sábado 21  de  marzo 2026
CINE

"El ser querido", con Javier Bardem, llega a festival de cine en Francia

La edición 35 del Festival de Cine Español de Nantes (FCEN), que se celebra cada año en Nantes, al oeste de Francia, comienza este sábado

El actor español Javier Bardem posa en la alfombra roja de los Óscar 2026.&nbsp;

El actor español Javier Bardem posa en la alfombra roja de los Óscar 2026. 

AFP

PARÍS.- La edición 35 del Festival de Cine Español de Nantes (FCEN), que se celebra cada año en esa ciudad del oeste de Francia, comienza este sábado con siete largometrajes de ficción en lucha por el premio Julio Verne y el cineasta Rodrigo Sorogoyen como invitado de honor.

El realizador y guionista madrileño, que toma el relevo de Juan Antonio Bayona como gran homenajeado en la pasada edición y que está terminando su esperada próxima película, 'El ser querido', con Javier Bardem, estará presente en Nantes el 22 y 23 de marzo

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Allí ofrecerá una clase magistral amenizada por José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde también se espera que hable de sus especiales vínculos con el FCEN, una cita que descubrió incluso antes de dedicarse al cine, cuando era estudiante Erasmus en Francia.

Para rendir tributo a su carrera, en Nantes se podrán ver películas como 'As bestas', 'El reino' o 'Stockholm'.

El festival se extenderá hasta el 29 de marzo y por el premio más importante, el Julio Verne al mejor largo de ficción, competirán 'El mal', de Juanma Bajo Ulloa; 'La buena letra', de Celia Rico; 'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi; 'Romería', de Carla Simón; 'Siempre es invierno', de David Trueba; 'Tres adioses', de Isabel Coixet, y 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat.

En la categoría dedicada a las mejores óperas primas, en Nantes se podrán ver 'Extraño río', de Jaume Claret Muxart; 'La furia', de Gemma Blasco; 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia; 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Todo lo que no sé', de Ana Lambarri.

El FCEN contará igualmente con una categoría de documentales que proyectará obras como 'Flores para Antonio', de Elena Molina y Isaki Lacuesta, o 'Este cuerpo mío', en el que aparece la actriz Carolina Yuste y donde se retrata la transición de género de su mejor amigo, Rafael, director de cine y militante LGTBIQ+.

Además, este 2026 el certamen recupera la categoría de cortometrajes, que tuvo que ser suprimida el año pasado por los severos recortes de ayudas.

Fuera de competición también se podrán ver otros éxitos que marcaron el año cinematográfico en España -pero que no disputan los premios al haber pasado ya por las salas en Francia-, como 'Sirat' (Oliver Laxe) o 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa).

Como ya es tradición desde hace 25 años, las producciones del País Vasco tendrán un lugar de honor especial gracias al foco 'Ventana vasca', que contará con producciones como 'Karmele', de Asier Altuna.

La ficción televisiva contará también con su espacio este 2026, gracias a series como 'Yakarta', y se homenajeará a la escritora fallecida Almudena Grandes, un tributo para el que el FCEN contará con la presencia de su marido, el poeta Luis García Montero.

El también director del Instituto Cervantes se encargará de inaugurar una exposición fotográfica titulada 'Caminos del exilio', con la que el festival francés volverá la mirada a la Guerra Civil española y a los que huyeron del conflicto a través de Francia.

En total habrá una cuarentena de grandes figuras de la cultura y el cine españoles presentes en Nantes a lo largo del festival.

FUENTE: EFE

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