguo. 

Wilma Hdez/ DLA
Una de las calles en el centro histórico de la ciudad.&nbsp;

Una de las calles en el centro histórico de la ciudad. 

Wilma Hdez/ DLA
Exterior del Santa Maria Hotel & Golf Resort.

Exterior del Santa Maria Hotel & Golf Resort.

Cortesía/ Marriott International
Área de recreación del hotel.&nbsp;

Área de recreación del hotel. 

Cortesía/ Marriott International
Vista de la piscina y el campo de golf.&nbsp;

Vista de la piscina y el campo de golf. 

Cortesía/ Marriott International
Vista del hotel desde el área de la piscina.&nbsp;

Vista del hotel desde el área de la piscina. 

Cortesía/ Marriott International
Vista aérea de la ciudad.&nbsp;

Vista aérea de la ciudad. 

Cortesía/ Marriott International
Una de las terrazas del hotel.&nbsp;

Una de las terrazas del hotel. 

Cortesía/ Marriott International
Área de la piscina.&nbsp;

Área de la piscina. 

Cortesía/ Marriott International
El lobby del hotel.&nbsp;

El lobby del hotel. 

Cortesía/ Marriott International
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

En una ciudad donde los rascacielos conviven con la historia, la gastronomía y una naturaleza que sorprende a pocos kilómetros del centro urbano, The Santa Maria Hotel & Golf Resort propone una manera diferente de descubrir Panamá.

Situado en Santa Maria Boulevard, este lujoso hotel combina las comodidades de un resort con la ubicación de un hotel urbano, una fórmula que busca atraer tanto a quienes viajan por placer como a quienes llegan por negocios.

Lee además
Ambiente en la edición 2026 de Auténtico Aruba Culinary Festival.
TURISMO

Festival Auténtico celebra la riqueza gastronómica de Aruba
El Departamento del Tesoro de EEUU amplió las sanciones relacionadas con Cuba contra personas del entorno de GAESA, compañías tecnológicas y navieras y embarcaciones. 
PRESIÓN ECONÓMICA

EEUU amplía sanciones contra Cuba y alcanza a empresas en China y Panamá

Perteneciente a The Luxury Collection de Marriott, su principal atractivo es la posibilidad de disfrutar de instalaciones recreativas sin alejarse de la capital. El hotel cuenta con un campo de golf que acoge torneos internacionales. A ello se suma una piscina con cascadas y vistas al campo de golf, además de un gimnasio equipado con máquinas modernas con acceso las 24 horas. Una combinación ideal para quienes desean descansar, pero también no dejar de ejercitarse durante la estancia.

Con 182 habitaciones y suites, su diseño incorpora elementos artesanales y referencias a las comunidades indígenas del país, como cestas elaboradas a mano por artesanos de la comunidad emberá.

En cuanto a opciones de alojamiento, puede escoger entre varios tipos de habitaciones: deluxe, dobles, o máster suite y grand suite, con más espacio, algunas ofrecen comedor y sala o terraza privada.

Una experiencia que comienza en la mesa

La gastronomía es otro de los componentes de la experiencia. El hotel dispone de varios espacios para comer y compartir, entre ellos un restaurante especializado en carnes y pescados a la parrilla, un bar pizzería al lado de la piscina y un coffee shop con deli. La propuesta culinaria contempla tanto la cocina de inspiración local como influencias internacionales, además de alternativas para encuentros privados y celebraciones.

La oferta se complementa con instalaciones para eventos y reuniones. El hotel dispone de más de 18.000 pies cuadrados de espacios interiores y exteriores, distribuidos en 16 salones ubicados en la planta baja y con acceso a áreas verdes.

Si desea casarse en Ciudad de Panamá, este hotel podría ser el indicado para celebrar su boda.

Con capacidad para 500 personas, el salón Gatún se puede dividir en cinco espacios, mientras que el Chagres puede recibir hasta 400 invitados.

Para Héctor Rodríguez, quien lleva cinco años al frente de la gerencia, el principal distintivo del hotel no se limita a sus instalaciones. El ejecutivo considera que el equipo humano es el factor que transforma una estancia en una experiencia memorable.

“Todos los hoteles tienen habitaciones bonitas. Hay pocos hoteles que pueden decir que tienen un equipo completamente comprometido y dedicado a lo que estamos intentando conseguir”, señaló Rodríguez en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Rodríguez explicó que parte de su gestión consiste en escuchar a quienes están en contacto directo con los huéspedes. Según el gerente, las mejores ideas para mejorar el servicio suelen surgir de los empleados que conocen de primera mano las necesidades y expectativas de los visitantes.

“No nos consideramos una organización basada en procesos. Somos una organización basada en la cultura”, resumió.

Panamá, mucho más que una escala

En cuanto al auge turístico que atraviesa Panamá, el mánager general oriundo de España considera que el país ha comenzado a despertar un mayor interés entre los viajeros internacionales que buscan destinos distintos dentro de Centroamérica.

