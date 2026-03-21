Intelectuales y artistas cubanos rechazan que Pablo Iglesias vea la isla como un parque temático

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 10 de marzo de 2021.

MIAMI . Tanto la llegada del “Convoy Nuestra América” como las declaraciones del exvicepresidente español, Pablo Iglesias, desataron una ola de críticas en diferentes círculos de la sociedad cubana por su desconexión con la realidad que sufre el pueblo cubano.

Intelectuales, artistas, activistas y ciudadanos de a pie cuestionaron la llegada de la “ayuda humanitaria” y la postura de Iglesias porque consideran que la “folklorización” de la crisis cubana y la mirada externa sobre la isla como “el parque temático de la resistencia” porque se frivoliza el dolor humano.

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El “Convoy Nuestra América” llegó a Cuba entre el 19 y 21 de este mes, pero Pablo Iglesias arribó a La Habana, el jueves pasado en compañía de Javier Sánchez Serna por avión y se alojaron en un hotel cinco estrellas.

El convoy, integrado por un grupo de activistas de izquierda de unos 30 países, entre ellos Greta Thunberg, fue recibido por Miguel Díaz-Canel y otras altas autoridades de Cuba.

“No es como la presentan desde fuera”

El exvicepresidente español, Pablo Iglesias, afirmó que la situación en Cuba no es como “se está presentando desde afuera”. Los comentarios los realizó tras reunirse con miembros del Partido Comunista de Cuba.

Iglesias acotó que las autoridades le explicaron problemas como la falta de combustible, pero que también destacaron “la aceleración en la transición energética y la enorme capacidad de resiliencia del país”.

El exlíder de la formación política española Podemos insistió en una narrativa positiva tras su llegada: "Nos estuvieron contando la situación que es ciertamente difícil, pero tampoco cómo se está presentando desde fuera", afirmó, al tiempo que relató encuentros con delegaciones internacionales y figuras como Jeremy Corbyn.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElTablero_TV/status/2034963574360350949?s=20&partner=&hide_thread=false "Nos estuvieron contando la situación que es ciertamente difícil pero tampoco como se está presentando desde fuera".@PabloIglesias, director de Canal Red, desde La Habana, Cuba.



EL TABLERO | https://t.co/SlXy7sJe3T pic.twitter.com/Be3kiaZG9I — El Tablero | Canal Red (@ElTablero_TV) March 20, 2026

Pedimos libertad no limosnas

El activista conocido en redes sociales como Karlito Madrid cuestionó que Iglesias hablara desde un hotel de lujo de La Habana.

"Un médico cubano gana 10 dólares al mes de salario... Saca tus conclusiones", escribió, en alusión al alto costo de las habitaciones en el establecimiento donde presuntamente se hospedaba. "Un médico cubano gana 10 dólares al mes de salario... Saca tus conclusiones", escribió, en alusión al alto costo de las habitaciones en el establecimiento donde presuntamente se hospedaba.

En términos similares, la cuenta Wecuba lo calificó de "impresentable" y criticó que afirmara que "todo está bien" mientras —añadió— los cubanos "piden a gritos libertad, no limosnas".

Otros mensajes fueron más allá y denunciaron la falta de libertades en la Isla. El usuario FreedomOfspeech preguntó directamente: "¿Por qué no permiten otros partidos y elecciones libres? ¿Por qué a los cubanos nos han prohibido por años hacer eso mismo que estás haciendo?".

El activista Ariel Maceo Téllez acuso a Iglesias de intentar "lucrar con el dolor del pueblo cubano" y sostuvo que en la isla existe "una dictadura comunista, militar y de izquierda que lleva 67 años en el poder".

"Hay más de 1.000 presos políticos (…) apagones, escasez de agua, de gas, de alimentos", enumeró, rechazando que la crisis pueda atribuirse únicamente al embargo estadounidense.

También criticó el contraste entre el discurso y el contexto: "El vídeo lo hiciste desde una de las habitaciones del hotel donde millones de cubanos no se pueden hospedar".

Otro usuario escribió: "Vete a la mierda, Pablo. Te das un paseíto dos o tres calles más abajo, tú solo, y le cuentas eso a los que te encuentres".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PresidenciaCuba/status/2035455077507350889&partner=&hide_thread=false | Convoy Nuestra América: símbolo de millones de seres humanos que se niegan a dar la espalda a #Cuba.



Asistió Presidente @DiazCanelB a acto de recibimiento oficial de los más de 600 integrantes de esa hermosa iniciativa de solidaridad.https://t.co/bKAoUnPFyz pic.twitter.com/Vh48U5dHBz — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) March 21, 2026

"Harta de performances"

La musicóloga cubana Rosa Marquetti publicó una dura reflexión en redes sociales en la que cuestiona tanto al Gobierno como a quienes, desde el extranjero, contribuyen a lo que considera una "puesta en escena".

