EEUU dice que la visa es herramienta de política exterior, "nosotros decidimos quién es bienvenido"

MIAMI. - EEUU tiene la opción de cancelar una visa como “una herramienta de política exterior increíblemente poderosa, particularmente en el hemisferio occidental”, según dijo el subsecretario de Estado, Christopher Landau , al abordar el tema de solicitudes del documento oficial, particularmente desde México , para ingresar al país.

“No tenemos fronteras abiertas, nosotros decidimos quién es bienvenido en nuestro país”, declaró en un podcast oficial de la organización estadounidense American Moment, que se enfoca en debatir temas de política actual.

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Landau hizo la afirmación en medio de la cantidad de revocaciones de visas a más de 50 funcionarios y políticos mexicanos en el último año por aparecer vinculados a actividades en contra de los intereses de EEUU, según agencias.

Entre los más destacados se encuentra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, Andrés López Obrador, en el contexto de la revisión de la política migratoria.

Visa de EEUU no es un derecho

Según la información, Landau, quien fue embajador de EEUU en el país centroamericano en la primera administración de Trump, señaló que más del 90% de comentarios que recibía de ciudadanos mexicano por redes sociales estaban relacionados con visas y política exterior.

“Una visa no es un derecho”, afirmó el subsecretario de la diplomacia, y dejó claro que “ningún extranjero tiene derecho a entrar a Estados Unidos”.

Recordó que durante las protestas de 2025 contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Los Ángeles, “había gente en México que glorificaba a los alborotadores”.

A partir de estos hechos, su gestión está revisando los comentarios en redes sociales que considera contrarios a los intereses de EEUU e incluso insultantes, antes de conceder o mantener un visado, según dijo en el podcast citado por medios.

Tensa relación de México

Mientras, crece la presión en las relaciones entre México y EEUU.

Este miércoles, la presidente Claudia Sheinbaum acusó este miércoles a EEUU de recurrir a tácticas de “injerencia” para dividir supuestamente a su gabinete de seguridad e influir en los procesos electorales

Sheinbaum criticó duramente los comentarios positivos y públicos a integrantes de su gabinete, como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien el director de la DEA, Terrance Cole, catalogó como un “socio de confianza” y “un buen amigo”, en una conferencia en Buenos Aires.

Durante su conferencia de prensa matutina, afirmó: “Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar división, pero fracasan en eso porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo de todos en la defensa de México”.

Dijo que estas prácticas buscan generar divisiones internas y debilitar a “gobiernos independientes, que defendemos la soberanía”, según se informó.

Objetan caso de gobernador

La presidente también se refirió a la situación del gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, requerido con urgencia por la justicia de EEUU en una investigación sobre narcotráfico.

Aseguró que no existen "condiciones" para detenerlo. “Hasta ahora no (han dado pruebas). Entonces no hay condiciones”, respondió sobre Rocha Moya a quien ella separó del cargo hace días luego de una larga licencia por la solicitud de extradición.

Sheinbaum explicó que Washington sostiene que, al tratarse de una solicitud de “detención urgente con fines de extradición”, no tendría por qué presentar pruebas adicionales.

“Eso es lo que hasta ahora han contestado. Todavía podrían presentar alguna prueba, pero hasta ahora no”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.

FUENTE: Con información de American Moment Youtube;/Infoabe; EFE