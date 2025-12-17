miércoles 17  de  diciembre 2025
Eleazar Mora celebra la Navidad con tema "El nacimiento"

El aguinaldo fue grabado en audio inmersivo Dolby Atmos generando un experiencia sonora envolvente que cautiva

El cantante Eleazar Mora. 

Cortesía/Prensa Eleazar Mora
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Para celebrar la Navidad, el cantante venezolano Eleazar Mora presenta El nacimiento, una obra que canta a la luz, la fe y el renacer espiritual en estas emotivas fiestas.

Original del compositor venezolano Henry Martínez, este hermoso aguinaldo -que relata la ilusión de hacer el pesebre en familia-, fue grabado en audio inmersivo Dolby Atmos generando un experiencia sonora envolvente que cautiva.

"Inspirado en el significado eterno de uno de los momentos más trascendentales de la humanidad, comparto con el público este nuevo sencillo: una obra para honrar la belleza espiritual de este momento sagrado, cuando María y José, guiados por la fe, llegan a un humilde pesebre en Belén, con la luz de una estrella anunciando esperanza, los ángeles proclamando paz, los pastores dejando todo para presenciar un milagro y un Niño, envuelto en sencillez, trayendo un mensaje que cambiaría el mundo para siempre: amor, redención y un nuevo amanecer", dice el intérprete sobre la canción.

Embed

Trayectoria

Siempre activo, The Latin Tenor, como también es conocido el artista, presentó en junio pasado la producción discográfica Yo Soy "I Am", con la que reafirma su identidad musical a través de un repertorio cargado de sentimiento, belleza y propósito.

Ingeniero de profesión y músico de vocación y oficio, Eleazar Mora ha cursado estudios en la Berklee College of Music (Boston), donde obtuvo un máster en Music Business, y completó recientemente el Certificado en Excelencia Empresarial en la Columbia Business School (Nueva York).

A lo largo de su carrera ha grabado diez álbumes, ganado numerosos premios y reconocimiento y ha colaborado con grandes músicos de la escena latinoamericana, presentándose en diversos escenarios de Estados Unidos y América Latina.

En esta canción lo acompañan Pedro Marín (arreglo, teclado, cuatro y mandolina), Edwin Arellano (bajo y guitarra) y Santiago Cardona (batería y percusión). Lorel Rodríguez y Tomás Cardona destacan en los coros. En la parte técnica cuenta con la participación de Daniela Villarroel (grabación y edición), Dayana Montilla (edición), Tomás Cardona (mezcla y masterización) e Hildemaro Álvarez (masterización).

El Nacimiento puede escucharse en Spotify, Apple Music, Amazon Music y TIDAL. En video, puede disfrutarse en el canal de Youtube del cantante: @eleazarmora22

