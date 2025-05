Zoé Valdés presenta en Miami su nuevo ensayo: "De las palabras y el silencio"

Zoé, que reside en Francia desde hace décadas, también tiene previsto participar en dos eventos abiertos al público. El viernes 23 de mayo, a las 5 pm, en la boutique/librería Sentir Cubano (3100 SW 8 St, Miami FL 33135). Y el sábado 24 de mayo, a las 2 pm, participará de un Maratón Poético por la Libertad junto a poetas y expresos políticos, en la Biblioteca Regional Westchester (9445 Coral Way, Miami FL 33165).

Sinopsis del libro “De las palabras y el silencio”

Este breve ensayo de pensamientos de Zoé Valdés narra la experiencia vital desde la perspectiva de una cubana exiliada, profundamente afectada por el régimen totalitario comunista de su país. Sin embargo, sus reflexiones van más allá y, a través de su meditación personal y vivencias, la autora expone cómo el exilio cubano, comparado con el éxodo judío, es una lucha constante por la supervivencia y la identidad en un mundo que, curiosamente, no parece interesado en las víctimas del comunismo.

Temas como la injusticia, la represión y la indiferencia mundial, exploran las consecuencias de la dictadura en la Cuba actual. A su vez, reivindica la resistencia y la memoria histórica como armas necesarias contra la tiranía en general desde las ideologías implantadas en Occidente, como todo aquello que tiene que ver con lo políticamente correcto y las que están relacionadas con las denominadas de género. Zoé Valdés, hace hincapié en la revisión del cristiano cultural que nos interpela a todos para volver a nuestro juicio cabal. UNA VISIÓN ÚNICA EXPRESADA DESDE EL EXILIO Y LA RESISTENCIA ANTE EL TOTALITARISMO.

Quizá estemos ante el escrito más desnudo de Zoé Valdés, sin duda, el más comprometido de su carrera literaria en el que se expone en primera persona. Es la prueba de que la búsqueda de la libertad, lejos de su país, moldea la identidad de una persona.

Palabra a palabra, sin abandonar el espíritu poético que la caracteriza, explora cómo la resistencia ante el totalitarismo no solo es una lucha política, sino una batalla constante por preservar la memoria y el derecho a existir con dignidad.

Durante su visita a Miami Zoé hablará sobre su libro escrito en francés: “París era una rumba”. Acerca de su novela “En La Habana nunca hace frío", sobre los años 70 y los jóvenes amantes del rock en inglés. Y se referirá a las traducciones de su obra en varios idiomas, como su poesía, y el libro recién editado en italiano y español: “Anatomía de la mirada”. Por último, se referirá a su obra “Yo acuso, Cuba llora", sobre la situación actual en la isla.

Más sobre la autora

Zoé Valdés nació en La Habana, 2 de mayo de 1959, es escritora, cineasta y artista plástica. Ha realizado una obra literaria (poética, narrativa, guionista, realizadora y productora de cine) y periodística durante más de 40 años, dedicada a la defensa de los DDHH en su país, Cuba, y en el mundo. Es también una defensora de la libertad de Cuba y de un cambio democrático en la isla en la que participen todos los cubanos, de dentro del país y del exilio. Haciendo hincapié en la importancia de la participación primordial de los protagonistas de todas las generaciones que desde el exilio se han enfrentado en contra de la tiranía comunista dentro y fuera de Cuba. Inspiración que ella encuentra en la propia historia de Cuba, esencialmente en la figura de José Martí, que desde su exilio entregó su vida y su obra al combate por la independencia de Cuba.

En su exilio en Francia, Zoé Valdés ha realizado homenajes a artistas, cineastas, periodistas y escritores cubanos vetados y censurados por el totalitarismo castrista. También organizó y organiza manifestaciones en Francia y en Europa en apoyo a una parte de la oposición interna cubana y del exilio. Solidarizada además con otras personas de otras partes del mundo en su lucha por la libertad de expresión en países tales como Paquistán, Haití, Viet-Nam, Birmania, Irán, Siria, China.

Zoé Valdés debió exiliarse en Francia en el año 1995 por el mero hecho de haber escrito una novela, La nada cotidiana, en la que denunciaba al régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Desde entonces su obra ha estado dedicada a esclarecer la verdad acerca del totalitarismo castro-comunista, no sólo en Cuba, además su injerencia en África, Granada, Venezuela, Argentina, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Bolivia.

La autora de Todo para una sombra (accésit Carlos Ortiz de Poesía), Sangre azul (primera novela), La nada cotidiana (traducida a cuarenta y tres idiomas), Te di la vida entera (Premio Finalista del Planeta, traducida a más de veinte idiomas), Lobas de mar (Premio Novela Histórica Fernando Lara), La eternidad del instante (Premio Torrevieja de Novela), La Ficción Fidel (retrato del tirano cubano), Querido primer novio (los campos de trabajo agrícola para niños y adolescentes) es una de las voces más potentes escuchadas en el mundo entero a favor de los Derechos Humanos en su país y en el resto del mundo. Ha publicado siete poemarios en español, francés, italiano, e inglés. Premio Azorín 2013 con su novela La mujer que llora, ganó el Premio Jaén de Novela (2019) con La Casa del Placer. Su novela Pájaro lindo de la madrugá (acerca de Fulgencio Batista y Zaldívar) ha sido publicada en España y en Francia (2019-2020). Un amour grec (Arthaud, 2021). La intensa vida (Berenice/Almuzara 2022), En La Habana nunca hace frío (Berenice/Almuzara 2023).

