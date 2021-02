William Levy revela qué mujer lo volvió loco en París

"Yo terminaba de ser constructor y tenía este sueño de ser artista... me fui, me mudé y me empezó a ir bien los primeros tres meses y me dije: 'sabes qué, me voy a París'", contó William Levy. "Y lo primero que vi, cuando llegué a la agencia en París, fue a una chica súper guapa, pero muy hermosa. Entonces, lo primero que pregunté fue cómo me podía comunicar con la chica porque la quería invitar a cenar y quería conocerla", agregó.

William Levy expresó que logró su objetivo: cenó con la mujer que lo volvió loco en París, pero conocerla le costó caro.

"Entonces, la invité a salir y fuimos a cenar. Yo nunca había estado en París y no sabía los precios... yo como mucho y seguía pidiendo", narró el cubano, quien aseguró que la cuenta le salió por 3.000 dólares.

"Luego compré espaguetis por todo el mes y comí espaguetis hasta más no poder", dijo entre risas el protagonista de Cuidado con el ángel.