Estoy harta de 'performances'", escribió, al denunciar que muchas de estas iniciativas convierten la crisis en un espectáculo político.

Marquetti recordó que durante décadas iglesias y ciudadanos han enviado ayuda "sin anuncios, sin convocatorias, sin aspavientos", a diferencia —según dijo— de acciones que se "empaquetan en una puesta en escena de carácter político y partidista".

También criticó que el régimen privilegie a "los amigos de afuera" mientras ignora a su propia población y a quienes han ayudado de forma sostenida: "Para los cubanos (…) ni una palabra, ni un elogio".

"Ni el político que vive en su chalet de Galapagar lo va a dejar para (…) vivir la experiencia de la resistencia antiimperialista", escribió, en una clara alusión a Iglesias. "Ni el político que vive en su chalet de Galapagar lo va a dejar para (…) vivir la experiencia de la resistencia antiimperialista", escribió, en una clara alusión a Iglesias.

Para la intelectual, la crisis cubana no puede explicarse de forma unilateral: "Esa responsabilidad no es unipolar (…) sino también de la casta mandante que convirtió la soberbia en política de Estado".

"Nadie nos preguntó a los cubanos si queríamos inmolarnos para complacer a los izquierdosos nostálgicos, a las 'groupies' de guerrilleros nonagenarios, a los académicos soñadores, regalándoles el símbolo de una utopía desfasada en la que ninguno de ellos eligió, ni quiso, ni quiere vivir", concluyó Marquetti.

Indignación por el convoy

Las redes sociales reflejaron la indignación de muchos cubanos por el fastuoso recibimiento al llamado “Convoy Nuestra América”, por las reuniones, conferencias de prensa en establecimientos completamente iluminados y climatizados que contrasta con el grave panorama de apagones masivos que vive la isla desde hace semanas, incluido un colapso nacional esta misma semana.

La activista Mayra Domínguez fustigó en sus redes sociales la agenda de este grupo recibido por la cúpula gobernante cubana. "Mientras casi todo el país está padeciendo de apagones por más de 20 horas, la izquierda europea es recibida con aire acondicionado y derroche de electricidad. Defender a una dictadura desde la comodidad es un insulto a la inteligencia de los cubanos".

La investigadora de Amnistía Internacional, Johanna Cilano, describió: "Mucho dolor, soledad y frustración me genera todo lo relacionado con el convoy solidario a Cuba. Difícil separar la ayuda, muy necesaria hoy, del circo político tras este evento. Difícil pensar en preocupación genuina con tanta complicidad, frivolidad y abrazos con el opresor”.

También cuestionó la presencia de: “Militantes de partidos opositores en el país del partido único. Periodistas en el país que mató al periodismo. Miembros de organizaciones en un país sin libertad de asociación. Activistas, youtubers, podcaster en el país que reprime sistemáticamente la libertad de expresión".

Cilano acotó que, por décadas de manera silenciosa, cotidiana, anónima, la ayuda humanitaria ha llegado a Cuba.

“Organizaciones religiosas, emigrados, proyectos locales, cada cubano con una maleta o que ha llevado un paquetico o donado en una colecta 5 usd. Las remesas, los envíos de comida y medicinas a costos inimaginables. No solo sin reconocimiento, sino también muchas veces a pesar de descalificaciones, ninguneos, e incluso insultos. Cuando tanta gente buena ha pagado el precio de la invisibilidad para que los que más necesitan reciban algo. Cuando tantos han topado con obstáculos y descrédito en intentos de ayuda. Cuando se ha documentado la represión directa contra activistas y proyectos autónomos de asistencia social”.

Puntualizó que: “Cuando todo eso ha pasado sistemáticamente es muy difícil leer las notas de prensa y ver la propaganda del régimen sin sentir mucho asco. La frivolidad de las imágenes que están llegando, la diversión y la fiesta con tanto dolor en esa isla destruida me parecen cuando menos deshumanizantes".

"No valen un kilo ninguno de los que romantizan la miseria en #Cuba y se prestan a blanquear a la dictadura. #SOSCUBA, comentó el periodista cubano Alberto Arego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PresidenciaCuba/status/2035171138691588343&partner=&hide_thread=false | El mandatario agradeció esta iniciativa, que ha traído a #Cuba no solo ayuda material, sino también apoyo moral, solidaridad, acompañamiento. Reconoció a los viejos amigos de la Revolución, y también a los muchos jóvenes que han venido para conocer de nuestra causa. pic.twitter.com/vE98y4rstl — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) March 21, 2026

FUENTE: Con información de Diario de Cuba, OK Diario y Martí Noticias