Desde su perspectiva, Panamá tiene una ventaja: no depende de un solo atractivo, sino que reúne historia, gastronomía, diversidad cultural, ciudades modernas y paisajes naturales.

Asimismo, destacó la influencia de las distintas comunidades que han contribuido a formar la identidad nacional, desde la herencia española y francesa hasta la presencia estadounidense, china y antillana. Esa mezcla, afirma, se refleja en la cocina, la música y las expresiones artísticas. También mencionó el creciente movimiento gastronómico local y el trabajo de cocineros panameños que reinterpretan las recetas tradicionales con técnicas contemporáneas.

Para quienes desean extender el viaje más allá de la capital, el país ofrece escenarios muy diferentes entre sí, como los paisajes de las islas de Guna Yala, las costas del Caribe y el Pacífico y la región de Boquete, donde se puede realizar actividades al aire libre y degustaciones de café. Explorar el Casco Antiguo y Panamá Viejo es esencial para comprender la historia panameña.

“Panamá, siendo un ismo, cuenta con una diversidad natural única en la región. Tiene el Caribe, el Atlántico y el Pacífico, donde en una hora te puedes bañar en uno, secarte rápidamente, saltar en el coche e ir a bañarte al otro. Con islas como Guna Yala, 380 islas, que me recuerda a lo que me contaba mi tío, que son las Maldivas de los años 70”, dijo Rodríguez.

“Y hay todo un batallón de chefs nuevos que están intentando colocar Panamá en el mapa con cosas muy interesantes”, añadió.

Observar las ballenas jorobadas en determinadas épocas del año también es un atractivo del destino. Es precisamente esa diversidad lo que se propone acercar a sus huéspedes.

“El hotel se ha posicionado hoy en día como la puerta de entrada al destino”, afirmó Rodríguez, quien considera que muchos viajeros llegan atraídos por las instalaciones, pero descubren que Panamá ofrece mucho más de lo que esperaban.

La trayectoria internacional del gerente también ha influido en esa perspectiva. Antes de llegar al país, Rodríguez trabajó en destinos como Nueva York, París, Lausana, Grecia, Dubái y Costa Rica.

The Santa Maria Hotel & Golf Resort propone una experiencia que combina descanso, deporte, gastronomía y contacto con la cultura local. Su propuesta puede resultar atractiva para parejas, familias, viajeros de negocios y aficionados al golf, que buscan una estancia confortable sin renunciar a explorar la capital y sus alrededores.

Cómo llegar

Con más de 85 destinos en 32 países en las Américas y el Caribe, Copa Airlines ofrece hasta siete vuelos diarios desde Miami.

Reconocida en 2025 como la más puntual de Latinoamérica, la aerolínea también ofrece un programa de Stopover, que permite prologar la estadía en Panamá hasta 15 días sin costo adicional en la tarifa de vuelo, para quienes deseen explorar el destino.

Una vez aterrice en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, podrá tomar el metro que conecta a la terminal aérea con el centro de la ciudad o trasladarse hacia su lugar de hospedaje en Uber o transporte privado si así lo desea.

Temas
Te puede interesar

Nuevo sismo de magnitud 5,9 sacude Panamá y obliga a evacuar el Metro

Panamá se ofrece para albergar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba

Placebo y Residente encabezan festival Vive Latino 2027 en Ciudad de México

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Amplía bloqueo

Ejército de EEUU anuncia la operación "Puerta de hierro" para impedir a Irán transportar armas por tierra

Porras a las puertas de la reelección tras recuento en Doral con solo 12 votos de ventaja
ELECCIONES 2026

Porras a las puertas de la reelección tras recuento en Doral con solo 12 votos de ventaja

El presidente de Israel, Isaac Herzog (derecha), y el líder del bloque de oposición israelí, Gadi Eisenkot, posan con el mandato firmado para formar un nuevo gobierno durante una conferencia de prensa en la oficina del presidente en Jerusalén el 8 de noviembre de 2026.
POLÍTICA

Presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot formar Gobierno pese a victoria electoral de Netanyahu

Imagen referencial. 
CUBA

Un aviso a la dictadura: los cubanos quieren cambio

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Te puede interesar

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Por Julián Varela
 Esta imagen, facilitada por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía de Ecuador el 23 de octubre de 2026, muestra a la excandidata presidencial Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, bajo custodia policial durante su detención
Investigación

¿De dónde salieron los $500.000 que llevaron a la detención de Luisa González en Ecuador?

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento
ELECCIONES 2026

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento

Donald Trump, presidente de EEUU 
POLÍTICA

Trump advierte de que la victoria demócrata en las legislativas supone un "retroceso gigantesco" para el país

Imagen referencial. 
CUBA

Un aviso a la dictadura: los cubanos quieren cambio