Zoé Valdés fue profesora y conferencista invitada de las prestigiosas universidades: La Sorbonne, Harvard, FIU, Donahue, Wisconsin, Los Ángeles, Queen Mary, entre otras. Ha sido invitada de honor de numerosas Ferias y Salones del Libro: Bruselas, Limoges, Var, Santo Domingo, Paratchy en Brasil, etcétera. Ha trabajado en los centros culturales de las favelas de Río de Janeiro, en Brasil. Ostenta el Premio Carbet de la Martinique et la Guadeloupe.

Es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Valenciennes, Chévalier des Arts et des Lettres de la République Française (1996), Médaille Vermeil de la Ville de París (2012), elegida personalidad honorífica de dos ciudades norteamericanas: Lawrence, Huntington Park; posee tres llaves de la Ciudad de Miami. Condecoración La Rosa Blanca, Los Ángeles, EEUU (2000). Premio Emilia Bernal al conjunto de su obra (2008). Premio Asopazco por los DDHH (España, 2015). Premio Alegría de Vivir, Barcelona, España, (2019), Premio de Honor Excelencia Educativa a la Mejor Escritora Hispana (España, 2021). Premio ‘Carlos Victoria’, Editorial El Ateje, Miami 2022. Miembro del Gran Jurado del Festival de Cannes 1998, también ha sido miembros de jurados de cine y literarios importantes, así como jurado del Prix HSBC de la Photographie, París.

Vicedirectora y Redactora en Jefe de la Revista Cine Cubano. Fundadora y Directora General de Ars Atelier City Magazine, de Zoé Valdés Blog; Zoé en el Metro, en El Economista España, de ZoePost.com (medio digital, también impreso), El País, El Mundo, el Semanal, ELLE, Yo Dona, Libertad Digital, La Gaceta de la Iberosfera, El Debate. Autora del Podcast La Libertad es una Librería, con Martí Noticias. Fundadora del Movimiento Republicano Libertario Martiano (MRLM) movimientomartiano.com. Ha colaborado con medios de prensa internacionales como periodista y corresponsal. Fue candidata por Madrid a senadora por la formación conservadora VOX, obtuvo 373.048,00. Es miembro fundador del Instituto Cultural de la Fundación Disenso, España. Y Miembro de Instituto CEU de Estudios Americanos, en España.

Obras

• 2025 (enero) De las palabras y el silencio. Un desafío literario contra el totalitarismo y la injusticia. Editorial Sekotia, España. Paris était une rumba, primera novela en francés, Editorial La Part Commune.

• 2024 (enero) La vie intense. Éditions La PartCommune.

• 2023 En La Habana nunca hace frío. Novela. Editorial Berenice, España.

• 2023 A Greek Love. Arcade Publishing. NY. Estados Unidos.

• 2023 La intensa vida. Memorias. Editorial Berenice, España.

• 2023 Les filles dorment de l’autre côté. Jacques Flament Éditions.

• 2022 Paul. Éditions Arthaud-Flammarion.

• 2021 Las niñas duermen del otro lado. Editorial La Gota de Agua. Filadelfia, Estados Unidos.

• 2021 Poemas del amor indócil. Editorial Berenice, España.

• 2021 Les muses ne dorment pas. Série Une nuit au Musée. Éditions Stock. Francia.

• 2021 Un amor grec. Éditions Arthaud-Flammarion.

• 2020 Pájaro lindo de la madrugá, Novela. Editorial Algaida.

• 2019 El beso de la extranjera. Monumento porno-existencial al amor. Poesía, Editorial Verbum, Arganda del Rey.

• 2020 La Casa del Placer. Novela. Premio Jaén de Novela. Editorial Almuzara., España.

• 2020 Bel oiseau du petit matin. Novela. Éditions de l’Observatoire, Francia.

• 2018 Désiré Fe. Éditions Arthaud, Francia.

• 2017 La salvaje inocencia, novela, Editorial Verbum, Arganda del Rey. España.

• 2017 Et la terre de leur corps, novela, RMN, París. Francia.

• 2016 La noche al revés. Dos historias cubanas, relatos. Stella Maris. Editada en Francia por Éditions Arthaud.

• 2016 The Weeping Woman. Arcade Publishing. Estados Unidos.

• 2015 Douceur de la têmpete. Poesía, en francés. Éditart. Suiza.

• 2015 La Habana, mon amour, novela, Stella Maris, España. Editada en Francia por Éditions Arthaud.

• 2013 La mujer que llora, novela, Planeta, Barcelona, España. Premio Azorín de novela. Planeta. Editado en Francia por Éditions Arthaud.

