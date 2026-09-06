Facebook: entre el daño a los niños y la cruzada política

Desde que Mark Zuckerberg decidió alinearse con la agenda del presidente Donald J. Trump ha enfrentado el mismo fuego político que los demócratas emprendieron contra Elon Musk por su respaldo a la administración republicana.

Secuestrada por la corriente socialista ("progresismo" o "wokismo"), la izquierda en Estados Unidos utiliza el sistema judicial para retirar del camino cualquier obstáculo que vaya en contra de su ideología.

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La falta de liderazgo y de un proyecto real socioeconómico y político que capte la atención de los estadounidenses sin el odio visceral contra la derecha, han hecho que el Partido Demócrata no encuentre otra salida que dedicarse a atacar a sus adversarios en un rumbo desafortunado para EEUU y los estadounidenses.

Esta tendencia arrastra cada vez más a los nuevos demócratas hacia un sector radical escasamente beneficioso para el balance democrático que en décadas anteriores tuvo Estados Unidos.

Los graves errores de Zucherberg

Zuckerberg, fundador de Facebook, Instagram y WhatsApp, que se agrupan bajo la empresa matriz Meta, es ahora blanco de la misma persecución y hostilidad de la ultraizquierda que sufrió y sufre Musk. No obstante, su idilio u oportunismo por la ideología “progresista” en años anteriores lo indujeron a complacer las exigencias de los demócratas y de la Casa Blanca de Barack Hussein Obama y de Joe Biden para censurar las voces conservadoras; en especial la del presidente Donald J. Trump en su primer mandato.

Más tarde el multimillonario, tras el triunfo de Trump que lo regresó a la Presidencia, reconoció sus fallas (por honestidad o por conveniencia). Y así decidió, supuestamente, abandonar el bando azul para colaborar con los conservadores, cuya mayoría representa Trump. Hoy, ese cambio de dirección, le ha costado la evidente venganza política por parte de los izquierdistas.

El creador de esas plataformas digitales reconoció en escandalosas declaraciones que aceptó la presión del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina Oval para coartar la libertad de expresión de millones de estadounidenses del Movimiento MAGA (Make America Great Again), que se opusieron -entre otras cosas- a las medidas de manipulación durante la crisis del COVID 19, los efectos trágicos de las supuestas vacunas que “salvarían” a la humanidad y su obligatoriedad, junto a los encierros masivos de personas.

En ese entonces, las cuentas del Presidente (Trump), en el peor crimen cometido contra un mandatario estadounidense, fueron cerradas en internet por valoraciones de odio político y la intención de silenciar al jefe de la Casa Blanca en el 2020 y 2021, el preámbulo de lo que vendría después con las decenas de acusaciones judiciales contra el exmandatario. El propósito fundamental era que no regresara al poder en Washington.

Sin embargo, la rectificación y el acoso judicial que ahora enfrenta Zuckerberg tampoco lo libera de sus grandes responsabilidades y de sus graves faltas ante la humanidad.

En días recientes, Meta -la casa central de Facebook, Whatsapp e Instagram- llegó a un acuerdo histórico por 16.700 millones con casi 30 estados que demandaron al gigante de la tecnología y las redes sociales por la presunta creación de sistemas operativos y algoritmos que impulsaban la adicción, en especial entre adolescentes y niños; además de robar y procesar datos personales de ellos sin el consentimiento de sus padres.

Los niños y adolescentes

Meta fue acusada de diseñar de forma deliberada sus plataformas para captar a los jóvenes y hacerlos adictos, engañar al público sobre los riesgos y recopilar de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.

En la acción penal protagonizada por 29 estados, se conoció que Meta se negó a activar por defecto la función para adolescentes ['Tomar un descanso'] para adolescentes disponible en Instagram debido al temor a perjudicar las "métricas claves" de la aplicación en tiempo de uso y retención de audiencia. Esta afirmación la hizo un científico de datos que trabajó en la compañía años atrás.

George Volichenko, excientífico de datos de la tecnológica, ofreció importantes detalles sobre la falta de gestión ante tales acusaciones.

De hecho, Volichenko, que trabajó en el equipo de Bienestar Mental de Instagram desde abril de 2022 a febrero de 2023, testificó que al ser una función opcional, apenas el 0,16% de los adolescentes llegó a activarla, una cifra que una revisión posterior elevó al 0,2%, según Bloomberg.

Al advertir sobre el poco nivel de adopción de "Tomar un descanso", los superiores del excientífico le respondieron que no se preocupara y que la función principal del equipo de Seguridad Mental era proteger a la compañía frente a futuras demandas judiciales.

El gigante que agrupa a Facebook e Instagram acordó hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos y servicios, según un documento que fue validado por un juez federal de Oakland (California).

"Meta aceptó hacer importantes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses", declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Según Bonta, el resultado será un "cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños".

Los cambios ocurren tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños.

Las promesas

Meta aceptó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado.

La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes.

El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las 6h00 AM.

En relación con el tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplicará por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.

El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido por Meta y los estados involucrados en la demanda. El gasto correrá por la empresa.

Con más de 3.000 millones de seguidores en el mundo, Meta enfrentó las acusaciones de una coalición de 29 estados que aseguran que violó leyes federales y estatales.

Si Meta perdía el caso en Corte se exponía a sanciones por unos 200.000 millones de dólares.

Las restricciones tendrían un impacto amplio si el resto del sector sigue el mismo camino. Pero, desafortunadamente, TikTok, YouTube o Snapchat no han adoptado compromisos similares, lo que pone en duda la efectividad de las medidas de Meta.

El escrutinio sobre Meta también podría interpretarse como un ajuste político de cuentas, con la utilización del extremadamente sensible tema de los niños y con la mayoría de los estados demandantes demócratas.

California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky encabezan la acusación contra Meta en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco. Pero también Florida.

Florida sigue adelante contra Meta

No ocurre así en el caso del llamado Estado del Sol, convertido en estandarte republicano en la última década, que se negó a entrar en el acuerdo de los 16.700 millones de dólares, y en contra de los demás, continuar con la demanda en las cortes federales.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, indicó que este estado persistirá en su demanda contra Meta por los "daños" que causan y que han causado Facebook e Instagram a los niños.

"Rechazamos el débil intento de pago de Meta. Esta empresa sabía el daño que estaba provocando y dio la espalda al asunto. Los haremos rendir cuentas en Florida", publicó Uthmeier en sus redes sociales.

"Los pagos son una miseria en comparación con los profundos daños que las funciones adictivas de Meta, diseñadas para generar ganancias, infligieron en los niños, y un simple golpe en la muñeca para una corporación billonaria que pagará más a sus abogados que a los estados", argumentó Uthmeier.

Por eso, advirtió a los ejecutivos de la compañía: "los veremos en la Corte".

Las declaraciones de Uthmeier revelan los crecientes embates legales contra las empresas de redes sociales de Florida, que aprobó en 2024 una ley que prohíbe a los niños menores de 14 años tener una cuenta activa.

El fiscal estatal anunció en junio una demanda contra TikTok por considerar que sus contenidos son "adictivos" para los niños y adolescentes y otra contra OpenAI al acusar a su herramienta de inteligencia artificial (IA) ChatGPT de crear adicción, contribuir a la planificación de tiroteos y debilitar el pensamiento crítico.

El poder y la inmunidad de que gozaron en un momento las grandes tecnológicas en Estados Unidos se ha reducido; no obstante, queda una gran brecha por cubrir cuando la inteligencia artificial avanza de forma veloz como la nueva y polémica arma frente a la capacidad y el desarrollo humano.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Blomberg News, Financial Times.