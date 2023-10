Versión de "Patria y Vida" se escucha en la voz de Celia Cruz

"Traerla a esta canción comenzó como un sueño: un productor -amigo mío- Ángel Pututi me dijo: 'hice este demo, ve si te gusta'. Está buena esta versión en salsa de Patria y Vida, pero hay que buscar algo más; ahí es cuando pensamos en Celia, porque esto suena a la música de ella, esto suena a Celia, ella es la guarachera, ella es salsa, ella es ritmo, ella es sabor, ella es azúcar. Dijimos: 'hablemos con Omer Pardillo, que es su mánager y encargado de su legado. Contémosle esta locura a ver qué piensa él'", dijo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS Yotuel Romero .

Patria y Vida con Arturo Sandoval

Además de unir generaciones a través de la tecnología, la nueva versión de la canción cuenta con la participación del trompetista y pianista cubano de jazz Arturo Sandoval, quien con nueve premios Grammy bajo su nombre y 17 nominaciones, añade un matiz melódico y emotivo, que refresca el mensaje de la canción: una Cuba libre.

"Dios me dio la oportunidad de conocer a Celia Cruz, de tomarnos una foto y hablar. Fue muy lindo los consejos que me dio, el ver cómo amaba a su país. Cada escenario para ella era una ventana de gritar Cuba libre. Ella es el legado de ese artista comprometido, ese artista que utiliza todo su poder y toda su influencia para luchar por los que no pueden hablar, porque ella venía del pueblo y representa al pueblo", enfatizó Yotuel.

Una versión que quiere mostrar la cultura hispana

Interpretada originalmente por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, con la adición de Beatriz Luengo en la composición, Patria y Vida no solo ha sido un grito de libertad, sino también un himno que resuena con la esperanza y la resistencia de un pueblo. Ahora, su reconstrucción musical -en versión salsa- busca unir a más latinos para mostrar la capacidad de innovación y vanguardia que tiene la cultura hispana en el mundo.

"Es más que una canción; es una celebración de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estamos marcando la pauta para la música del futuro, mostrando al mundo lo que los latinos somos capaces de crear", agregó Beatriz Luengo.

Más allá de las fronteras y las circunstancias políticas, esta nueva versión de Patria y Vida es un tributo a la cultura latina. Es una muestra de lo que es posible cuando la tradición se encuentra con la IA y cuando las nuevas generaciones rinden homenaje a las raíces, como ocurre en este caso con Celia Cruz.

Videoclip

Patria y Vida con la Guarachera del Mundo y Arturo Sandoval también posee un videoclip en el que se tiene como escenario principal La Habana. Entre algunas de las desgastadas paredes de la isla, se proyectan al inicio varias fotografías de Celia Cruz en diferentes épocas de su vida.

"Y eres tú mi canto de sirena / porque con tu voz se van mis penas / y este sentimiento ya está añejo / tú me dueles tanto aunque estés lejos", canta La Reina de la Salsa al inicio del tema, para luego dar paso a la interpretación de Yotuel.

Embed

"Para que tú veas que hay que hablarle a Dios, hay que hablar en alto tus sueños... entonces fue así (como se logró esta versión), no digo de forma mágica porque todo está relacionado con el señor (Dios); él empezó a obrar, a colocar las fichas y realmente ha quedado increíble todo", finalizó Romero.

La versión original de Patria y Vida se convirtió en lema de protesta utilizado en las manifestaciones de Cuba en julio de 2021. Tras el éxito de la canción, se realizó un documental llamado Patria y Vida: The Power of Music, que ahora compite en la categoría Best Long Video de los Latin Grammy, que se llevarán a cabo el 16 noviembre en Sevilla, España.