viernes 4  de  septiembre 2026
MÚSICA

Icónico concierto de Jenni Rivera en el Staples Center llega a plataformas digitales

Jacqie Rivera, hija de Jenni y CEO de Jenni Rivera Enterprises, manifestó su emoción porque el proyecto finalmente vio la luz

La cantante estadounidense Jenni Rivera.

La cantante estadounidense Jenni Rivera.

Cortesía/César Lima
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Con motivo del décimo quinto aniversario de la presentación de Jenni Rivera en el Staples Center de Los Ángeles, el álbum Mírame Desde Staples Center, grabación en vivo de dicho concierto, ya se encuentra disponible en las plataformas musicales digitales.

La icónica presentación convirtió a La Diva de la Banda en la primera artista femenina de música regional mexicana en pisar el legendario recinto. El disco fue lanzado bajo Virgin Music Group y cuenta con un repertorio de 45 canciones, todas las que la artista interpretó aquella noche.

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El álbum también cuenta con las canciones que interpretó junto a sus artistas invitadas: Alejandra Guzmán, con quien entonó A escondidas y Hacer el amor con otro, y Olga Tañón para cantar Basta ya.

Hito para la música regional mexicana

En una declaración a la revista Billboard, Jacqie Rivera, hija de Jenni y CEO de Jenni Rivera Enterprises, manifestó su emoción porque el proyecto finalmente vio luz.

“Recuerdo ese día. Me comentó que se sentía un poco nerviosa y que esa sensación nunca desaparecía del todo; siempre la experimentaba. Para mí, resultaba sorprendente escuchar que ella, como artista, se sintiera nerviosa, ya que nunca lo demostraba ni lo decía. Recuerdo haber pensado: ‘Guao, esos nervios nunca la detuvieron’".

“Me siento orgullosa de ella como mujer, como madre y como artista; de lo luchadora que fue y de cómo siempre creyó en sí misma y en los planes que Dios tenía para ella. Fue un gran logro, pero aún más significativa es la huella que dejó y el ejemplo que nos brindó. Su historia sigue inspirándome”, agregó.

Por su parte, Víctor González, EVP & President, LATAM, US Latin & Spain de Virgin Music Group, señaló en un comunicado de prensa a Billboard que dicho concierto es un momento histórico para la cultura mexicana y latina.

“Jenni Rivera cantando desde el Staples Center es un momento histórico para la música regional mexicana, y uno de los momentos que muestra la plenitud artística de Jenni Rivera. La identidad mexicana en USA en su máxima expresión. Es un privilegio para VMG poder aportar en la construcción del legado de Jenni Rivera”.

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