miércoles 8  de  julio 2026
LETRAS

"Del dicho al hecho", el libro que desmonta la leyenda de la potencia médica cubana

El libro del médico e investigador cubano Antonio Guedes Sánchez, residente en España, demuestra que Cuba ya tenía un desarrollo sanitario de vanguardia entre 1902 y 1958

El libro Del dicho al hecho. La leyenda de la sanidad en Cuba 1902-2024.&nbsp;

El libro "Del dicho al hecho. La leyenda de la sanidad en Cuba 1902-2024". 

Captura de pantalla/Amazon.com
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID – El médico e investigador cubano residente en España, Dr. Antonio Guedes Sánchez, lanzó su más reciente obra titulada Del dicho al hecho. La leyenda de la sanidad en Cuba 1902-2024. Publicado a través de la plataforma Amazon, este volumen de corte académico desmonta la narrativa oficial del régimen de La Habana que califica a la isla como una «potencia médica».

A diferencia de otros textos de opinión, la tesis de Guedes Sánchez se sostiene en un análisis exhaustivo de fuentes institucionales, utilizando informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Anuarios Estadísticos de América Latina y los datos del propio Comité Estatal de Estadísticas de Cuba (ONEI).

Lee además
Zoé Valdés presenta su más reciente libro, Cuba, y ahora la libertad: Propuestas para un cambio radical en una Cuba que ya no puede esperar.
LETRAS

Zoé Valdés regresa a Hialeah para presentar su nuevo libro "Cuba, y ahora la libertad"
El escritor japonés Haruki Murakami.
LITERATURA

Murakami lanza nuevo libro y defiende sus novelas ante popularidad de la IA

El estudio articula su argumentación alrededor de varios factores clave. En primer lugar, demuestra que Cuba ya contaba con un desarrollo sanitario de vanguardia entre 1902 y 1958, un progreso histórico que el gobierno instaurado en 1959 ha intentado silenciar. Por otro lado, señala que los aparentes éxitos del sistema revolucionario estuvieron fuertemente sustentados por el masivo subsidio de la Unión Soviética y los países del bloque del Este. Finalmente, el autor denuncia una manipulación constante de los datos oficiales para la exportación de una imagen triunfalista, ocultando la debacle progresiva de la sanidad actual.

El autor sostiene en la publicación que, para mostrar estos presuntos logros, el Estado cubano ha sacrificado a su población negándole libertades y destruyendo su riqueza. Asimismo, advierte que si se atiende a los testimonios e informes independientes, el panorama real del sistema de salud en la isla resulta ser significativamente peor que el reflejado en las cifras del gobierno.

La obra también sitúa a Cuba en el panorama internacional al comparar su evolución con naciones como Costa Rica, Chile y España. Estos países, que partían de un punto inferior al de Cuba a inicios de la década de 1960, han alcanzado hoy índices de bienestar superiores. Del mismo modo, el texto cita el caso de Taiwán, una isla que ha logrado un rotundo éxito en su sistema sanitario a pesar de estar expuesta a la constante presión de un país gigante como China.

El Dr. Antonio (Tony) Guedes Sánchez nació en Matanzas, Cuba, en 1951 y reside en Madrid desde 1981. Con una destacada trayectoria en la medicina pública española, ejercida principalmente como especialista en Medicina de Familia y director del Centro de Salud de Orcasur entre 1992 y 2020, cuenta con formación de posgrado en Geriatría y Pediatría. Es autor de otras obras sobre la memoria y la historia social cubana, entre las que destacan Hoy como ayer. Memorias y Contigo en la distancia.

Temas
Te puede interesar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano es escoltado por su nieto y guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro; aparece en una imagen durante las celebraciones del 65.º aniversario del asalto a los Cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, en el este de Cuba, el 26 de julio de 2018.
CUBA-EEUU

Entrevista de nieto de Raúl Castro a USA Today, un termómetro de La Habana hacia Washington

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
MEDIO ORIENTE

Trump da por terminada tregua con Irán y autoriza nuevos ataques

Funcionarios de la FPL. 
FLORIDA

Aprueban reembolso de 80 millones a clientes de FPL por sobrecobros tras huracanes de 2024

Una foto de archivo de Otero Alcántara con la cabeza rapada.
Régimen

Destierro forzado a EEUU sería el destino de Luis Manuel Otero Alcántara

Una persona aguarda en medio de los escombros de edificios colapsados tras los terremotos que asolaron a Venezuela la semana pasada que hacían parte del programa social Misión Vivienda del presidente fallecido Hugo Chávez, este martes en La Guaira (Venezuela).   
EMERGENCIA

Desde Venezuela, jefe humanitario de la ONU llama a "compromiso sostenido" tras terremotos

Te puede interesar

Una foto de archivo de Otero Alcántara con la cabeza rapada.
Régimen

Destierro forzado a EEUU sería el destino de Luis Manuel Otero Alcántara

Por ILIANA LAVASTIDA y IVÁN GARCÍA
El diputado dominicano Elías Wessin, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, y el líder de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) de República Dominicana, Pelegrín Castillo.
LLAMADO

Líderes dominicanos piden desplegar el Escudo de las Américas en Haití

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
MEDIO ORIENTE

Trump da por terminada tregua con Irán y autoriza nuevos ataques

Más de seis millones están afecatadas por los sismos del 24 dejunio en Venezuela (AFP)
COLABORACIÓN

Amazon coordina con EEUU puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.
PREMIOS

Espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl obtiene nueve nominaciones al Emmy