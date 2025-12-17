miércoles 17  de  diciembre 2025
CELEBRACIÓN

VIP2000TV celebra la Navidad con un exclusivo encuentro junto a figuras de la industria

El evento tuvo lugar en el restaurant Doral Steakhouse y reunió a directores, productores, musicalizadores, editores y destacados talentos

Directivos y elenco de talentos de VIP2000TV durante la celebración.

CORTESÍA VIP2000TV

CORTESÍA VIP2000TV
Miembros de la directiva se dirigen al público durante la ocasión.

CORTESÍA VIP2000TV

CORTESÍA VIP2000TV
Asistentes se toman fotografías en la alfombra roja.

CORTESÍA VIP2000TV

CORTESÍA VIP2000TV
Así se vivió el encuentro.

CORTESÍA VIP2000TV

CORTESÍA VIP2000TV
Ambiente durante el evento.

CORTESÍA VIP2000TV

CORTESÍA VIP2000TV
Carlos Enrique Almirante y otras invitadas de la noche.

CORTESÍA VIP2000TV

CORTESÍA VIP2000TV
Aleska Génesis a su paso por la alfromba en la festividad.

CORTESÍA VIP2000TV

CORTESÍA VIP2000TV
Othniuska Cedeño y Rosalind Rotundo posan ante los fotógrafos.

CORTESÍA VIP2000TV

CORTESÍA VIP2000TV
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- La pasada noche del lunes se vistió de gala para recibir el Christmas VIP Get Together de VIP2000TV, una velada especial que reunió a medios de comunicación, prensa e importantes figuras del entretenimiento para celebrar un año marcado por la innovación, el crecimiento y los éxitos.

El encuentro tuvo lugar en restaurant Doral Steakhouse, donde los invitados disfrutaron de un ambiente festivo cargado de gratitud y espíritu navideño. Durante la noche hubo un desfile por la alfombra roja, se proyectaron algunas de las novelas verticales más exitosas de la plataforma, un formato que ha posicionado a VIP2000TV como la empresa número uno de verticales en español a nivel mundial.

La celebración contó con la presencia de directores, productores, musicalizadores y editores, así como de destacados talentos y protagonistas de sus producciones, entre ellos Elizabeth Gutiérrez, Roberto Jaramillo, Beta Mejía, Alejandra Jaramillo, Yuvanna Montalvo, Juan Carlos García, Aleska Génesis, Alana Lliteras, Guti Carrera, Héctor Peña y Claudio de la Torre, además de otros invitados internacionales que forman parte fundamental del crecimiento de la compañía.

Para Rosalind Rotundo, vicepresidenta de VIP2000TV, uno de los mayores desafíos creativos del año estuvo en la realización de producciones de época, especialmente aquellas inspiradas en historias bíblicas. “Creo que el reto más grande fue hacer las historias de amor de la Biblia. Trajimos vestuario del extranjero y fue clave conseguir las locaciones adecuadas”, explicó, al tiempo que destacó que se trata de “una de las producciones más enriquecedoras que hemos hecho”, con un alto nivel de calidad que, a su juicio, es lo que permitirá que el formato vertical perdure. “Al final, en este formato lo que va a sobrevivir es la producción con el mejor nivel de producción”, afirmó.

Más allá del brindis, la buena gastronomía y la música, la noche se convirtió en un espacio para agradecer y reconocer el trabajo colectivo, así como para mirar con entusiasmo hacia los proyectos que marcarán el 2026, reafirmando el compromiso de la compañía con la creación de contenidos innovadores y de alcance global desde Miami.

Esa misma visión de crecimiento y adaptación tecnológica fue compartida por el actor venezolano Juan Carlos García, quien resaltó que, pese a llevar años vinculado a la empresa de entretenimiento, esta experiencia representó un nuevo aprendizaje. “Nunca había trabajado en este tipo de formatos. Ha sido adaptarnos a lo que es la tecnología y hacia dónde nos lleva, que son los verticales”, comentó, agradeciendo a la directiva y al equipo de producción por abrir “una nueva puerta” para los actores. García recordó que participó en dos shorts, uno de comedia romántica y otro interpretando a Moisés, y subrayó que en VIP “se cuida cada detalle”, algo que atribuyó al trabajo de los directores Ricardo Álamo y Nicolás Di Blasi. Convencido del impacto del proyecto, aseguró que “lo que nace aquí en VIP no puede ser sino algo exitoso” y auguró un 2026 cargado de nuevas oportunidades.

El actor cubano Carlos Enrique Almirante también celebró el cierre de año junto a sus colegas venezolanos, destacando el ambiente humano y profesional que se vive dentro del equipo. Tras comenzar a trabajar con VIP2000TV a inicios de este año en la película Adán y Eva en Miami, donde interpreta a Romeo, adelantó que la historia tendrá segunda temporada. “Uno trabaja como en familia, y eso es lo más importante”, expresó, resaltando además el crecimiento sostenido del formato vertical y la proyección del grupo audiovisual dentro de esta industria.

Una velada íntima, elegante y emotiva que confirmó que, para , el éxito se construye en equipo, se celebra en comunidad y se proyecta con la mirada puesta en el futuro.

