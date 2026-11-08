Ciudad de Panamá, un destino que ofrece más de lo que imagina

Una de las calles en el centro histórico de la ciudad.

En una ciudad donde los rascacielos conviven con la historia, la gastronomía y una naturaleza que sorprende a pocos kilómetros del centro urbano, The Santa Maria Hotel & Golf Resort propone una manera diferente de descubrir Panamá.

Situado en Santa Maria Boulevard, este lujoso hotel combina las comodidades de un resort con la ubicación de un hotel urbano, una fórmula que busca atraer tanto a quienes viajan por placer como a quienes llegan por negocios.

Perteneciente a The Luxury Collection de Marriott, su principal atractivo es la posibilidad de disfrutar de instalaciones recreativas sin alejarse de la capital. El hotel cuenta con un campo de golf que acoge torneos internacionales. A ello se suma una piscina con cascadas y vistas al campo de golf, además de un gimnasio equipado con máquinas modernas con acceso las 24 horas. Una combinación ideal para quienes desean descansar, pero también no dejar de ejercitarse durante la estancia.

Con 182 habitaciones y suites, su diseño incorpora elementos artesanales y referencias a las comunidades indígenas del país, como cestas elaboradas a mano por artesanos de la comunidad emberá.

En cuanto a opciones de alojamiento, puede escoger entre varios tipos de habitaciones: deluxe, dobles, o máster suite y grand suite, con más espacio, algunas ofrecen comedor y sala o terraza privada.

Una experiencia que comienza en la mesa

La gastronomía es otro de los componentes de la experiencia. El hotel dispone de varios espacios para comer y compartir, entre ellos un restaurante especializado en carnes y pescados a la parrilla, un bar pizzería al lado de la piscina y un coffee shop con deli. La propuesta culinaria contempla tanto la cocina de inspiración local como influencias internacionales, además de alternativas para encuentros privados y celebraciones.

La oferta se complementa con instalaciones para eventos y reuniones. El hotel dispone de más de 18.000 pies cuadrados de espacios interiores y exteriores, distribuidos en 16 salones ubicados en la planta baja y con acceso a áreas verdes.

Si desea casarse en Ciudad de Panamá, este hotel podría ser el indicado para celebrar su boda.

Con capacidad para 500 personas, el salón Gatún se puede dividir en cinco espacios, mientras que el Chagres puede recibir hasta 400 invitados.

Para Héctor Rodríguez, quien lleva cinco años al frente de la gerencia, el principal distintivo del hotel no se limita a sus instalaciones. El ejecutivo considera que el equipo humano es el factor que transforma una estancia en una experiencia memorable.

“Todos los hoteles tienen habitaciones bonitas. Hay pocos hoteles que pueden decir que tienen un equipo completamente comprometido y dedicado a lo que estamos intentando conseguir”, señaló Rodríguez en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Rodríguez explicó que parte de su gestión consiste en escuchar a quienes están en contacto directo con los huéspedes. Según el gerente, las mejores ideas para mejorar el servicio suelen surgir de los empleados que conocen de primera mano las necesidades y expectativas de los visitantes.

“No nos consideramos una organización basada en procesos. Somos una organización basada en la cultura”, resumió.

Panamá, mucho más que una escala

En cuanto al auge turístico que atraviesa Panamá, el mánager general oriundo de España considera que el país ha comenzado a despertar un mayor interés entre los viajeros internacionales que buscan destinos distintos dentro de Centroamérica.

Desde su perspectiva, Panamá tiene una ventaja: no depende de un solo atractivo, sino que reúne historia, gastronomía, diversidad cultural, ciudades modernas y paisajes naturales.

Asimismo, destacó la influencia de las distintas comunidades que han contribuido a formar la identidad nacional, desde la herencia española y francesa hasta la presencia estadounidense, china y antillana. Esa mezcla, afirma, se refleja en la cocina, la música y las expresiones artísticas. También mencionó el creciente movimiento gastronómico local y el trabajo de cocineros panameños que reinterpretan las recetas tradicionales con técnicas contemporáneas.

Para quienes desean extender el viaje más allá de la capital, el país ofrece escenarios muy diferentes entre sí, como los paisajes de las islas de Guna Yala, las costas del Caribe y el Pacífico y la región de Boquete, donde se puede realizar actividades al aire libre y degustaciones de café. Explorar el Casco Antiguo y Panamá Viejo es esencial para comprender la historia panameña.

“Panamá, siendo un ismo, cuenta con una diversidad natural única en la región. Tiene el Caribe, el Atlántico y el Pacífico, donde en una hora te puedes bañar en uno, secarte rápidamente, saltar en el coche e ir a bañarte al otro. Con islas como Guna Yala, 380 islas, que me recuerda a lo que me contaba mi tío, que son las Maldivas de los años 70”, dijo Rodríguez.

“Y hay todo un batallón de chefs nuevos que están intentando colocar Panamá en el mapa con cosas muy interesantes”, añadió.

Observar las ballenas jorobadas en determinadas épocas del año también es un atractivo del destino. Es precisamente esa diversidad lo que se propone acercar a sus huéspedes.

“El hotel se ha posicionado hoy en día como la puerta de entrada al destino”, afirmó Rodríguez, quien considera que muchos viajeros llegan atraídos por las instalaciones, pero descubren que Panamá ofrece mucho más de lo que esperaban.

La trayectoria internacional del gerente también ha influido en esa perspectiva. Antes de llegar al país, Rodríguez trabajó en destinos como Nueva York, París, Lausana, Grecia, Dubái y Costa Rica.

The Santa Maria Hotel & Golf Resort propone una experiencia que combina descanso, deporte, gastronomía y contacto con la cultura local. Su propuesta puede resultar atractiva para parejas, familias, viajeros de negocios y aficionados al golf, que buscan una estancia confortable sin renunciar a explorar la capital y sus alrededores.

Cómo llegar

Con más de 85 destinos en 32 países en las Américas y el Caribe, Copa Airlines ofrece hasta siete vuelos diarios desde Miami.

Reconocida en 2025 como la más puntual de Latinoamérica, la aerolínea también ofrece un programa de Stopover, que permite prologar la estadía en Panamá hasta 15 días sin costo adicional en la tarifa de vuelo, para quienes deseen explorar el destino.

Una vez aterrice en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, podrá tomar el metro que conecta a la terminal aérea con el centro de la ciudad o trasladarse hacia su lugar de hospedaje en Uber o transporte privado si así lo desea.