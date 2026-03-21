La Reina Sofía encabeza en Miami una cita clave para reescribir el papel de España en la independencia de Estados Unidos

La Reina Sofía en un evento en Miami.

La música tuvo su espacio durante el evento.

La Reina Sofía en un evento en Miami.

La orquesta y el coro de la Herbert and Nicole Wertheim School of Music & Performing Arts de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

La Reina Sofía comparte con los asistentes en un evento en la Torre de la Libertad, en Miami.

MIAMI . La Reina Sofía presidió en Miami un programa académico centrado en el papel de España, y de territorios como Florida, Cuba y el Caribe, en la independencia de Estados Unidos, en el marco de la iniciativa America&Spain250.

El encuentro se realizó en la Torre de la Libertad, un espacio de alto valor histórico para la ciudad que durante el siglo XX funcionó como centro de acogida para inmigrantes cubanos.

RECONOCIMIENTO Jorge M. y Darlene Pérez, honrados por la reina Sofía de España

REALEZA Reina Sofía visita Miami para asistir a firma de convenio de la iniciativa America&Spain

La actividad, organizada por el Instituto Español Reina Sofía en colaboración con el Consulado General de España en Miami, Miami Dade College (MDC), la Universidad Internacional de Florida (FIU) y Miami-Dade250, reunió a académicos y autoridades, entre ellos la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández.

La presidenta del MDC, Madeline Pumariega, dio la bienvenida a los asistentes al inicio del evento.

Durante el programa, el historiador y embajador Gonzalo M. Quintero Saravia abordó la importancia estratégica de Florida, Cuba y el Caribe en el desarrollo del conflicto independentista.

La profesora Jane Landers presentó su investigación sobre Fort Mose, en las cercanías de San Agustín, reconocido como el primer asentamiento legal de población afrodescendiente libre en lo que hoy es Estados Unidos.

El profesor Richard L. Kagan analizó las razones por las que la participación española ha sido relegada en la narrativa histórica sobre la independencia estadounidense, pese a su relevancia documentada.

La jornada incluyó además una presentación musical a cargo de la orquesta y el coro de la Herbert and Nicole Wertheim School of Music & Performing Arts de la Universidad Internacional de Florida (FIU), con piezas del siglo XVIII vinculadas al contexto del Virreinato español.

El programa concluyó con una recepción entre los asistentes.

La Reina Sofía respalda esta iniciativa a través de su fundación, en colaboración con el Instituto Español Reina Sofía.