• 2010 El todo cotidiano, novela, Planeta, Barcelona. España. Editado en Francia en edición especial aniversario por Jean-Claude Lattès.

• 2009 Anatomía de la mirada, poesía, Difácil, Valladolid. España.

• 2008 La ficción Fidel, ensayo novelado, Planeta, Barcelona. España. Editado en Francia por Gallimard (2009). Editado por Rayo, Harper Collins (2009).

• 2007 La cazadora de astros, novela, Plaza & Janés, Barcelona. Editada en Francia por Jean-Claude Lattès.

• 2006 Bailar con la vida, novela, Planeta, Barcelona, España. Editada en Francia por Gallimard.

• 2004 La eternidad del instante, novela, Plaza & Janés, Barcelona, España. Editada en Francia por Gallimard.

• 2004 Los misterios de La Habana, cuentos, Planeta, Barcelona

• 2003 Luna en el cafetal, cuento infantil, Everest, León. España.

• 2003 Lobas de mar, novela, Planeta, Barcelona, España.

• 2002 Dear First Love. Harper Collins, NY, Estados Unidos.

• 2002 Breve beso de la espera, poesía, Lumen, Barcelona. España.

• 2002 Miracle á Miami. Gallimard. Francia.

• 2001 Milagro en Miami, novela, Planeta, Barcelona, España.

• 2001 El pie de mi padre, novela. Planeta, España.

• 2000 Le pied de mon père, novela, Gallimard, París, Francia.

• 1999 Querido primer novio, novela, Planeta, Barcelona. España.

• 1999 Los aretes de la luna, infantil, Everest, León. España.

• 1999 Cuerdas para el lince, poesía, Lumen, Barcelona. España.

• 1998 Traficantes de belleza, cuentos, Planeta, Barcelona. España.

• 1997 Café Nostalgia, novela, Planeta, Barcelona, España.

• 1997 Los poemas de La Habana, poesía, Antoine Soriano

• 1996 Te di la vida entera, novela, Planeta. España. Publicada en Estados Unidos por Arcade Publishing, 2005.

• 1996 Cólera de ángeles, novela, Ediciones Textuel. Francia. Publicado por Lumen, Barcelona, España, 2005.

• 1996 Vagón para fumadores, poesía, Lumen, Barcelona, España.

• 1995 La nada cotidiana, novela, Actes-Sud, París, Francia (Le Néant Quotidien). Emecé, España, 1996. Yocandra in the Paradise of Nada, Arcade Publishing, 1998, Estados Unidos.

• 1995 La hija del embajador. Novela, Bitzoc, España.

• 1993 Sangre azul, novela, Letras Cubanas, La Habana, Cuba. (Emecé, España. 1996)

• 1986 Todo para una sombra, poesía, Taifa. Barcelona, España.

• 1986 Respuestas para vivir, poesía, Letras Cubanas, La Habana, Cuba.

• La obra de Zoé Valdés está traducida a43 idiomas, sólo se han destacado las publicaciones en español, francés e inglés.

Guiones y textos cinematográficos

• Vidas paralelas, largometraje de ficción. Guión.

• Amorosa, largometraje de ficción. Guión.

• Desequilibrio, largometraje de ficción. Guión(inédito).

• Cantata, videoarte. Teatro, ópera.

• Profecía, largometraje de ficción. Guión(inédito).

• Espiral, documental sobre Alicia Alonso, ballet. Guión y poema.

• Yalodde, poema videoarte. Poema y producción.

• Fiel Castro. Producción.

• 15 vídeos de pintores cubanos. Un pintor, un cuadro. Producción.

Premios y reconocimientos

• 1982 - Premio de Poesía Roque Dalton y Jaime Suárez Quemain por Respuestas para vivir (México)

• 1985 - Accésit al Premio Carlos Ortiz de Poesía por Todo para una sombra

• 1990 - Premio Coral al mejor guion cinematográfico inédito por Vidas paralelas en el XII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

• 1995 - Premio de Novela Breve Juan March Cencillo por La hija del embajador

• 1996 - Finalista del Premio Planeta con Te di la vida entera

• 1997 - Premio Liberaturpreiss (Fráncfort del Meno) por La nada cotidiana

• 1999 - Caballero de las Artes y las Letras (Francia).

• 2003 - Premio Fernando Lara de Novela por Lobas de mar

• 2004 - Premio de Novela Ciudad de Torrevieja por La eternidad del instante

• 2007 - Premio Carbet des Lycéens por La eternidad del instante

• 2008 - Premio Emilia Bernal por su obra literaria

• 2012 - Médaille de Vermeil de la Ville de París, Francia. Premio Asopazco por los DDHH en Madrid, España.

• 2013 - Premio Azorín por La mujer que llora.

• 2019 - Premio Jaén de novela por La casa del placer.

• 2019 – Premio Alegría de Vivir, España.

• Premio de Honor Excelencia Educativa a la Mejor Escritora Hispana (España, 2021).

• Premio ‘Carlos Victoria’ por el conjunto de su obra novelística, Editorial El Ateje, Miami 2022.