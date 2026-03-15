Varsovia, creciente e impactante ciudad europea

Repleta de una mezcla poco convencional de edificios modernos, un casco antiguo reconstruido y bloques de apartamentos de la era comunista, Varsovia es hoy una impresionante y creciente ciudad europea.

Solo tuvimos unas pocas horas para recorrer la ciudad y admirar numerosos edificios históricos, en su mayoría de los siglos XVII y XVIII.

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Casco antiguo

Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue casi destruida y posteriormente reconstruida. El proyecto del Casco Antiguo fue el primer intento en el mundo de resucitar por completo el núcleo histórico de una ciudad y fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1980.

En su corazón se encuentra Rynek Starego Miasta, una animada plaza rodeada de casas burguesas y elegantes restaurantes polacos. Cerca de allí, la Catedral de San Juan, que data del siglo XIV, acoge conciertos de verano. La zona también es hogar de apartamentos restaurados y cuidados jardines del Castillo Real.

Varsovia fue nombrada capital en 1596 y prosperó inicialmente como una de las ciudades más prósperas de Europa. En 1815, los rusos invadieron la ciudad y, a pesar de una serie de rebeliones, no fue hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial que ese control colapsó.

Varsovia volvió a convertirse en la capital de una Polonia independiente en 1918, pero la invasión nazi alemana de 1939 detuvo la prosperidad. Enfurecidos por el Levantamiento de Varsovia de 1944, los nazis ordenaron la destrucción de la ciudad, dejando 850.000 varsovianos muertos y el 85% de la ciudad en ruinas.

El homenaje más fastuoso de Varsovia a su hijo predilecto es el modernísimo Museo Chopin. Con dispositivos interactivos que guían a visitantes a través de exposiciones sobre la vida del músico. Es una visita imprescindible para los entusiastas del pianista compositor, pero solo se permite la entrada de 100 personas a la vez, por lo que las entradas deben reservarse en línea.

La calle Krakowskie Przedmiecie es una de las más conocidas de la capital de Polonia, rodeada de palacios históricos, iglesias y casas señoriales. Conecta el Casco Antiguo y el Castillo Real con algunas de las instituciones más destacadas de Varsovia, incluido el Palacio Presidencial, la Universidad de Varsovia y la Academia Polaca de Ciencias.

Aquí se puede encontrar una mezcla de elegantes restaurantes, cocina tradicional polaca y acogedores cafés, que van desde alta cocina hasta bares informales. Entre las opciones destacadas están ELIXIR by Dom Wódki (alta cocina polaca), U Wieniawy (polaco/europeo), Bubbles (bar de vinos) y lugares históricos como Café Bristol.

Otros sitios

Praga, al otro lado del río, solía ser un barrio peligroso que ahora presume de amenidad y carácter bohemio en bares.

Al oeste de la ciudad se encuentra la antigua zona del gueto, donde se estima que 380.000 judíos —un tercio de la población total de Varsovia entonces— fue hacinada en 1939. Al final de la guerra, el gueto fue arrasado, quedando solo unos 300 judíos y una sola sinagoga, la Sinagoga Noyk. Aún es posible hacerse una idea de cómo era la Varsovia judía en la milagrosamente intacta calle Próna.

No tuvimos tiempo de visitar el mercado Hala Mirowska, pero nos han dicho que es un lugar histórico y bullicioso que ofrece productos frescos, flores y artículos tradicionales. Que sirve además como un importante punto de referencia del barrio y centro comercial, con una mezcla de tiendas interiores y puestos al aire libre cerca del centro de la ciudad.

Disfruta el vídeo sobre Varsovia que incluimos aquí.

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Centro de la ciudad

ródmiecie (Centro) es el corazón de Varsovia, con una mezcla de arquitectura de la era soviética, como el Palacio de la Cultura y la Ciencia, y modernos rascacielos como el Varso Tower.

Esta zona es el centro financiero, cultural y de vida nocturna de la ciudad, repleta de restaurantes, centros comerciales y lugares emblemáticos, incluido el Museo Nacional y el Museo del Levantamiento de Varsovia.

¿Solo unas horas?

Si solo tienes unas pocas horas entre vuelos en el aeropuerto Chopin, como nos ocurrió a nosotros, puedes tomar el autobús número 175, que es una excelente manera excelente de explorar la ciudad antes de abordar el avión.

Pregunta al agente del mostrador de información del aeropuerto y con gusto te indicará dónde tomar el autobús frente al edificio principal.

El bus atraviesa el centro de Varsovia y llega al corazón del Casco Antiguo, deteniéndose junto al edificio del Teatro Nacional.

Puedes comprar los billetes al conductor, en una máquina en la parada o en las muy útiles maquinillas expendedoras dentro del propio autobús por menos de un euro o un dólar estadounidense.

El trayecto dura alrededor de 30 minutos y el servicio funciona cada 15–20 minutos, lo que te permite hacer algo de turismo en el camino, ya que pasa literalmente por gran parte del centro de Varsovia.

Pregunta al conductor por el horario de regreso. Son muy amables.

Cómo llegar

LOT Polish Airlines ofrece vuelos directos desde Chicago, Los Ángeles, Miami, Newark y Nueva York a Varsovia, donde puedes conectar con otras ciudades en tren o autobús.

Si tienes pasaporte de Estados Unidos o de la Unión Europea no necesitas visa, pero si viajas con el documento de otro país, contacta la oficina consular polaca local para obtener la información correspondiente.

Idioma

El polaco es el idioma oficial, pero el inglés se habla y se entiende ampliamente en muchas ciudades y destinos turísticos.

Dónde alojarse

Varsovia ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento para todos los presupuestos. Puedes hospedarte en el casco antiguo de Varsovia, pero si quieres ahorrar algo de dinero quizá prefieras elegir alojamiento en las cercanías.

Polonia es uno de los países más asequibles de Europa, con opciones económicas para comida, alojamiento, transporte y actividades, lo que facilita disfrutar de la ciudad sin afectar demasiado tu presupuesto.

Consulta el portal Polonia.travel para más información disponible en varios idiomas, incluyendo español.

Moneda

Aunque Polonia es miembro de la Unión Europea, el zloty sigue siendo la moneda oficial y de curso legal del país.

El euro podría adoptarse en algún momento, por lo que ahora es el momento adecuado para visitar mientras los precios siguen siendo relativamente bajos.

Sigue estos consejos para ahorrar dinero. NO CAMBIES DINERO, ni antes de viajar ni en tu destino. La mayoría de los viajeros tienden a cambiar dólares, ignorando las tarifas a menudo excesivas que se les cobran.

Es mejor depositar el dinero en tu cuenta bancaria y usar tu tarjeta de débito en cajeros automáticos tan pronto como llegues a tu destino. El banco emisor te cobrará tres o cuatro dólares, pero ahorrarás la comisión de cambio y obtendrás la mejor tasa internacional disponible.

También puedes usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.