Zoé Valdés: "El principal reto como exiliada es lograr vivir con la mayor dignidad posible"

Aunque el primero —disponible desde el 15 de enero en librerías de España, así como en plataformas digitales, y publicado por la editorial Editorial Sekotia— ha sido descrito por la AMV Agencia Literaria como la narración de una lucha constante de supervivencia e identidad, desde la perspectiva de una exiliada, Valdés señala que no es una historia 'únicamente personal'.

"El exilio es una punición, un castigo, que muchos exiliados intentamos llevar con decoro, y mediante el estudio de la sociedad en la que debemos insertarnos tratamos de ser mejores, además de que podemos aprender para cuando se produzca un probable regreso a nuestros países, cuando estos logren ser libres bajo democracia", declaró en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La escritora señaló que las historias de quienes son víctimas del exilio por parte de regímenes totalitarios comparten, sin conocerse ni compartir la misma patria, experiencias del desarraigo forzoso.

"Muchas historias coinciden entre cubanos, iraníes, chinos, tibetanos, me refiero a los que de verdad tienen claro que el daño que les han hecho proviene del social-comunismo, y no de otra quimera o entelequia".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AMV Agencia Literaria (@amvagencialiteraria)

El ensayo, un análisis crítico que aborda la censura, las diversas ideologías políticas y religiosas, la represión y las injusticias, también reivindica la resistencia y la memoria histórica de la disidencia cubana.

En este sentido, aunque algunos considerarían que el exilio supone un gran reto frente a la nostalgia de dejar atrás a la Isla que los vio nacer, Valdés enfatiza que el verdadero desafío es vivir con dignidad y aportar desde su trinchera a la libertad de Cuba.

"Yo pertenezco al exilio, soy exiliada, vivo orgullosa de ello porque ser exiliada se gana, no se regala. El principal reto como exiliada es lograr vivir con la mayor dignidad posible y en particular y en la medida de mis posibilidades aportar algo positivo a la libertad de mi país. No tengo nostalgias de nada, atesoro recuerdos".

Y aunque desconoce a cuántos puedan llegas las palabras que plasmó en su ensayo, aspira a que quienes la lean puedan entender su historia, empatizar y ayudarles a luchar por la verdad.

"Nunca el escritor consigue averiguar el verdadero aporte, apenas uno sabe a cuántos lectores llegó el libro, debido a las trampas comerciales que se tienden por ajenos. Sólo aspiro a ser leída, a ser entendida, y a que mi pensamiento, mi palabra, puedan mejorar los suyos, sus análisis, sus palabras, como antes otros autores hicieron conmigo, tal vez transformarles en seres muy vivos y alertas, con ganas de vivir intensamente en la verdad y el bien".

Paris était une rumba

Sobre su más reciente novela Paris était une rumba, Zoé Valdés destaca que la historia nació de una serie de sueños que comenzó a tener y cuyo contexto se desarrollaban en idioma francés, razón por la que la primera edición de esta historia, publicada el 25 de enero por la editorial Éditions La Part Commune, llega en el idioma del país que se ha vuelto su hogar.

"Empecé a soñar en francés, hace ya mucho. Había vivido más en Francia que en Cuba, y algunas escenas de episodios que quería llevar a la literatura se me ocurrían mejor en francés que en español. La lengua francesa es mi refugio, y soy una enamorada del idioma de Molière y de Rabelais".

El relato se pasea por los recuerdos de Valdés a su llegada a París en 1983, a pocos días de cumplir sus veintitrés años; ciudad a la que llegó para conocer y saborear la libertad.

"Esa historia del París de los años ochenta vividos por mí sólo podía escribirla en francés".

Zoé Valdés - Libro - Cortesía La novela "Paris était une rumba" de Zoé Valdés. Cortesía/Zoé Valdés

Si bien la autora comprende que tiene una comunidad de habla hispana ávida por leer Paris était une rumba y por ello ya se encuentra trabajando en la publicación en idioma español, sostiene que el escribir en francés también se trató de un reto personal.

"Mi decisión tiene también que ver con un reto bastante personal, claramente individual, un pulso entre el idioma y yo. El francés es un idioma que hablado resulta muy dominante, esta vez quise que me dominara desde otro ángulo, el de la escritura. Ahora soy la sierva de dos idiomas, dado que considero que la literatura es un sacerdocio, del español y del francés", comentó.

Igualmente, el vínculo con la cultura francesa no solo yace en el idioma y el lugar en el que se desarrolla, también en la inspiración del título: una novela de Paris era una fiesta, de Ernest Hemingway. Este hecho también significó un desafío para la escritora.

"El mayor reto fue estar a la altura del título de otra novela, en la que me inspiré para el título, Paris era una fiesta, de Ernest Hemingway; pero esta vez desde mi perspectiva, como cubana, como mujer, como hija de una historia que con anterioridad fue también vivida por otras cubanas, como Ana de Quesada, la viuda de Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, que vivió y murió en París, en el siglo XIX, y de una manera muy terrible, murió en una calle de París, vendiendo coquitos rayados, sin ayuda de nadie, su hijo también había dado la vida por Cuba".

"Quisiera que los lectores reflexionaran a través de ellos mismos, de sus propias percepciones, y que lleven esa historia a sus propias experiencias, sensaciones y anhelos. El mayor misterio de la literatura es la libertad que brinda", manifestó.

Por último, su deseo es que la novela pueda llegar a múltiples lectores.

"Espero que los lectores sean numerosos, es también a lo que aspira un escritor, además de dirigirse desde su soledad a la soledad del lector que uno imagina como su semejante".