NAVIDAD

Chef Juan Chipoco y su fundación celebran la navidad en Miami

En unión a Chapman Partnership repartieron más de 500 comidas calientes a personas vulnerables de la comunidad

Juan Chipoco y el equipo organizador sirven alimentos a personas necesitadas.

CORTESÍA LMA CONSULTING
Scott Hansel, director ejecutivo de Chapman Partnership Center y el chef peruano Juan Chipoco, CEO Cvi.che 105 Group.

CORTESÍA LMA CONSULTING
Juan Chipoco y Scott Hansel, junto a algunos voluntarios.

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – Más de 500 comidas navideñas fueron repartidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad en Chapman Partnership la tarde noche del martes 16 de diciembre gracias a la labor del chef peruano Juan Chipoco y The Juan Chipoco Foundation, en una jornada que combinó servicio comunitario, gastronomía y solidaridad.

El reconocido chef, fundador del restaurant CVI.CHE 105, preparó y sirvió personalmente los platos, compartiendo tiempo con residentes y voluntarios. Para muchos, Chapman Partnership representa un espacio seguro donde recibir apoyo, dignidad y esperanza durante momentos difíciles.

“Fue un privilegio poder retribuir,” aseguró Chipoco. “Todos merecen sentirse acompañados y recibir apoyo durante las fiestas. Una comida caliente puede significar consuelo y un recordatorio de que no están solos.”

El presidente y CEO de Chapman Partnership, Scott Hansel, destacó la importancia de estas iniciativas para fortalecer la misión de la organización: brindar servicios integrales a personas que atraviesan situaciones económicas complejas y de falta de vivienda.

La actividad forma parte de la tradición anual de The Juan Chipoco Foundation, que el año pasado distribuyó más de 250 comidas al personal médico y trabajadores esenciales del Holtz Children’s Hospital del University of Miami/Jackson Memorial Medical Center. La organización sin fines de lucro trabaja durante todo el año en programas de seguridad alimentaria, acceso a salud, mentoría y apoyo a niños y familias en riesgo.

Chipoco, considerado uno de los chefs peruanos más influyentes en Estados Unidos, lidera nueve restaurantes en el sur de la Florida, consolidando su presencia en la gastronomía latina moderna, promoviendo la cocina peruana a nivel internacional y, a través de su sazón, fomentando también el amor al prójimo mediante labores humanitarias, recordándonos que la verdadera grandeza se mide tanto en talento como en generosidad.

