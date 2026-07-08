"Del dicho al hecho", el libro que desmonta la leyenda de la potencia médica cubana

MADRID – E l médico e investigador cubano residente en España, Dr. Antonio Guedes Sánchez , lanzó su más reciente obra titulada Del dicho al hecho. La leyenda de la sanidad en Cuba 1902-2024 . Publicado a través de la plataforma Amazon, este volumen de corte académico desmonta la narrativa oficial del régimen de La Habana que califica a la isla como una «potencia médica».

A diferencia de otros textos de opinión, la tesis de Guedes Sánchez se sostiene en un análisis exhaustivo de fuentes institucionales, utilizando informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Anuarios Estadísticos de América Latina y los datos del propio Comité Estatal de Estadísticas de Cuba (ONEI).

El estudio articula su argumentación alrededor de varios factores clave. En primer lugar, demuestra que Cuba ya contaba con un desarrollo sanitario de vanguardia entre 1902 y 1958, un progreso histórico que el gobierno instaurado en 1959 ha intentado silenciar. Por otro lado, señala que los aparentes éxitos del sistema revolucionario estuvieron fuertemente sustentados por el masivo subsidio de la Unión Soviética y los países del bloque del Este. Finalmente, el autor denuncia una manipulación constante de los datos oficiales para la exportación de una imagen triunfalista, ocultando la debacle progresiva de la sanidad actual.

El autor sostiene en la publicación que, para mostrar estos presuntos logros, el Estado cubano ha sacrificado a su población negándole libertades y destruyendo su riqueza. Asimismo, advierte que si se atiende a los testimonios e informes independientes, el panorama real del sistema de salud en la isla resulta ser significativamente peor que el reflejado en las cifras del gobierno.

La obra también sitúa a Cuba en el panorama internacional al comparar su evolución con naciones como Costa Rica, Chile y España. Estos países, que partían de un punto inferior al de Cuba a inicios de la década de 1960, han alcanzado hoy índices de bienestar superiores. Del mismo modo, el texto cita el caso de Taiwán, una isla que ha logrado un rotundo éxito en su sistema sanitario a pesar de estar expuesta a la constante presión de un país gigante como China.

El Dr. Antonio (Tony) Guedes Sánchez nació en Matanzas, Cuba, en 1951 y reside en Madrid desde 1981. Con una destacada trayectoria en la medicina pública española, ejercida principalmente como especialista en Medicina de Familia y director del Centro de Salud de Orcasur entre 1992 y 2020, cuenta con formación de posgrado en Geriatría y Pediatría. Es autor de otras obras sobre la memoria y la historia social cubana, entre las que destacan Hoy como ayer. Memorias y Contigo en la distancia.