sábado 21  de  marzo 2026
MEMORIA HISTÓRICA

La Reina Sofía encabeza en Miami una cita clave para reescribir el papel de España en la independencia de Estados Unidos

Académicos y autoridades se dieron cita en la Torre de la Libertad para reivindicar la influencia de Florida, Cuba y el Caribe en la Revolución Americana

La Reina Sofía comparte con los asistentes en un evento en la Torre de la Libertad, en Miami.&nbsp;

La Reina Sofía comparte con los asistentes en un evento en la Torre de la Libertad, en Miami. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
La orquesta y el coro de la Herbert and Nicole Wertheim School of Music & Performing Arts de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

La orquesta y el coro de la Herbert and Nicole Wertheim School of Music & Performing Arts de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Carlos Armando Cabrera/DLA
La Reina Sofía en un evento en Miami.

La Reina Sofía en un evento en Miami.

Carlos Armando Cabrera/DLA
Participantes en el evento.&nbsp;

Participantes en el evento. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
Asistentes al evento.&nbsp;

Asistentes al evento. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
La cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández.

La cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández.

Carlos Armando Cabrera/DLA
La música tuvo su espacio durante el evento.&nbsp;

La música tuvo su espacio durante el evento. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
La Reina Sofía en un evento en Miami.&nbsp;

La Reina Sofía en un evento en Miami. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. La Reina Sofía presidió en Miami un programa académico centrado en el papel de España, y de territorios como Florida, Cuba y el Caribe, en la independencia de Estados Unidos, en el marco de la iniciativa America&Spain250.

El encuentro se realizó en la Torre de la Libertad, un espacio de alto valor histórico para la ciudad que durante el siglo XX funcionó como centro de acogida para inmigrantes cubanos.

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La actividad, organizada por el Instituto Español Reina Sofía en colaboración con el Consulado General de España en Miami, Miami Dade College (MDC), la Universidad Internacional de Florida (FIU) y Miami-Dade250, reunió a académicos y autoridades, entre ellos la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández.

La presidenta del MDC, Madeline Pumariega, dio la bienvenida a los asistentes al inicio del evento.

Durante el programa, el historiador y embajador Gonzalo M. Quintero Saravia abordó la importancia estratégica de Florida, Cuba y el Caribe en el desarrollo del conflicto independentista.

La profesora Jane Landers presentó su investigación sobre Fort Mose, en las cercanías de San Agustín, reconocido como el primer asentamiento legal de población afrodescendiente libre en lo que hoy es Estados Unidos.

El profesor Richard L. Kagan analizó las razones por las que la participación española ha sido relegada en la narrativa histórica sobre la independencia estadounidense, pese a su relevancia documentada.

La jornada incluyó además una presentación musical a cargo de la orquesta y el coro de la Herbert and Nicole Wertheim School of Music & Performing Arts de la Universidad Internacional de Florida (FIU), con piezas del siglo XVIII vinculadas al contexto del Virreinato español.

El programa concluyó con una recepción entre los asistentes.

La Reina Sofía respalda esta iniciativa a través de su fundación, en colaboración con el Instituto Español Reina Sofía.

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